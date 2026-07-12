Politique

Vietnam–Philippines : 50 ans d'un partenariat en plein essor

À la date du 12 juillet 1976, le Vietnam et les Philippines ont officiellement établi des relations diplomatiques. Depuis lors, leurs relations n'ont cessé de se renforcer, gagnant en profondeur et en substance dans de nombreux domaines. L'élévation des liens bilatéraux au rang de Partenariat stratégique renforcé en juin 2026 constitue une étape majeure, créant une base solide pour une coopération plus globale au cours de la nouvelle période.

Le secrétaire général et président To Lam (gauche) et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tiennent des entretiens d'État (Manille, 1er juin 2026). Photo : VBA
Le secrétaire général et président To Lam (gauche) et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tiennent des entretiens d'État (Manille, 1er juin 2026). Photo : VBA

Hanoï (VNA) - Depuis cinq décennies, les relations entre le Vietnam et les Philippines se sont continuellement consolidées et développées dans de nombreux secteurs, notamment depuis l'établissement du Partenariat stratégique en novembre 2015, qui a marqué un tournant important dans la coopération bilatérale.

Les deux pays maintiennent un rythme soutenu de visites et de contacts de haut niveau. La visite d'État effectuée aux Philippines par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, les 31 mai et 1er juin 2026, a constitué un jalon historique. Elle a permis de porter officiellement leur relation au niveau de Partenariat stratégique renforcé. À ce jour, le Vietnam demeure le seul pays de l'ASEAN à bénéficier de ce niveau de partenariat avec les Philippines

Les deux parties sont convenues de renforcer leur coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, des affaires maritimes et océaniques, ainsi que de préserver la liberté de navigation et de survol, tout en contribuant au maintien de la paix et de la stabilité régionales grâce à des mécanismes de coordination.

Les deux pays souhaitent notamment dépasser l'objectif de 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux bilatéraux grâce à un commerce plus équilibré, à un meilleur accès aux marchés et à la réduction des obstacles au commerce et à l'investissement.

Les deux pays continuent d'animer plusieurs mécanismes de coopération importants, notamment la Commission mixte de coopération bilatérale, les Consultations politiques, le Dialogue sur la politique de défense et le Groupe de travail conjoint sur les questions maritimes et océaniques.

La coopération en matière de défense, de sécurité, de mer et d'océan demeure l'un des piliers des relations bilatérales. Les deux parties intensifient les échanges de délégations, la formation, le partage d'expériences ainsi que la coopération dans les domaines de la sécurité maritime, de la lutte contre la criminalité transnationale, de la recherche et du sauvetage, de la prévention des catastrophes naturelles et de la réponse aux défis sécuritaires non traditionnels

Le Vietnam et les Philippines coordonnent également étroitement leurs positions au sein de l'ASEAN, des Nations unies et d'autres enceintes multilatérales.

La coopération économique et commerciale, pilier des liens bilatéraux

Les Philippines constituent aujourd'hui l'un des principaux marchés du Vietnam au sein de l'ASEAN, notamment dans les secteurs agricole et alimentaire. Le Vietnam est un fournisseur essentiel de riz pour les Philippines, contribuant à la sécurité alimentaire de ce pays tout en offrant un débouché stable aux produits agricoles vietnamiens.

vnanet-phi-2.jpg
Des touristes philippins prennent des photos à la cathédrale de Hanoï (2023). Photo : VNA

Le Vietnam est désormais le 11e partenaire commercial des Philippines. Entre 2015 et 2025, les échanges bilatéraux ont progressé à un rythme moyen supérieur à 10 % par an, passant de 2,92 milliards à 7,8 milliards de dollars. Au cours des cinq premiers mois de 2026, ils ont atteint 3,74 milliards de dollars. Les deux pays ambitionnent d'atteindre rapidement les 10 milliards de dollars d'échanges.

Les exportations vietnamiennes vers les Philippines couvrent désormais près de 40 catégories de produits, notamment les produits agricoles et aquatiques, les denrées alimentaires transformées, les matériaux de construction, les textiles-habillement et les machines.

En matière d'investissement, à la fin d'avril 2026, les Philippines comptaient 112 projets en cours au Vietnam, représentant un capital enregistré de plus de 626,8 millions de dollars, se classant au 32e rang sur 154 pays et territoires investisseurs.

De son côté, le Vietnam disposait de 25 projets aux Philippines, totalisant plus de 148,2 millions de dollars, ce qui place cet archipel au 22e rang des 88 destinations des investissements vietnamiens à l'étranger. Les investissements vietnamiens concernent principalement la transition verte, les taxis électriques et les hautes technologies, ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement durable des Philippines.

Les échanges entre les populations ainsi que la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture et du tourisme se développent également rapidement. Un nombre croissant d'étudiants philippins poursuivent leurs études universitaires et postuniversitaires au Vietnam, tandis que davantage d'étudiants vietnamiens effectuent des stages ou une partie de leur cursus aux Philippines.

