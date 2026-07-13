Les supermarchés multiplient les promotions sur les produits OCOP et les produits vietnamiens

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Hanoï (VNA) – Les supermarchés de Hanoï intensifient la promotion des produits labellisés « One Commune, One Product » (OCOP ou « Une commune, un produit » en français) et des produits fabriqués au Vietnam, tout en proposant d'importantes réductions dans le cadre de la campagne Vietnam Grand Sale 2026, organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Jusqu'au 22 juillet, Co.op Mart organise le programme « Vietnam Festival – 34 couleurs de la fierté », mettant à l'honneur des milliers de produits OCOP et de spécialités régionales. Les clients effectuant des achats d'au moins 400.000 dongs (15,3 dollars) recevront des cartes à gratter leur permettant de remporter des bons d'achat, des articles ménagers et d'autres cadeaux.

L'enseigne propose également des réductions pouvant atteindre 35 % sur les articles de mode et collabore avec les fabricants afin de maintenir des prix abordables, a indiqué Nguyen Thi Kim Dung, directrice de Co.op Mart Ha Dong.

D'autres grandes chaînes de distribution ont également lancé d'importantes opérations promotionnelles. GO! applique des remises sur les produits de première nécessité, notamment les produits frais, les produits laitiers et les surgelés. Lotte Mart offre des réductions pouvant atteindre 50 % sur une sélection de produits alimentaires et d'articles ménagers. MM Mega Market et WinMart proposent, de leur côté, des promotions sur les produits frais, les fruits et légumes, les boissons et les confiseries.

Selon Vu Ba Phu, directeur de l'Agence de promotion du commerce relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, Vietnam Grand Sale 2026 combine commerce traditionnel et commerce électronique afin de permettre aux consommateurs d'accéder à des produits de qualité à des prix préférentiels.

Il a déclaré que cette campagne devrait stimuler la consommation intérieure, soutenir les ventes au détail et la croissance économique, promouvoir les marques vietnamiennes, encourager l'achat de produits fabriqués au Vietnam et attirer davantage de visiteurs internationaux grâce aux activités commerciales organisées à cette occasion. -VNA

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