Quang Ninh intensifie sa promotion touristique sur le marché russe

Moscou (VNA) - La province vietnamienne de Quang Ninh (Nord) entend devenir une destination de premier plan pour les touristes russes tout en renforçant sa coopération avec la Russie dans les secteurs du tourisme, des services et de la logistique. Tel est le message mis en avant lors d'un programme de promotion touristique de Quang Ninh organisé récemment à Moscou.

Présentant les atouts de la province, Nguyen Chi Thanh, vice-président permanent du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam, a indiqué que Quang Ninh avait accueilli plus de 30 millions de visiteurs en 2025, dont plus de 5 millions d'étrangers. Au cours des six premiers mois de 2026, la province a reçu près de 3 millions de visiteurs internationaux, mais seulement un peu plus de 10 000 touristes russes.​

Selon lui, Quang Ninh doit intensifier sa coopération avec ses partenaires russes afin d'attirer davantage de visiteurs vers la baie d'Ha Long et les autres sites touristiques de la province.

La province compte actuellement environ 1.500 établissements d'hébergement classés de une à cinq étoiles, plusieurs terrains de golf, des croisières répondant aux normes internationales ainsi que des infrastructures modernes comprenant l'aéroport international de Van Don, un port en eau profonde et un réseau de transport développé.

Quang Ninh se dit également prête à offrir des conditions favorables aux investissements russes dans les secteurs du tourisme, des services, des loisirs, de la logistique, des hautes technologies et de l'intelligence artificielle (IA).

Prenant la parole lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam Dang Minh Khoi a souligné que la coopération touristique entre les deux pays connaissait une forte reprise. En 2025, le Vietnam a accueilli près de 700.000 touristes russes, soit presque le double par rapport à 2024. Au cours des six premiers mois de 2026, leur nombre a déjà dépassé les 700.000.

​Selon lui, le rétablissement des vols directs et des vols charters, ainsi que les politiques de visas favorables, ont fortement stimulé cette croissance. La Russie délivre actuellement des visas électroniques aux citoyens vietnamiens, tandis que les ressortissants russes bénéficient d'une exemption de visa pour un séjour allant jusqu'à 45 jours au Vietnam.

Le diplomate vietnamien a salué l'organisation de cette campagne de promotion à un moment où la demande des touristes russes pour le Vietnam est en forte hausse, ainsi que la participation active des entreprises russes du secteur du voyage.​

À cette occasion, Quang Ninh a adressé trois messages à ses partenaires russes : elle accueille toujours les touristes russes, souhaite renforcer la coopération avec les agences de voyages et les associations touristiques afin d'accroître les échanges de visiteurs, et est prête à offrir des conditions favorables aux investisseurs russes dans les secteurs du tourisme, des services et des loisirs. En particulier, l'aéroport international de Van Don est prêt à coopérer pour ouvrir des liaisons aériennes avec plusieurs villes russes.

Le programme a également été marqué par la signature d'un protocole d'accord de coopération entre des entreprises de Quang Ninh et des agences de voyages russes.

Au cours de cette mission, la mission de Quang Ninh a également participé aux activités de promotion du commerce et du tourisme organisées à Iekaterinbourg dans le cadre du Salon international de l'industrie INNOPROM 2026, afin de promouvoir l'image de la baie d'Ha Long, d'établir de nouveaux partenariats et d'élargir les opportunités d'attirer des touristes et des investissements en provenance du marché russe.-VNA

​