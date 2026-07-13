Le Vietnam fait du tourisme médical le nouveau fer de lance de sa stratégie nationale

Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien de la Santé finalise actuellement un projet de développement ambitieux pour le tourisme médical pour la période 2026-2030, avec une vision jusqu'en 2040. L'objectif national est clair : transformer le pays en une destination de soins de santé prestigieuse et hautement compétitive en Asie du Sud-Est, avant d'intégrer le groupe de tête au niveau continental d'ici 2030.

Ce tournant marque le passage d'une phase de simple potentiel à une véritable stratégie nationale pour un marché estimé à plusieurs milliards de dollars.

L'un des piliers de cette réussite repose sur le secteur dentaire, qui s'impose comme un atout majeur pour attirer une clientèle internationale croissante. Selon le docteur Kieu Quoc Thoai de l'Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, le nombre de patients étrangers, incluant des expatriés et des membres de la diaspora venus des États-Unis, d'Australie ou du Japon, ne cesse d'augmenter. Ces visiteurs privilégient le Vietnam non seulement pour la qualité des soins, mais aussi pour une réactivité exceptionnelle, permettant de réaliser des procédures complexes comme la pose d'implants ou des traitements orthodontiques de type Invisalign en seulement une à deux semaines. À titre de comparaison, une pose d'implant au Vietnam coûte environ 1 000 à 1 500 dollars, soit trois à quatre fois moins cher qu'en Australie ou aux États-Unis pour des matériaux et des technologies strictement identiques.

Au-delà de la dentisterie, le tourisme médical au Vietnam s'étend désormais à des domaines bien plus complexes. De nombreuses techniques médicales de pointe, telles que la chirurgie cardiovasculaire, la transplantation d'organes, la fécondation in vitro (FIV) et la chirurgie robotique, sont largement pratiquées dans les principaux hôpitaux du pays avec des résultats remarquables, attirant chaque année des dizaines de milliers de visiteurs internationaux. Même pour les maladies complexes exigeant des techniques de pointe, les compétences des médecins et du personnel médical vietnamiens sont désormais reconnues internationalement. La technique de chirurgie endoscopique de la thyroïde développée par le professeur Tran Ngoc Luong est un exemple le plus frappant, ayant déjà attiré des centaines de chirurgiens étrangers venus de quinze pays pour se former à cette méthode unique.

L'hôpital Da Nang propose des services médicaux de haute qualité aux touristes nationaux et internationaux. Photo : VNA

En particulier, le Vietnam s'est imposé comme une plaque tournante de l’Asie du Sud-Est pour la fécondation in vitro (FIV), avec plus de 50 000 nouveaux cas traités chaque année. Avec des taux de réussite atteignant 70% dans certains centres spécialisés, surpassant largement la moyenne mondiale (40-43%), le pays attire des couples du monde entier grâce à des tarifs défiant toute concurrence, oscillant entre 3 200 et 5 000 dollars, contre plus de 25 000 dollars aux États-Unis.

Le pays capitalise également sur sa médecine traditionnelle et ses centres de rééducation fonctionnelle, qui séduisent de plus en plus de patients européens et japonais souffrant de maladies chroniques.

Cette offre thérapeutique s'inscrit désormais dans un écosystème de services haut de gamme où les soins hospitaliers fusionnent avec le tourisme de luxe. Des groupes comme Vingroup ou Sun Group intègrent des infrastructures hospitalières cinq étoiles directement au cœur de complexes hôteliers à Phu Quoc ou Da Nang, permettant aux patients de passer de la salle d'opération à une villa de convalescence en bord de mer, bénéficiant ainsi d'un cadre serein pour leur rétablissement.

Les retombées économiques de cette stratégie sont déjà palpables, le marché du tourisme médical vietnamien étant évalué entre 700 et 850 millions de dollars, avec une projection de croissance annuelle de 18% pour atteindre près de 4 milliards de dollars d'ici 2033. Un phénomène notable est l'afflux massif de patients cambodgiens, dont le nombre a bondi de 40% récemment, faisant du Cambodge l'un des cinq principaux marchés émetteurs. Pour cette clientèle, les hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville sont devenus des destinations de premier choix pour le dépistage du cancer et la chirurgie spécialisée, grâce à une proximité géographique facilitée par des liaisons terrestres et aériennes directes.

Selon les experts économiques et les autorités sanitaires, le Vietnam dispose de tous les leviers nécessaires pour devenir un segment à haute valeur ajoutée de l'industrie touristique mondiale. La stabilité politique du pays, combinée à un environnement sécurisé et à un réseau aérien en pleine expansion et de diverses attractions touristiques attrayantes, offre un socle idéal pour le déploiement de soins de santé de classe mondiale. Grâce à des compétences médicales reconnues internationalement et des coûts opératoires très attractifs, des établissements médicaux vietnamiens attirent de nombreux patients internationaux. -VNA

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