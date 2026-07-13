Culture-Sports

Karaté : Le Vietnam confirme sa domination en Asie du Sud-Est

Les 13es Championnats de karaté d’Asie du Sud-Est se sont achevés dimanche 12 juillet en apothéose pour l'équipe vietnamienne. Avec 29 médailles d’or, 31 d’argent et 27 de bronze, le Vietnam s’affirme comme la première puissance régionale du karaté.

L'équipe masculine vietnamienne de kumite rafle la médaille d'or aux 13èmes Championnats de karaté d'Asie du Sud-Est. Photo : AKF
L'équipe masculine vietnamienne de kumite rafle la médaille d'or aux 13èmes Championnats de karaté d'Asie du Sud-Est. Photo : AKF

Hanoi (VNA) – Le Vietnam a terminé en tête du tableau des médailles aux 13es Championnats de karaté d’Asie du Sud-Est avec 29 médailles d’or, 31 d’argent et 27 de bronze, confirmant ainsi sa position de nation leader en karaté dans la région et se positionnant favorablement pour les compétitions continentales et mondiales à venir.

Les championnats, qui se sont déroulés du 9 au 12 juillet au gymnase de la province de Ninh Binh (Nord), ont réuni les meilleurs athlètes de karaté de la région pour s’affronter dans des épreuves de kata et de kumite dans les catégories jeunes, cadets, juniors, moins de 21 ans et seniors.

Évoluant à domicile avec une équipe équilibrée, le Vietnam a conservé sa domination tout au long du tournoi. Les hôtes avaient déjà décroché 25 médailles d’or avant la dernière journée, creusant un écart insurmontable avec leurs adversaires régionaux.

Le dernier jour, le 12 juillet, les karatékas vietnamiens ont ajouté quatre médailles d’or supplémentaires à leur palmarès, terminant le tournoi avec un total de 29 médailles d’or, 31 d’argent et 27 de bronze, et conservant ainsi leur titre par équipe.

L’un des points forts de ces championnats a été la régularité des performances des meilleurs athlètes vietnamiens. Hoàng Thi My Tâm a une fois de plus démontré son talent en remportant l’or en kumite féminin, tandis que les équipes nationales de kata et de kumite ont également réalisé de belles prestations, contribuant à plusieurs médailles d’or cruciales pour le pays hôte.

Au-delà de leur succès chez les seniors, le Vietnam a également démontré la richesse de son vivier de talents, avec de nombreux jeunes athlètes réalisant des performances impressionnantes dans les catégories cadets, juniors et espoirs. Ces résultats témoignent de l’efficacité du programme de développement des jeunes à long terme du pays et renforcent la confiance dans la prochaine génération de membres de l’équipe nationale.

La performance remarquable du Vietnam aux Championnats de karaté d’Asie du Sud-Est 2026 constitue un tremplin important pour l’équipe en vue des prochains Championnats d’Asie et du monde de karaté, ainsi que d’autres compétitions multisports majeures.

Selon la Fédération de karaté d’Asie du Sud-Est, la Malaisie accueillera les Championnats de karaté d’Asie du Sud-Est 2027. -VNA

source
#Karaté #13es Championnats de karaté d’Asie du Sud-Est #karatékas vietnamiens
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Voir plus

Représentation de musique traditionnelle vietnamienne au Temple de la Littérature. Photo: VNA

L’art, un vecteur de rayonnement pour le patrimoine

Les sites patrimoniaux vietnamiens accueillent de plus en plus d'expositions, de concerts et de spectacles immersifs. En conciliant création artistique et mise en valeur des monuments, ces initiatives renouvellent l’expérience des visiteurs, attirent de nouveaux publics et offrent une nouvelle lecture du patrimoine, tout en rappelant la nécessité de préserver son authenticité.

Le Portugal remporte le Festival international de feux d'artifice de Da Nang 2026. Photo: VNA

Le Portugal remporte le Festival international de feux d'artifice de Da Nang 2026

Le Portugal a remporté le premier prix du Festival international de feux d'artifice de Da Nang (DIFF) 2026, dont la finale s'est tenue le 11 juillet au soir. Cette édition, marquée par une affluence record et un fort engouement touristique, a confirmé le statut du DIFF comme l'un des événements culturels et touristiques majeurs du Vietnam.

