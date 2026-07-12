Politique

Le Vietnam réaffirme son attachement à la CNUDM de 1982

À l'occasion des 10 ans de la sentence arbitrale rendue dans l'affaire opposant les Philippines à la Chine, le Vietnam a réaffirmé sa position constante en faveur du règlement pacifique des différends maritimes. Hanoï appelle toutes les parties à respecter pleinement leurs obligations au titre de cet instrument.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA
La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La position du Vietnam est claire et constante : les différends en mer doivent être réglés par des moyens pacifiques, dans le respect des processus diplomatiques et juridiques, sans recours ni menace de recours à la force, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. Le Vietnam soutient de manière constante le règlement des différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la Convention conformément aux dispositions de celle-ci.

Cette déclaration a été faite le 12 juillet par la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réponse à une question de la presse sollicitant la réaction du Vietnam à l'occasion des 10 ans de la sentence rendue par le tribunal arbitral constitué en vertu de l'annexe VII de la CNUDM de 1982 dans l'affaire opposant les Philippines à la Chine.

«Le Vietnam réaffirme que la CNUDM de 1982 constitue le fondement juridique unique établissant de manière complète et exhaustive le régime des droits relatifs aux espaces maritimes.", a-t-elle ajouté.

En tant qu'État riverain de la Mer Orientale et partie active à la CNUDM de 1982, le Vietnam s'attache de bonne foi à respecter la Convention et demande à toutes les parties concernées de s'acquitter pleinement des obligations juridiques qui en découlent, notamment en ce qui concerne la définition de leurs revendications maritimes et l'exercice de leurs droits en mer. Il appelle également au respect des droits reconnus aux autres États par la Convention, ainsi qu'au renforcement de la coopération afin de contribuer de manière positive et concrète au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de survol, ainsi qu'à un ordre fondé sur le droit international en Mer Orientale, a conclu la porte-parole. - VNA

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