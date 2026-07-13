Économie

Hô Chi Minh-Ville mise sur le commerce pour soutenir une croissance à deux chiffres

Dans l’objectif d’atteindre une croissance du produit régional brut (GRDP) à deux chiffres en 2026, Hô Chi Minh-Ville mise sur le commerce et les services comme principaux moteurs de développement. Avec la reprise progressive de la consommation, les initiatives de stimulation de la demande et la création de nouveaux écosystèmes commerciaux, les autorités et les entreprises locales cherchent à renforcer la dynamique économique de la mégapole du Sud.

Des habitants font des achats dans un centre commercial. Photo: VNA
Des habitants font des achats dans un centre commercial. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dans sa stratégie visant une croissance du produit régional brut (GRDP) à deux chiffres en 2026, Hô Chi Minh-Ville fait du commerce et des services l'un des principaux moteurs de son développement économique. À l'approche de la période de forte consommation de fin d'année, la reprise progressive de la demande incite les distributeurs, les associations professionnelles et les autorités à multiplier les initiatives pour élargir les débouchés commerciaux et renforcer l'écosystème de la distribution.

Les signes de reprise sont déjà visibles dans les réseaux modernes de distribution. Au cours des six premiers mois de 2026, la chaîne WinMart/WinMart+ a enregistré un chiffre d’affaires de près de 23 000 milliards de dôngs, en hausse de 28 % par rapport à la même période de 2025. Le nombre de clients a atteint environ 1,6 million de visites par jour, soit une progression de 24 %. L’enseigne poursuit également son expansion avec l’ouverture moyenne de trois nouveaux magasins par jour, portant son réseau à plus de 5 100 points de vente dans le pays.

Selon les distributeurs, cette progression traduit l'évolution des habitudes de consommation, les ménages se tournant de plus en plus vers les circuits de distribution modernes. Les investissements dans les technologies, l'exploitation des données, la logistique et les formats de magasins adaptés aux spécificités locales contribuent également à améliorer les performances du secteur.

De son côté, MM Mega Market Vietnam observe une augmentation du pouvoir d’achat de 10 à 15 % par rapport à la même période de l’année précédente. Les consommateurs restent toutefois prudents dans leurs dépenses et privilégient davantage les produits sûrs, traçables et offrant un bon rapport qualité-prix.

Au-delà de la vente de produits, les enseignes développent désormais de véritables écosystèmes associant achats, services et expériences. Saigon Co.op poursuit ainsi l'extension de ses centres commerciaux, de ses espaces de services et de ses partenariats afin de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.

« Les consommateurs ne viennent plus seulement dans les supermarchés pour acheter des produits, ils recherchent également des expériences nouvelles », a souligné Nguyên Ngoc Thang, directeur général adjoint de Saigon Co.op, estimant que le commerce moderne devait placer le consommateur au centre de son développement.

À l'approche de la rentrée scolaire, de la fête de la Mi-Automne, de Noël et du Nouvel An lunaire, les enseignes préparent d'importantes campagnes promotionnelles pour stimuler la demande. Elles renforcent également leurs liens avec les producteurs régionaux afin d'élargir l'offre de produits locaux dans leurs réseaux, tout en accompagnant les coopératives et les agriculteurs dans l'amélioration de la qualité et de la régularité des approvisionnements.

Les autorités municipales considèrent cependant que le développement du commerce ne peut pas reposer uniquement sur les réductions de prix. Selon Nguyên Minh Hung, du Service municipal de l’industrie et du commerce, il est nécessaire d’élargir les espaces de consommation et de renforcer la confiance des consommateurs grâce au contrôle de la qualité des produits.

La ville entend également renforcer les synergies entre le commerce, le tourisme et la culture afin de développer des destinations commerciales, l'économie nocturne, des espaces consacrés aux spécialités régionales et des complexes associant commerces, loisirs et services. L'objectif est d'accroître les dépenses des visiteurs et de prolonger la durée de leur séjour.

Pour les experts économiques, l’avenir du commerce repose sur son intégration dans un écosystème de services à plus forte valeur ajoutée, comprenant notamment le tourisme expérientiel, la logistique moderne, la finance, les industries culturelles et les services numériques.

Le Dr Huynh Phuoc Nghia estime que le commerce de détail demeure un pilier essentiel de la consommation intérieure, mais qu'une croissance durable passera par la création de nouveaux espaces économiques associant commerce et services innovants.

Avec la reprise de la consommation intérieure, le développement du tourisme et la transformation progressive des modèles commerciaux, le secteur du commerce devrait devenir non seulement un débouché pour la production, mais aussi un moteur majeur permettant à Hô Chi Minh-Ville de concrétiser son objectif de croissance à deux chiffres en 2026. -VNA

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