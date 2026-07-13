Vietnam-Cambodge : Une mission d'étude pour accélérer le transport routier international

Tay Ninh (VNA) - Dans l'après-midi du 13 juillet, le Département des routes du Vietnam, en coordination avec le ministère des Travaux publics et des Transports du Cambodge, a organisé une mission d'étude de terrain aux postes-frontières internationaux de Tan Nam (province de Tay Ninh, Vietnam) et de Meun Chey (province de Prey Veng, Cambodge).



Cette initiative visait principalement à examiner la mise en œuvre de l'Accord de transport routier signé entre les deux pays et à évaluer les conditions nécessaires au déploiement du transport routier international entre les deux pays via ces postes-frontières.



Les représentants des deux pays ont effectué une inspection de terrain des routes d’accès, de la zone de contrôle conjoint et des infrastructures destinées aux activités d’import-export, aux formalités d’entrée et de sortie du territoire ainsi qu’au transport de marchandises et de passagers. Ils ont également évalué la capacité des installations à satisfaire aux conditions nécessaires à la pleine mise en œuvre de l’Accord sur le transport routier entre le Vietnam et le Cambodge aux postes-frontières internationaux de Tan Nam et de Meun Chey.



Selon Thai Binh An, directeur adjoint du Comité de gestion de la zone économique de Tay Ninh, le poste-frontière de Tan Nam, qui fait face au poste-frontière de Meun Chey, dans la province cambodgienne de Prey Veng, a été officiellement élevé au rang de poste-frontière international fin 2019. Bien que les infrastructures soient désormais globalement achevées, les postes-frontières internationaux de Tan Nam et de Meun Chey ne figure toujours pas à l'Annexe A1 du Protocole d'application de l'Accord sur le transport routier entre le Vietnam et le Cambodge.



Cette situation explique le volume encore modeste des véhicules et des marchandises transitant par ce poste-frontière. En moyenne, seuls une trentaine de camions de marchandises y accomplissent chaque jour les formalités de passage, tandis que le nombre de voyageurs franchissant la frontière demeure limité, sans être à la hauteur des infrastructures déjà mises en place.



Les résultats de cette mission serviront de base aux prochaines discussions entre les deux parties sur la proposition d’inscrire les postes-frontières internationaux de Tan Nam et de Meun Chey à l’Annexe A1 du Protocole d’application de l’Accord sur le transport routier entre le Vietnam et le Cambodge. -VNA