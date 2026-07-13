Politique

Le Vietnam réaffirme son engagement aux côtés de l’ASEAN pour la stabilité du Myanmar

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a réaffirmé l’engagement de Hanoï à travailler en étroite coordination avec la présidence philippine de l’ASEAN en 2026 et les autres États membres afin de soutenir les efforts de redressement socio-économique du Myanmar, la résolution des questions sociales ainsi que la lutte contre la criminalité transnationale.

Réunion informelle entre les chefs de la diplomatie de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et leur homologue birman. Photo: VNA
Réunion informelle entre les chefs de la diplomatie de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et leur homologue birman. Photo: VNA

Bangkok (VNA) – Le Vietnam considère le Myanmar comme un membre à part entière de la famille de l’ASEAN, et le « Consensus en cinq points » demeure le cadre de référence essentiel permettant à l’Association de poursuivre son soutien au Myanmar, a affirmé le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, lors d’une réunion informelle entre les chefs de la diplomatie de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et leur homologue birman, tenue le 12 juillet à Bangkok, en Thaïlande.

Saluant les efforts engagés par les autorités de Naypyidaw pour stabiliser la situation politique, relancer l’économie, améliorer l’efficacité de la gouvernance et intensifier la lutte contre la criminalité transfrontalière, notamment le trafic de stupéfiants, la cybercriminalité et les infractions dans les zones frontalières, le chef de la diplomatie vietnamienne a appelé à poursuivre et à intensifier les efforts en faveur de la paix, de la réconciliation nationale, de la sécurité et du bien-être de la population.

Selon lui, outre la mise en œuvre effective du « Consensus en cinq points », l’ASEAN devrait également adopter des mesures plus concrètes et pragmatiques, en privilégiant un dialogue direct et régulier avec le Myanmar afin d’assurer un suivi étroit de l’évolution de la situation et d’encourager des avancées concrètes sur le terrain.

Le ministre vietnamien a réaffirmé l’engagement de Hanoï à travailler en étroite coordination avec la présidence philippine de l’ASEAN en 2026 et les autres États membres afin de soutenir les efforts de redressement socio-économique du Myanmar, la résolution des questions sociales ainsi que la lutte contre la criminalité transnationale. Il a également souligné l’importance de renforcer la coopération bilatérale et sous-régionale en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable du Myanmar et de l’ensemble de la région, contribuant ainsi à l’édification de la Communauté de l’ASEAN.

Présidée par la secrétaire aux Affaires étrangères des Philippines, Maria Theresa P. Lazaro, dont le pays assure la présidence tournante de l’ASEAN en 2026, cette réunion a constitué le premier contact direct de haut niveau entre l’ASEAN et les autorités de Naypyidaw depuis 2021. Elle témoigne de la solidarité et du rôle central de l’ASEAN dans la promotion du dialogue et de la coopération avec le Myanmar. L’événement a été organisé en application des orientations arrêtées par les dirigeants de l’ASEAN lors du 48e Sommet de l’ASEAN, tenu à Cebu (Philippines), visant à poursuivre les échanges sur les moyens permettant à l’Association de maintenir son soutien et sa coopération avec le Myanmar, dans le respect des principes du « Consensus en cinq points ».

Au cours de la réunion, le ministre birman des Affaires étrangères, Tin Maung Swe, a présenté les récents développements de la situation dans son pays. Il a notamment détaillé la mise en œuvre d’un plan d’action de cent jours ainsi que les mesures destinées à promouvoir la paix, la réconciliation nationale et la stabilité, tout en poursuivant le dialogue et les contacts avec les parties concernées au Myanmar.

Dans un esprit franc et constructif, les ministres ont partagé leurs analyses de la situation et examiné des mesures concrètes visant à renforcer la coordination et le soutien de l’ASEAN au Myanmar dans les prochains mois, grâce à une mise en œuvre effective et substantielle du « Consensus en cinq points », principal cadre de référence de l’Association pour son action en faveur du Myanmar.

Les chefs de la diplomatie ont souligné l’importance de maintenir un dialogue régulier avec les autorités birmanes afin de parvenir à une solution durable, menée et portée par les Birmans eux-mêmes, garantissant la paix, la réconciliation nationale, la stabilité, la sécurité, le développement et la prospérité de la population ainsi que de l’ensemble de la région.

En marge de cette réunion, le ministre Le Hoai Trung s’est également entretenu avec ses homologues birman et philippin afin d’échanger sur les orientations de la coopération bilatérale et les questions d’intérêt commun. -VNA

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