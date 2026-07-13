Économie

La transformation numérique permet aux produits agricoles de mieux répondre aux exigences du marché

En application de la Résolution n° 57-NQ/TW sur le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale, de nombreux ministères, secteurs et localités ont choisi des produits clés basés sur les avantages spécifiques de chaque région.

Des produits agricoles vietnamiens sont facilement traçables. Photo : VNA
Des produits agricoles vietnamiens sont facilement traçables. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Ces derniers temps, la transformation numérique, l'intelligence artificielle (IA), la traçabilité et le commerce électronique s'intègrent de plus en plus dans l'agriculture. Plusieurs localités, entreprises, coopératives et ménages ont progressivement introduit la science et la technologie dans la production et la consommation, permettant aux produits agricoles de mieux répondre aux besoins du marché.

En application de la Résolution n° 57-NQ/TW sur le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale, de nombreux ministères, secteurs et localités ont choisi des produits clés basés sur les avantages spécifiques de chaque région.

Au lieu de se concentrer uniquement sur la recherche, plusieurs modèles visent désormais à apporter les résultats scientifiques sur le marché de la consommation.

À la ferme An Lac de la coopérative Ha Noi Xanh, dans la commune de Lien Minh, à Hanoï, les champs de fleurs ne fournissent pas seulement des matières premières, mais servent aussi à la fabrication d'huiles essentielles, de tisanes et de cosmétiques naturels.

L'investissement dans les technologies de séchage, d'extraction et d'emballage en circuit fermé a valorisé ces produits. La coopérative a réorganisé tout son processus, des semences à la consommation, sur la base des applications technologiques, permettant de prolonger la conservation et de répondre aux normes OCOP, biologiques, ISO hoặc Halal pour accéder aux marchés exigeants.

Selon le secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire communal, Nguyen Tien Toan, la commune encourage l'application des technologies numériques à travers la promotion en ligne des produits agricoles et incite les agriculteurs à modifier leur pensée de production pour aborder activement le marché.

Certaines localités ont choisi des produits spécifiques pour construire un écosystème numérique. La province de Thai Nguyen, qui compte 22 200 hectares de théiers, a déployé la plateforme « Tea Trace Thai Nguyen ». Ce système couvre quatre composantes de la chaîne d'approvisionnement, allant de la traçabilité par code QR et de la cartographie numérique des matières premières par l'Internet des objets (IoT) jusqu'à la connexion au commerce électronique. Cette chaîne associe l'Université de Thai Nguyen et des coopératives locales. En 2025, la valeur des produits de thé de la province a dépassé 13 800 milliards de dongs.

De son côté, la province de Lai Chau développe son ginseng en s'appuyant sur la technologie pour gérer les zones de culture, tracer l'origine et connecter le marché. Jusqu'à présent, la province compte 24,9 hectares de culture et de production de semences sous serre, dont 4,28 hectares utilisant l'irrigation économe en eau, 13,9 hectares certifiés GACP-WHO et plus de 120 établissements dotés d'un code de zone de plantation.

Malgré ces avancées, la mise en œuvre révèle des limites. De nombreux résultats de recherche ne sont pas exploités efficacement car les agriculteurs et les entreprises manquent de compétences pour valoriser ou introduire ces technologies sur les plateformes d'échange.De plus, les liens entre l'État, les chercheurs, les entreprises et les agriculteurs restent faibles tandis que les exigences du marché en matière de transparence et de sécurité sanitaire continuent de s’accroître.

En outre, les données relatives aux matières premières, aux méthodes de culture, à la transformation et à la distribution ne sont pas encore entièrement numérisées et standardisées, ce qui freine la gestion de la qualité et les prévisions de marché.

Le docteur Dang Van Cuong, directeur adjoint du Centre de conseil et de développement des produits OCOP, a déclaré que la transformation numérique ne se résume pas à l'affichage d'un code QR, mais réside dans la capacité à prouver l'origine et à gérer la qualité selon les besoins du marché. Il est donc nécessaire de réorganiser la production et d'éviter les investissements dispersés ou inadaptés aux réalités locales.

D'après le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, le secteur agricole élabore une stratégie globale axée sur l'agriculture de précision, l'agriculture circulaire et la transformation numérique, tout en finalisant des politiques pour promouvoir l'IA. Le ministère a signé des programmes de coopération avec des entreprises pionnières dans les domaines des semences, des vaccins vétérinaires et des technologies numériques afin de former des écosystèmes numériques par chaîne de produits et de créer des modèles de zones de production clés numérisées à l'échelle nationale. -VNA

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