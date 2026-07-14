Politique

Le Vietnam prêt à partager son expérience en vue de la présidence de l'ASEAN par le Timor-Leste

Le Vietnam est prêt à partager son expérience afin d'accompagner le Timor-Leste dans ses préparatifs à la présidence de l'ASEAN en 2029, tout en renforçant la coopération bilatérale dans plusieurs domaines prioritaires, notamment l'agriculture, la transformation numérique, le tourisme, le développement des ressources humaines et l'investissement.

Le chargé d'affaires vietnamien au Timor-Leste, Pham Binh Dam, et le vice-Premier ministre et ministre coordonnateur des Affaires économiques, également ministre du Tourisme et de l'Environnement du Timor-Leste, Francisco Kalbuadi Lay. Photo : VNA
Le chargé d'affaires vietnamien au Timor-Leste, Pham Binh Dam, et le vice-Premier ministre et ministre coordonnateur des Affaires économiques, également ministre du Tourisme et de l'Environnement du Timor-Leste, Francisco Kalbuadi Lay. Photo : VNA

Dili (VNA) – Le 13 juillet à Dili, le chargé d'affaires du Vietnam au Timor-Leste, Pham Binh Dam, a rencontré le vice-Premier ministre et ministre coordonnateur des Affaires économiques, également ministre du Tourisme et de l'Environnement du Timor-Leste, Francisco Kalbuadi Lay, afin d'examiner les mesures propres à renforcer la coopération bilatérale.

Le vice-Premier ministre Francisco Kalbuadi Lay a salué les remarquables acquis du Vietnam en matière de développement ainsi que son soutien constant au processus d'intégration régionale et internationale du Timor-Leste, notamment en faveur de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à l'ASEAN. Il a souligné que l'expérience du Vietnam en matière de développement et d'intégration constituait une référence précieuse pour son pays.

Les deux parties ont également échangé sur les perspectives d'élargissement de la coopération dans des domaines tels que l'agriculture, la sécurité alimentaire, le développement des ressources humaines, la transformation numérique, le tourisme, la connectivité et l'attraction des investissements.

Le chargé d'affaires Pham Binh Dam a affirmé que le Vietnam était prêt à partager son expérience et à servir de passerelle entre les institutions, les collectivités locales et les entreprises des deux pays, en fonction des besoins et des priorités de développement du Timor-Leste. Il a souligné que les deux pays disposaient de nombreux atouts pour mettre en œuvre des programmes de coopération concrets, notamment à travers les échanges d'experts, l'évaluation des besoins, la formation des cadres et le renforcement des liens entre les milieux d'affaires. S'agissant du tourisme, les deux parties ont estimé que le Timor-Leste disposait d'un fort potentiel de développement grâce à ses paysages naturels, à son littoral et à son identité culturelle unique.

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Lors de la rencontre. Photo : VNA

Évoquant les préparatifs du Timor-Leste en vue d'assurer la présidence de l'ASEAN en 2029, le vice-Premier ministre Francisco Kalbuadi Lay a exprimé le souhait de bénéficier de l'expérience du Vietnam dans l'organisation d'événements multilatéraux, la formation des ressources humaines, le protocole, la logistique, la communication et la coordination intersectorielle. Pham Binh Dam a réaffirmé que le Vietnam était disposé à partager son expérience et son expertise afin d'aider le Timor-Leste à participer plus activement et plus efficacement aux activités de l'ASEAN.

Le vice-Premier ministre Francisco Kalbuadi Lay a assuré que le gouvernement timorais attachait une grande importance aux investissements des entreprises vietnamiennes et était prêt à examiner et à lever les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans leurs activités d'investissement et de commerce. Les deux parties sont convenues de poursuivre leur coordination avec les autorités compétentes afin d'identifier des domaines, des projets et des activités de coopération spécifiques.

Cette rencontre contribue à approfondir les relations entre le Vietnam et le Timor-Leste, en concrétisant le potentiel de coopération et la volonté politique des deux pays à travers des programmes de coopération pragmatiques, au service du développement de chaque pays ainsi que de la solidarité et de la coopération au sein de l'ASEAN. - VNA

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#CPTPP #NQ 59 #Timor-Leste #ASEAN
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