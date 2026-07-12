Chavirement d'une vedette touristique : message de condoléances à l'Inde

Hanoï (VNA) - À la suite du naufrage d'une vedette touristique provoqué par de mauvaises conditions météorologiques dans la province d'An Giang, le 11 juillet, qui a fait de nombreuses victimes parmi des touristes indiens, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam et le Premier ministre Le Minh Hung ont adressé un message de condoléances à la présidente de l'Inde, Droupadi Murmu, et au Premier ministre indien, Narendra Modi.

Dans leurs messages, les hauts dirigeants vietnamiens, au nom du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens, ont exprimé leurs sincères condoléances et leur profonde sympathie à l'État et au peuple indiens, en particulier aux familles des victimes.

Ils ont souligné que les autorités vietnamiennes avaient pris et continuaient de prendre toutes les mesures nécessaires pour mener les opérations de recherche et de sauvetage, soigner les blessés, apporter leur soutien aux familles des victimes, coopérer étroitement avec la partie indienne afin de faire face aux conséquences de ce drame et aussi mener des enquêtes et vérifications afin de déterminer la cause de l'incident.

Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a également adressé un message de condoléances à son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar. - VNA

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