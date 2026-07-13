L’art, un vecteur de rayonnement pour le patrimoine

Hanoï (VNA) - Ces dernières années, de nombreux sites patrimoniaux vietnamiens sont devenus des lieux privilégiés pour accueillir des expositions, des concerts ou des spectacles immersifs. Cette convergence entre patrimoine et création artistique contribue à mieux faire connaître les richesses culturelles tout en suscitant l’intérêt d’un public plus large.

À Hanoï, plusieurs monuments historiques et culturels illustrent cette dynamique. La Cité impériale de Thang Long accueille régulièrement des reconstitutions historiques, des expositions et des expériences ssculturelles. Les visites nocturnes de la prison de Hoa Lo démontrent également l’efficacité d’une mise en scène associant narration, effets sonores et jeux de lumière pour offrir une nouvelle lecture du patrimoine.

Le Temple de la Littérature poursuit lui aussi cette évolution. D’abord centré sur des expositions thématiques, il s’est progressivement ouvert aux concerts de musique traditionnelle, aux performances d’art contemporain, aux expositions d’arts plastiques, aux démonstrations de calligraphie et aux défilés de mode.

Selon le Dr Le Xuan Kieu, directeur du Centre d'activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature, l’objectif est de faire de ce monument un espace culturel vivant, où la tradition dialogue avec la création contemporaine, au-delà de sa seule fonction de site touristique. Cette approche se développe également dans plusieurs localités, chacune l’adaptant aux caractéristiques de son patrimoine.

Des dizaines de milliers de spectateurs ont assisté à Forestival 2026. Photo: comité d'organisation

Dans la province de Ninh Binh, le festival musical et créatif Trang An – Ninh Binh Forestival constitue l’un des exemples les plus marquants. Organisé au cœur du complexe paysager de Trang An, classé au patrimoine mondial, il associe musique, art contemporain, paysages naturels et culture locale. Dans la province de Quang Ninh, le spectacle immersif "À la recherche des empreintes de la perle", présenté dans la grotte de Ngoc Rong, met également le patrimoine au centre de sa création. Outre le décor spectaculaire de cette cavité géologique vieille d’environ 150 millions d’années, le spectacle s’inspire des légendes, des croyances et des valeurs culturelles locales pour construire son récit.

Depuis son lancement, la grotte de Ngoc Rong attire un nombre croissant de visiteurs et s’affirme comme un nouveau lieu d’accueil pour les événements culturels et artistiques. Fin juin dernier, elle a notamment accueilli la cérémonie de remise des Prix d’architecture d’Asie, illustrant l’attractivité grandissante de ce site.

Pour Nguyen Thi Xoan, habitante de Hanoï, ces initiatives changent la manière d’aborder les monuments : "Il m’arrive de visiter un site patrimonial parce qu’il accueille une exposition ou un spectacle. Ensuite, j’ai envie de comprendre pourquoi cet événement s’y déroule et quelle est l’histoire du lieu. La découverte du patrimoine devient ainsi beaucoup plus naturelle et passionnante".

Les spécialistes soulignent toutefois que cette valorisation doit rester respectueuse de l’authenticité des sites. Les projets artistiques doivent éviter toute dénaturation, commercialisation excessive ou atteinte au caractère sacré des lieux. Une coopération étroite entre gestionnaires, experts, artistes et communautés locales demeure indispensable pour concilier préservation du patrimoine et développement culturel. -VNA