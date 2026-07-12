Le VIFC-HCMC met en place un conseil consultatif avec des experts internationaux

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le conseil d’administration du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) a nommé dimanche 12 juillet une équipe consultative composée de 13 membres, dont d’éminents experts vietnamiens et étrangers en finance, investissement et politiques publiques.



Le prof. associé-Dr Trân Hoàng Ngân, député de l’Assemblée nationale et président du Conseil consultatif pour le développement innovant de l’Université de Saigon, présidera ce conseil. Il possède une longue expérience en recherche économique et en conseil en politiques publiques, notamment en macroéconomie, en finance, en banque, en politique monétaire et en réforme institutionnelle.



Philip Rösler, ancien vice-chancelier allemand et ancien directeur général du Forum économique mondial (WEF), rejoint l’équipe. Il apportera son expertise en matière de coopération stratégique internationale, d’actifs numériques, de financement aéronautique et de relations avec les investisseurs et les institutions financières.



Marc Knapper, ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam, intègre également l’équipe. Son expérience couvre la diplomatie, le commerce, l’investissement, les relations américano-vietnamiennes, l’énergie, l’éducation et la coopération internationale.



L’équipe consultative comprend également des experts de haut niveau ayant dirigé les opérations de grandes places financières internationales, notamment Stephen Glynn, ancien PDG de l’Autorité des services financiers d’Astana et ancien responsable de l’application des réglementations à l’Autorité des services financiers de Dubaï ; Jeff Singer, ancien PDG du Centre financier international de Dubaï ; et Bhaskar Dasgupta, ancien responsable de l’infrastructure de marché à Abu Dhabi Global Market.



Parmi les autres nominations notables figure celle de Jochen Biedermann, directeur général de l’Alliance mondiale des centres financiers internationaux, qui possède une vaste expertise en matière de développement de centres financiers, de fintech, d’actifs numériques, d’économie numérique, de coopération internationale entre places financières et d’écosystèmes d’innovation.



Don Lam, cofondateur et PDG de VinaCapital ; Chia Hock Lai, président du Responsible Fintech Institute et cofondateur et directeur de la stratégie d’Embed Financial Group Holdings ; et Sam Van, fondateur et PDG de SRO Partners, représentent les secteurs de l'investissement et des technologies financières (Fintech).



Parmi les membres vietnamiens figurent le prof. associé-Dr Nguyên Khac Quôc Bao, vice-président de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville ; le prof. associé-Dr Hoàng Công Gia Khanh, recteur de l’Université d’économie et de droit ; et le Dr Luu Ngoc Hiêp, doyen de la Faculté de finance et de banque de l’Université d’économie et de commerce de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi.



L’équipe consultative soutiendra la recherche, formulera des recommandations stratégiques et orientera le développement du centre, a indiqué le conseil d’administration du VIFC-HCMC.



Par le biais de consultations régulières, le VIFC-HCMC ambitionne de bâtir un écosystème financier moderne, transparent et interconnecté, capable d’attirer les investissements, de stimuler l’innovation et de renforcer la position du Vietnam dans la finance mondiale et régionale. – VNA

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