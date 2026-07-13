Hô Chi Minh-Ville se tourne vers les IDE de nouvelle génération

Hanoi (VNA) – La résolution n°10-NQ/TW du Politburo sur le développement de l’économie à capitaux étrangers marque un tournant dans l’approche vietnamienne en matière d’attraction des IDE.



Ce document jette les bases permettant à Hô Chi Minh-Ville de passer d’une stratégie axée sur l’attraction de projets individuels à la mise en place d’un écosystème capable d’attirer des investissements de qualité, de favoriser l’innovation, de faciliter les transferts de technologie et de renforcer la compétitivité nationale.



Accélération des procédures d’autorisation de projets



Récemment, l’Autorité des zones franches et des zones industrielles de Hô Chi Minh-Ville (HEPZA) a accordé une licence d’investissement à Automation Technologies Vietnam, filiale du groupe singapourien Ito, pour un projet d’une valeur d’environ 8 millions de dollars américains.



L’usine de 12.000 mètres carrés devrait voir le jour en août 2026 et entrer en production en janvier 2027. Elle sera spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements d’automatisation, de robots, de systèmes d’inspection et de solutions de gestion des données de production.



Nguyên Huy Hoàng, directeur général d’Ito Vietnam, a déclaré que l’entreprise privilégie un modèle de production verte axé sur l’efficacité des investissements. Au cours des 14 dernières années, son site actuel de 2.600 mètres carrés a généré un chiffre d’affaires annuel d’environ 4 à 5 millions de dollars, grâce à un effectif d’environ 120 ingénieurs. Cette usine est également le seul site de production du groupe Ito dans le monde.



Selon la HEPZA, Ito Vietnam appartient au segment des hautes technologies à faible intensité de main-d’œuvre et est le premier projet d’IDE à avoir été approuvé dans le cadre du mécanisme accéléré mis en place par l’autorité pour simplifier les procédures d’investissement.



Le directeur général d’Ito Vietnam a déclaré que l’environnement d’investissement de la ville s’était considérablement amélioré, la demande de l’entreprise ayant été traitée rapidement, du début mars au 26 juin 2026.



De même, Worldon Vietnam, filiale du groupe chinois Shenzhou, a investi 12,6 millions de dollars dans un modèle de production intelligent en circuit fermé. L’entreprise s’est également associée à Nike pour créer un centre de conception de tiges de chaussures Flyknit afin d’optimiser l’utilisation des matériaux, de réduire les déchets et de renforcer sa position dans la chaîne d’approvisionnement.



Attirer des capitaux de qualité



Hô Chi Minh-Ville compte actuellement 20.259 projets d’IDE, représentant un capital total enregistré de près de 142 milliards de dollars, provenant de 152 pays et territoires. Au premier semestre 2026, la ville a attiré plus de 6,8 milliards de dollars américains, atteignant ainsi 62% de son objectif annuel.



Trân Viêt Hà, directeur adjoint de la HEPZA, a déclaré que le secteur des IDE représente environ 20% de l’investissement social total et plus de 50% du chiffre d’affaires à l’exportation de la ville, ce qui en fait un moteur essentiel de la restructuration économique et de l’intégration internationale. La ville privilégie donc les industries de haute technologie et numériques, tout en développant des parcs éco-industriels et verts.



Les investisseurs s’intéressent de plus en plus aux infrastructures numériques, aux énergies vertes et aux chaînes d’approvisionnement intelligentes. Un représentant de THACO a indiqué que les entreprises vietnamiennes doivent renforcer leur capacité d’absorption technologique, s’intégrer davantage aux chaînes d’approvisionnement des entreprises à capitaux étrangers et développer des pôles industriels afin de réduire les coûts logistiques et de renforcer la coopération avec leurs partenaires internationaux.



Trân Viêt Hà a également reconnu que la rareté des terrains industriels et l’insuffisance des infrastructures dans certaines zones industrielles demeurent des préoccupations pour les investisseurs, notamment ceux qui envisagent des projets de grande envergure et de haute technologie.



Il a indiqué que la ville devrait privilégier les secteurs stratégiques tels que l’électronique et les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, le big data, la biotechnologie, les nouveaux matériaux et les énergies renouvelables, tout en accélérant la transformation des zones industrielles plus anciennes et en renforçant les liens entre les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises nationales.



Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a souligné que la ville a la responsabilité de jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre de la résolution n°10-NQ/TW, en particulier par le biais du Centre financier international du Vietnam.



Ce centre devrait contribuer à attirer les investissements directs étrangers de nouvelle génération et à apporter des atouts immatériels tels que les technologies financières, une expertise en gestion de pointe, des normes de transparence, des systèmes de données et des réseaux mondiaux d’experts.



Nguyên Van Duoc a affirmé que les investissements directs étrangers de nouvelle génération ne sont plus uniquement motivés par les faibles coûts ou les incitations fiscales. Les investisseurs stratégiques accordent désormais une plus grande importance à la stabilité institutionnelle, à la qualité des infrastructures, à l’accès aux capitaux, aux normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), à la qualité de la main-d’œuvre, à la capacité d’innovation, aux écosystèmes technologiques, aux services financiers modernes et à la connectivité aux marchés régionaux et mondiaux. – VNQ

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