Économie

Lào Cai intensifie la lutte contre la contrebande et la fraude commerciale

Face à l'évolution des méthodes de contrebande et de fraude commerciale, la province de Lào Cai renforce les contrôles aux frontières et sur le marché intérieur. Plus de 1.220 infractions ont été détectées et traitées depuis le début de 2026

Des camions transportant des marchandises vietnamiennes franchissent le poste-frontière international de Lào Cai. Photo : VNA
Des camions transportant des marchandises vietnamiennes franchissent le poste-frontière international de Lào Cai. Photo : VNA

Lào Cai (VNA) – Depuis le début de l’année 2026, les autorités de la province de Lào Cai ont détecté et traité 1.221 affaires de contrebande, de fraude commerciale et de contrefaçon, soit une hausse de 26,53 % par rapport à la même période de 2025, selon le Comité directeur provincial 389.

Parmi ces affaires figurent 367 cas de trafic et de transport illicite de marchandises prohibées ou de contrebande, 692 cas de fraude commerciale et fiscale, ainsi que 162 cas de production et de commercialisation de produits contrefaits ou portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Les autorités ont engagé des poursuites pénales dans 231 affaires, impliquant 406 personnes, tandis que 957 affaires ont fait l’objet de sanctions administratives. Les recettes versées au budget de l’État se sont élevées à 18,72 milliards de dôngs, en hausse de 39,39 % sur un an, tandis que la valeur totale des affaires traitées a atteint 23,52 milliards de dôngs, soit une progression de 39,02 %.

Face à l’évolution de plus en plus complexe des activités de contrebande, de fraude commerciale et de contrefaçon, le Comité directeur provincial 389 a demandé aux services compétents et aux autorités locales de renforcer les opérations de contrôle aux postes-frontières, le long des principaux axes de transport ainsi que sur le marché intérieur. La police, les douanes, les gardes-frontières, les services de surveillance du marché, l’administration fiscale et les autres organismes concernés poursuivent une coopération étroite afin d’améliorer l’efficacité de la détection et de la répression des infractions.

Selon les Douanes de la Région VII, les services compétents renforcent la collecte et l’analyse des renseignements, tout en identifiant les zones et les secteurs à risque afin de lutter plus efficacement contre la contrebande, la fraude commerciale, les fausses déclarations d’origine, les transbordements illégaux, les atteintes à la propriété intellectuelle ainsi que le trafic de drogues et de précurseurs chimiques. Le renforcement des contrôles aux postes-frontières et la coordination intersectorielle contribuent à préserver la sécurité, à faciliter les activités d’import-export et à améliorer l’efficacité de la gestion douanière.

Parallèlement aux contrôles frontaliers, les services de surveillance du marché intensifient les inspections sur le marché intérieur, en ciblant notamment les produits alimentaires, les cosmétiques, les engrais, les produits phytosanitaires, les biens de consommation courante ainsi que les activités de commerce électronique.

Les autorités provinciales soulignent que l’essor rapide du commerce électronique et des services logistiques modifie profondément les méthodes utilisées par les contrevenants. Alors qu’autrefois les marchandises de contrebande transitaient principalement par des sentiers frontaliers, elles sont désormais de plus en plus écoulées via les plateformes de commerce électronique, les réseaux sociaux et les services de livraison express. De nombreux trafiquants utilisent plusieurs comptes et ne disposent pas de lieux d’activité fixes, ce qui complique les opérations de contrôle.

Par ailleurs, les fausses déclarations concernant la nature, la quantité ou l’origine des marchandises, l’exploitation abusive des politiques préférentielles accordées aux habitants des zones frontalières ainsi que les fraudes liées à l’étiquetage et à la propriété intellectuelle demeurent préoccupantes. Cette situation exige des autorités qu’elles modernisent leurs méthodes de gestion, accélèrent l’application des technologies numériques et renforcent la coopération entre les différents services.

Au cours des derniers mois de 2026, le Comité directeur provincial 389 poursuivra ses campagnes de lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et la contrefaçon. Les contrôles seront intensifiés dans les zones frontalières, les principaux axes de transport, les entrepôts, les centres logistiques et les activités commerciales sur les plateformes numériques. Les autorités continueront également de sensibiliser les citoyens et les entreprises au respect de la législation afin de prévenir les activités de contrebande et la commercialisation de produits contrefaits ou d’origine inconnue. -VNA

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#Lào Cai #lutte contre la contrebande #fraude commerciale
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