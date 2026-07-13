📝Édito: Diplomatie au service du développement : de la vision stratégique à l'exécution rigoureuse

Hanoï (VNA) - Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement national, la Résolution n° 06-NQ/TW du 19 mai 2026 du Bureau politique sur le déploiement de la diplomatie extérieure du 14e Congrès national du Parti, trace une nouvelle vision stratégique.

L'action diplomatique ne se limite plus à la défense de l'indépendance et de la souveraineté, mais doit renforcer les capacités nationales de développement national. Pour accomplir efficacement cette mission, le Parti exige de renforcer la discipline d'exécution et de renforcer le contrôle et le suivi réguliers de la mise en œuvre de cette résolution.



Analysant le système de lignes directrices et de politiques du Vietnam, l'ambassadeur Pham Quang Vinh, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, a souligné que la Résolution n° 06 n'existe pas de manière isolée. Elle s'inscrit dans une relation étroite avec la Résolution n° 59 sur l'intégration internationale et d'autres résolutions stratégiques du Parti concernant la science, la technologie, l'innovation et l'attraction des investissements étrangers. Selon lui, l'ensemble forme un tout unifié où la diplomatie et l'intégration internationale jouent un rôle fédérateur , ouvrant la voie et servant directement l'objectif de développement national.



Cette complémentarité théorique constitue le fondement permettant à la diplomatie d'appliquer les orientations proposées par le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, visant à passer d'une simple « attraction » à une « sélection » et à une amélioration de leur qualité qualitative, en prenant la science, la technologie, l'innovation et la transition verte comme piliers du développement national, a ajouté l’ambassadeur.



Ce changement systémique a insufflé une nouvelle dynamique à la diplomatie économique, orientant les priorités vers le développement d'une base d'investissements stratégiques nationaux pour garantir l'autonomie et la durabilité. Décrivant ce tournant, le professeur associé et docteur Nguyen Ngoc Toan, directeur de l'Institut d'économie politique de l'Académie politique nationale Ho Chi Minh, a indiqué que la nouvelle pensée du Parti exige de passer d'une gestion administrative à une logique de développement constructif, basée sur les résultats réels. L'attraction des capitaux étrangers doit désormais s'intégrer dans la stratégie globale de développement, visant à former des pôles industriels, des chaînes de valeur et des écosystèmes d'innovation au-delà des frontières administratives, afin de mettre fin à la concurrence fragmentée entre les localités.



Partageant cet avis, l'ambassadeur Pham Quang Vinh a expliqué que dans cette nouvelle phase, l'objectif du pays n'est pas seulement une croissance rapide, mais surtout un développement de haute qualité. Pour y parvenir, la diplomatie doit développer un écosystème interne capable d'attirer les flux d'investissements directs étrangers (IDE) de nouvelle génération, en privilégiant les projets à haute teneur technologique et à forte valeur ajoutée pour favoriser un véritable transfert de technologies.



Pour une mise en œuvre efficace, le professeur associé et docteur Nguyen Ngoc Toan a insisté sur l'application de procédures d'investissement spéciales associées à un mécanisme de ''contrôle a posteriori'', passant des incitations traditionnelles à un soutien lié aux performances réelles des projets. Cette gestion fondée sur les résultats oblige les investisseurs à respecter strictement leurs engagements sur les taux d'intégration locale et les transferts technologiques, créant ainsi un filtre efficace pour écarter les projets de faible qualité et protéger les intérêts nationaux.





L'ambassadeur Pham Quang Vinh, ancien vice-ministre des Affaires étrangères. Photo: VNA

Cependant, les grandes orientations ne prennent de la valeur que lorsqu'elles sont garanties par une discipline d'exécution stricte de tout le système politique. Cette détermination s'est traduite par des actions concrètes lorsque, le 9 juillet 2026, le ministère des Affaires étrangères a présidé la première réunion interministérielle selon le nouveau mécanisme pour examiner et accélérer la mise en œuvre des engagements et accords internationaux. Ce jalon important marque une transition forte d'une logique centrée sur la signature des accords vers une priorité accordée à l'efficacité de l'exécution, d'autant plus que pour la première fois, la mission d'examen, de supervision et de suivi a été inscrite formellement dans les Documents du 14e Congrès national du Parti.



Afin de moderniser la gouvernance, le ministère des Affaires étrangères a mis en service un système numérique de suivi de l'exécution des engagements, actualisant et supervisant en temps réel plus de 1 000 accords internationaux non classés secrets d'État. L'application des technologies numériques et de ce mécanisme de coordination interministérielle garantit une répartition claire des responsabilités, des échéances et des résultats attendus, permettant d'identifier rapidement les obstacles et d'éliminer les chevauchements ou les lenteurs dans l'organisation.



Grâce à cette capacité de négociation et à cette discipline d'exécution, la diplomatie vietnamienne a enregistré de nouveaux succès, illustrés par l'événement du 2 juillet 2026, lorsque le Vietnam et les pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ont signé la déclaration commune clôturant les négociations de l'accord de libre-échange (ALE) après 14 ans de processus.



Comme l'a précisé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang, ce jalon porte à 18 le nombre total d'ALE du pays, élargissant la connectivité globale entre le Vietnam et l'Europe et ouvrant de nouvelles perspectives de développement pour les entreprises. Immédiatement après la fin des négociations, cet accord et les autres engagements de haut niveau seront intégrés dans le système de surveillance numérique pour optimiser leur application, en retombées concrètes sous forme de technologies, de capitaux verts et de savoir-faire.



L'association entre la pensée de développement constructif et la discipline d'exécution des politiques réaffirme la position du Vietnam sur la scène internationale. En consolidant ses capacités internes et en traduisant les orientations politiques en actions concrètes conformément aux orientations de la Résolution 06-NQ/TW, le pays consolide ses bases pour progresser à l'avenir. -VNA