Vietnam–Philippines : 50 ans d'un partenariat en plein essor

Hanoï (VNA) - Depuis cinq décennies, les relations entre le Vietnam et les Philippines se sont continuellement consolidées et développées dans de nombreux secteurs, notamment depuis l'établissement du Partenariat stratégique en novembre 2015, qui a marqué un tournant important dans la coopération bilatérale.

Les deux pays maintiennent un rythme soutenu de visites et de contacts de haut niveau. La visite d'État effectuée aux Philippines par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, les 31 mai et 1er juin 2026, a constitué un jalon historique. Elle a permis de porter officiellement leur relation au niveau de Partenariat stratégique renforcé. À ce jour, le Vietnam demeure le seul pays de l'ASEAN à bénéficier de ce niveau de partenariat avec les Philippines

Les deux parties sont convenues de renforcer leur coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, des affaires maritimes et océaniques, ainsi que de préserver la liberté de navigation et de survol, tout en contribuant au maintien de la paix et de la stabilité régionales grâce à des mécanismes de coordination.

Les deux pays souhaitent notamment dépasser l'objectif de 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux bilatéraux grâce à un commerce plus équilibré, à un meilleur accès aux marchés et à la réduction des obstacles au commerce et à l'investissement.

Les deux pays continuent d'animer plusieurs mécanismes de coopération importants, notamment la Commission mixte de coopération bilatérale, les Consultations politiques, le Dialogue sur la politique de défense et le Groupe de travail conjoint sur les questions maritimes et océaniques.

La coopération en matière de défense, de sécurité, de mer et d'océan demeure l'un des piliers des relations bilatérales. Les deux parties intensifient les échanges de délégations, la formation, le partage d'expériences ainsi que la coopération dans les domaines de la sécurité maritime, de la lutte contre la criminalité transnationale, de la recherche et du sauvetage, de la prévention des catastrophes naturelles et de la réponse aux défis sécuritaires non traditionnels

Le Vietnam et les Philippines coordonnent également étroitement leurs positions au sein de l'ASEAN, des Nations unies et d'autres enceintes multilatérales.

La coopération économique et commerciale, pilier des liens bilatéraux

Les Philippines constituent aujourd'hui l'un des principaux marchés du Vietnam au sein de l'ASEAN, notamment dans les secteurs agricole et alimentaire. Le Vietnam est un fournisseur essentiel de riz pour les Philippines, contribuant à la sécurité alimentaire de ce pays tout en offrant un débouché stable aux produits agricoles vietnamiens.

Des touristes philippins prennent des photos à la cathédrale de Hanoï (2023). Photo : VNA

Le Vietnam est désormais le 11e partenaire commercial des Philippines. Entre 2015 et 2025, les échanges bilatéraux ont progressé à un rythme moyen supérieur à 10 % par an, passant de 2,92 milliards à 7,8 milliards de dollars. Au cours des cinq premiers mois de 2026, ils ont atteint 3,74 milliards de dollars. Les deux pays ambitionnent d'atteindre rapidement les 10 milliards de dollars d'échanges.

Les exportations vietnamiennes vers les Philippines couvrent désormais près de 40 catégories de produits, notamment les produits agricoles et aquatiques, les denrées alimentaires transformées, les matériaux de construction, les textiles-habillement et les machines.

En matière d'investissement, à la fin d'avril 2026, les Philippines comptaient 112 projets en cours au Vietnam, représentant un capital enregistré de plus de 626,8 millions de dollars, se classant au 32e rang sur 154 pays et territoires investisseurs.

De son côté, le Vietnam disposait de 25 projets aux Philippines, totalisant plus de 148,2 millions de dollars, ce qui place cet archipel au 22e rang des 88 destinations des investissements vietnamiens à l'étranger. Les investissements vietnamiens concernent principalement la transition verte, les taxis électriques et les hautes technologies, ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement durable des Philippines.

Les échanges entre les populations ainsi que la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture et du tourisme se développent également rapidement. Un nombre croissant d'étudiants philippins poursuivent leurs études universitaires et postuniversitaires au Vietnam, tandis que davantage d'étudiants vietnamiens effectuent des stages ou une partie de leur cursus aux Philippines.

Les flux touristiques et les liaisons aériennes connaissent une forte croissance. En 2025, le Vietnam a accueilli plus de 482 000 visiteurs philippins, soit une hausse de 81,3 % par rapport à 2024. Au cours des quatre premiers mois de 2026, ce chiffre a atteint environ 236 000 visiteurs (+73,4 %), permettant aux Philippines d'intégrer pour la première fois le Top 10 des principaux marchés émetteurs de touristes vers le Vietnam. En 2025, près de 6 700 vols ont relié les deux pays, soit une augmentation de 59 % sur un an.

Approfondir le Partenariat stratégique renforcé

Compte tenu du fort potentiel de deux économies parmi les plus dynamiques de la région, le Vietnam et les Philippines sont ainsi invitées à poursuivre leurs efforts pour faciliter les échanges commerciaux, élargir l'accès aux marchés, promouvoir les investissements et renforcer les liens entre les entreprises.

Les deux pays devront également tirer pleinement parti du Protocole d’accord sur la coopération en matière de sciences, de technologies et de transformation numérique, récemment signé, afin de stimuler le développement de l'économie numérique et de l'économie verte, appelées à devenir de nouveaux moteurs de croissance.

Parallèlement à leur coopération agricole traditionnelle, ils entendent développer l'agriculture intelligente et l'aquaculture adaptée au changement climatique, deux priorités communes pour ces États côtiers.

Enfin, en complément du Programme de coopération touristique 2026-2029 et des accords culturels déjà conclus, les deux pays souhaitent intensifier les liens directs entre collectivités locales, organisations d'amitié et établissements d'enseignement. - VNA