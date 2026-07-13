L’utilisation efficace des excédents de biens publics devient urgente

Hanoi (VNA) – La restructuration de l’appareil organisationnel et des unités administratives ouvre une nouvelle phase de la réforme administrative et rend urgente la réaffectation et l’utilisation efficace des milliers de bureaux excédentaires, ainsi que des terrains et biens immobiliers publics laissés vacants après les fusions.



Bien utilisés, ces actifs peuvent contribuer à éviter le gaspillage, à développer les infrastructures essentielles et à créer de nouveaux espaces de développement pour les collectivités locales.



Selon le ministère des Finances, plus de 11.000 terrains et biens immobiliers publics à travers le pays ont été récupérés ou transférés aux collectivités locales, mais n’ont pas encore été remis en service. Ce patrimoine comprend des immeubles de bureaux, des infrastructures de services publics et de nombreux terrains situés dans des zones urbaines et résidentielles de premier choix.



Alors que de nombreuses localités manquent encore d’écoles, de centres de santé, de centres communautaires, de parkings et de terrains pour leurs projets d’infrastructure, de nombreux bureaux excédentaires restent vacants depuis longtemps. Les retards dans la gestion de ces biens ont entraîné leur détérioration, des dépenses continues en matière de sécurité et d’entretien, et des occasions manquées d’exploiter les ressources existantes de manière productive.



L’économiste Dinh Trong Thinh a déclaré que le problème ne se limite pas à la gestion du patrimoine public, mais concerne également l’allocation des ressources. La valeur du patrimoine public réside non seulement dans les recettes issues de sa vente ou de sa location, mais aussi dans les avantages socio-économiques qu’il génère lorsqu’il est utilisé à bon escient et au bon moment.



Les anciens immeubles de bureaux peuvent être transformés en écoles, en établissements de santé ou en centres de services, conformément aux plans d’aménagement locaux. Cette reconversion permet de réduire les coûts d’investissement, de développer les infrastructures essentielles, de générer des recettes et de soutenir le développement local. Il est donc nécessaire de redistribuer et d’utiliser efficacement le patrimoine public excédentaire afin qu’il puisse continuer à servir les communautés et répondre aux besoins de développement futurs.



Toutefois, un écart considérable persiste entre les politiques et leur mise en œuvre. Bien que les ministères, les secteurs et les collectivités locales s’accordent sur la nécessité de réaffecter rapidement les infrastructures excédentaires afin d’éviter le gaspillage, les progrès sont plus lents que prévu car le processus comporte de multiples étapes : inspections, procédures juridiques, ajustements de planification, évaluation des actifs et sélection des usages appropriés. Un retard à n’importe quelle étape peut bloquer l’ensemble du processus.



De ce fait, de nombreuses infrastructures ayant déjà fait l’objet de plans de gestion approuvés n’ont pas encore été transférées, rénovées ou vendues aux enchères.



Dans la province de Tây Ninh, suite à la réorganisation des unités administratives et à la mise en place d’un modèle d’administration locale à deux niveaux, la province gère 3.386 terrains et biens publics, dont 876 sont concernés par un transfert ou une réaffectation. Bien que des plans aient été élaborés pour l’ensemble des 420 infrastructures excédentaires, leur mise en œuvre est freinée par le volume important d’actifs, une documentation juridique incomplète, la vétusté des bâtiments et des ressources d’investissement limitées.



Des difficultés similaires se posent dans de nombreuses autres localités, car le processus implique l’application simultanée de lois régissant les biens publics, le foncier, les investissements, la construction et l’aménagement du territoire. Le manque de coordination entre les organismes, conjugué à la prudence de certains fonctionnaires quant aux procédures d’évaluation et de cession, a entraîné la multiplication des renvois de dossiers à différents niveaux pour examen, prolongeant ainsi la mise en œuvre.



La priorité actuelle est donc non seulement d’accélérer la gestion des biens excédentaires, mais aussi d’établir un mécanisme suffisamment clair permettant aux collectivités locales d’agir de manière proactive, tout en garantissant le respect de la réglementation et en optimisant la valeur de chaque bien. Ceci a également permis au gouvernement d’introduire des mécanismes spécifiques visant à lever les obstacles à la gestion et à l’utilisation des biens publics après la restructuration.



Dans ce contexte, la résolution gouvernementale n°31/2026/NQ-CP relative aux mécanismes et politiques spécifiques de gestion des terrains et biens publics excédentaires suite à la restructuration de l’appareil organisationnel et des unités administratives est perçue comme un tournant majeur dans la gestion des biens publics. L’objectif n’est plus seulement un contrôle strict et la prévention des pertes, mais aussi la remise en service des biens dans les meilleurs délais, dans le respect total de la réglementation.



L’un des principaux axes de cette résolution est une décentralisation accrue, conférant aux autorités locales une plus grande autonomie quant à l’utilisation de chaque bien. Le vice-ministre des Finances, Ta Anh Tuân, a déclaré que la gestion des actifs excédentaires vise non seulement à pratiquer l’économie et à prévenir le gaspillage, mais aussi à mobiliser des ressources pour le développement socio-économique, à alléger la pression sur les investissements publics et à améliorer les services publics.



Le ministère des Finances a également enjoint aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales d’examiner et de classer d’urgence tous les terrains et biens excédentaires, d’élaborer des plans de gestion pour chaque bien, de mettre à jour les bases de données et de publier la liste des actifs pouvant être utilisés, réaffectés, loués ou vendus aux enchères. La responsabilisation des responsables des agences quant à l’avancement de la mise en œuvre a été identifiée comme une autre mesure permettant d’éviter les retards et toute aggravation de la situation.



L’expérience de plusieurs localités montre que les biens publics peuvent générer une valeur considérable lorsqu’ils sont utilisés à bon escient.



La province de Hung Yên a transformé un ancien immeuble de bureaux en centre de santé. La province de Phu Tho a converti plusieurs bureaux excédentaires en écoles et équipements collectifs. Au 24 juin 2026, la province de Ninh Binh comptait 839 terrains et biens publics excédentaires, dont 367 avaient été entièrement réaménagés. Les biens encore adaptés à un usage public ont été réaffectés à des agences gouvernementales, des écoles, des centres de santé et des institutions culturelles, tandis que d’autres sont loués, vendus aux enchères ou transformés en parcs et parkings.



Les économistes affirment que, malgré la diversité des approches adoptées, les localités partagent le même objectif : adapter l’utilisation des biens publics aux besoins de développement locaux. Un ancien immeuble de bureaux transformé en école, en centre de santé ou en parc public crée non seulement de la valeur économique, mais aussi des avantages durables pour la communauté et une meilleure qualité de vie pour les habitants. – VNA

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