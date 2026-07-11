Politique

Le Vietnam et la Belgique renforcent leurs liens parlementaires

La visite de travail d'une délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam en Belgique vise à renforcer les échanges parlementaires et à approfondir la coopération entre les deux pays.

Le président de la Commission de la défense, de la sécurité et des relations extérieures de l'Assemblée nationale, Le Tan Toi, rend une visite de courtoisie au premier vice-président du Sénat de Belgique, Andries Gryffroy. Photo : VNA
Le président de la Commission de la défense, de la sécurité et des relations extérieures de l'Assemblée nationale, Le Tan Toi, rend une visite de courtoisie au premier vice-président du Sénat de Belgique, Andries Gryffroy. Photo : VNA

Bruxelles (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en Belgique, le 10 juillet, une délégation de la Commission de la défense, de la sécurité et des relations extérieures de l'Assemblée nationale du Vietnam, conduite par son président, le général de corps d'armée Le Tan Toi, a rendu une visite de courtoisie au premier vice-président du Sénat de Belgique, Andries Gryffroy.

Lors de la rencontre, Le Tan Toi a souligné que les relations entre le Vietnam et la Belgique continuaient de se développer positivement dans de nombreux domaines depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1973, grâce au maintien des échanges de délégations, des contacts de haut niveau et d'une étroite coordination dans les forums multilatéraux. La visite d'État du Roi et de la Reine des Belges au Vietnam, en avril 2025, a donné un nouvel élan aux relations bilatérales.

Sur le plan économique, Le Tan Toi a estimé que les échanges commerciaux et les investissements recelaient encore un fort potentiel, notamment dans les secteurs où la Belgique disposait d'atouts et où le Vietnam avait des besoins, tels que les ports maritimes, la logistique, l'agriculture de haute technologie, l’hygiène alimentaire, les sciences et technologies, les semi-conducteurs, les énergies propres, les technologies environnementales et la finance verte.

Sur le plan parlementaire, Le Tan Toi a annoncé la création du Groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Belgique de la XVIe législature de l’Assemblée nationale vietnamienne et a proposé de renforcer les échanges ainsi que le partage d'expériences en matière législative et de supervision.

Il a également invité le Sénat belge à continuer de soutenir les relations entre le Vietnam et l'Union européenne, notamment par la mise en œuvre effective de l'Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), la promotion de la ratification de l'Accord de protection des investissements (EVIPA) et le soutien à la levée rapide du « carton jaune » imposé par la Commission européenne aux produits de la pêche vietnamiens, au regard des efforts déployés par le Vietnam pour renforcer son cadre juridique et promouvoir une pêche durable.

Pour sa part, Andries Gryffroy a approuvé les propositions de la partie vietnamienne et s'est prononcé en faveur d'un renforcement de l'amitié et de la coopération bilatérale. Il a estimé que les deux pays disposaient d'un fort potentiel de coopération dans de nombreux domaines.-VNA

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