Les flux touristiques et les liaisons aériennes connaissent une forte croissance. En 2025, le Vietnam a accueilli plus de 482 000 visiteurs philippins, soit une hausse de 81,3 % par rapport à 2024. Au cours des quatre premiers mois de 2026, ce chiffre a atteint environ 236 000 visiteurs (+73,4 %), permettant aux Philippines d'intégrer pour la première fois le Top 10 des principaux marchés émetteurs de touristes vers le Vietnam. En 2025, près de 6 700 vols ont relié les deux pays, soit une augmentation de 59 % sur un an.

Approfondir le Partenariat stratégique renforcé

Compte tenu du fort potentiel de deux économies parmi les plus dynamiques de la région, le Vietnam et les Philippines sont ainsi invitées à poursuivre leurs efforts pour faciliter les échanges commerciaux, élargir l'accès aux marchés, promouvoir les investissements et renforcer les liens entre les entreprises.

Les deux pays devront également tirer pleinement parti du Protocole d’accord sur la coopération en matière de sciences, de technologies et de transformation numérique, récemment signé, afin de stimuler le développement de l'économie numérique et de l'économie verte, appelées à devenir de nouveaux moteurs de croissance.

Parallèlement à leur coopération agricole traditionnelle, ils entendent développer l'agriculture intelligente et l'aquaculture adaptée au changement climatique, deux priorités communes pour ces États côtiers.

Enfin, en complément du Programme de coopération touristique 2026-2029 et des accords culturels déjà conclus, les deux pays souhaitent intensifier les liens directs entre collectivités locales, organisations d'amitié et établissements d'enseignement. - VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #Philippines #Partenariat stratégique renforcé #commerce bilatéral #coopération économique #ASEAN
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le colonel Bui Quang Thuyên offre des fleurs au commodore Francisco C. Cacho lors de l'événement. Photo : qdnd.vn

Le Vietnam et les Philippines cultivent leur coopération navale

Le neuvième échange amical entre les marines vietnamienne et philippine, qui s’est tenu sur l’île de Song Tu Tây, dans la zone spéciale vietnamienne de Truong Sa (Spratleys), visait à consolider l’amitié, la coopération, la confiance et la compréhension mutuelles entre les forces armées et les marines vietnamiennes et philippines, tout en mettant en œuvre efficacement les accords bilatéraux de coopération navale.

Voir plus

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA

Le Vietnam réaffirme son attachement à la CNUDM de 1982

À l'occasion des 10 ans de la sentence arbitrale rendue dans l'affaire opposant les Philippines à la Chine, le Vietnam a réaffirmé sa position constante en faveur du règlement pacifique des différends maritimes. Hanoï appelle toutes les parties à respecter pleinement leurs obligations au titre de cet instrument.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, passe en revue la garde d'honneur de la Sécurité publique populaire. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam fixe les priorités de la sécurité nationale à l’ère nouvelle

Selon Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, dans la nouvelle ère, la sécurité doit être proactive, lucide et ne jamais relâcher sa vigilance. Elle ne consiste plus seulement à protéger le Parti, l’État, la population, le régime, les institutions et la souveraineté nationale contre les menaces, mais doit aussi s’étendre aux facteurs qui fondent la compétitivité et le développement du pays.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra et le gouverneur de la préfecture japonais d'Aichi, Omura Hideaki. Photo: VNA

Promotion de la coopération entre Aichi (Japon) et des localités vietnamiennes

Reconnaissant les atouts d'Aichi et sa coopération déjà établie avec des localités vietnamiennes, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a suggéré au gouverneur de la préfecture japonais d'Aichi, Omura Hideaki de continuer de promouvoir la coopération entre sa préfecture et les provinces et villes vietnamiennes, au-delà de Hô Chi Minh-Ville, notamment Hanoï et Phu Tho.

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yván Gil Pinto, fait ses adieux à la délégation vietnamienne. Photo : ambassade du Vietnam au Venezuela

Le Venezuela chérit la sincère solidarité du Vietnam

Les autorités vénézuéliennes ont exprimé leur profonde gratitude envers le Vietnam pour son aide opportune et sa solidarité désintéressée, affirmant que ce soutien restera à jamais gravé dans la mémoire du peuple vénézuélien.

Les deux vice-Premiers ministres et ministres de la Défense du Vietnam et du Laos assistent à la cérémonie de pose de la première pierre du projet de construction d’un poste de coordination militaire frontalier commun. Photo: VNA

3e Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam-Laos

Le 3e Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam-Laos illustre une nouvelle conception de la diplomatie de défense, mettant l'accent non seulement sur la coopération en matière de défense, mais aussi sur la priorité accordée au bien-être des citoyens.