Héritiers et créateurs : la jeunesse vietnamienne au cœur du renouveau culturel

Héritiers et créateurs : la jeunesse vietnamienne au cœur du renouveau culturel

Depuis la publication de la Résolution n° 80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne, les grandes orientations et les objectifs fixés commencent progressivement à se traduire dans la réalité sociale. Au cœur de cette dynamique, les jeunes générations jouent un rôle de plus en plus important dans la préservation, la transmission et la valorisation du patrimoine culturel national, faisant de la culture un vecteur d’identité et de créativité pour l’avenir.

Des artistes participent aux célébrations de la fête nationale (2 septembre) l'année dernière. Photo : VNA

La Résolution n° 80-NQ/TW : une feuille de route historique pour la renaissance culturelle du Vietnam

la Résolution n° 80-NQ/TW vise à conférer à la culture un rôle central dans la société, à la fois comme puissance douce influençant les comportements et comme levier de développement transformant les valeurs en capacités nationales. C’est à cette condition que ses objectifs dépasseront le cadre théorique pour devenir une réalité tangible, contribuant à bâtir un Vietnam à la fois dynamique et durable dans la nouvelle ère.

Le Festival Vietnam-Japon 2026 s'est ouvert le 9 juillet à Da Nang. Photo: VNA

Le Festival Vietnam-Japon 2026 de Da Nang célèbre les liens d’amitié et de coopération bilatérale

Le Festival Vietnam-Japon 2026 s'est ouvert le 9 juillet à Da Nang, avec pour objectif de renforcer les échanges culturels et la coopération entre la ville et ses partenaires japonais. Pendant quatre jours, l'événement met en avant les relations de partenariat stratégique global entre les deux pays à travers des activités culturelles, économiques et d'investissement.

Des convives participent à la préparation de rouleaux de pho lors de l’événement. Photo : VNA

À Vienne, le pho raconte l’âme du Vietnam

À Vienne, le pho s’est imposé comme un véritable ambassadeur culturel, illustrant le savoir-faire culinaire vietnamien et son pouvoir de rassembler au-delà des frontières.

Le cirque polyvalent de Phu Tho devrait devenir un lieu incontournable de la vie nocturne d'Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville mise sur l’économie nocturne et les industries culturelles pour accélérer sa transformation

Dans un contexte mondial où l’économie créative s’impose comme un nouveau moteur de croissance, l’association étroite entre le développement des industries culturelles et les activités nocturnes ne constitue pas une simple solution ponctuelle destinée à stimuler la consommation. Elle représente une véritable stratégie à long terme visant à renforcer le « pouvoir de séduction » de la métropole et à transformer la structure économique de la ville la plus dynamique du pays.

Littérature gravée sur l’architecture de la porte du Midi (Ngo Môn), porte principale de la Cité impériale considérée comme le symbole de Huê. Photo : qdnd.vn

Les ressources humaines, fondement de la promotion du patrimoine documentaire

Contrairement aux vestiges ou aux artefacts, le patrimoine documentaire renferme des informations originales reflétant l’histoire, la culture, la science et la vie sociale à travers de nombreuses périodes, sous forme de documents administratifs, de manuscrits anciens, de cartes, d’images ou de données électroniques. La valeur du patrimoine réside non seulement dans son authenticité, mais aussi dans son caractère unique, son intégrité et son rayonnement.

L’ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, Pham Truong Giang (gauche), remet un satisfecit du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam au conseil d'administration de l'Association des Vietnamiens en Slovaquie. Photo: VNA

La Journée du Vietnam 2026 célèbre la culture vietnamienne en Slovaquie

Organisé conjointement par l’ambassade du Vietnam et l’Association des Vietnamiens en Slovaquie, cet événement annuel a mis en lumière la richesse du patrimoine culturel vietnamien, tout en favorisant les échanges entre les peuples et en contribuant au renforcement de l’amitié entre les deux pays.

Dans un stand d’exposition des patrimoines du vietnam et des produits artisanaux traditionnels, à Hai Phong, en 2025. Photo : VNA

Les souvenirs génèrent des revenus touristiques et promeuvent l’image nationale

Selon des experts, grâce à un développement axé sur le marché, une fonctionnalité améliorée, une narration plus percutante et une implication accrue des designers, des entreprises et des organismes de promotion, les souvenirs pourraient devenir un pont entre le Vietnam et le monde, tout en contribuant à la croissance des industries culturelles et de l’économie créative.

Le pho, une spécialité vietnamienne préférée des étrangers. Photo: VNA

Coupe du monde 2026 : une vitrine pour la gastronomie vietnamienne au Canada

Profitant de l'engouement suscité par la Coupe du monde 2026, les restaurants vietnamiens au Canada mettent à l'honneur la gastronomie nationale. Au-delà de la restauration, ils voient dans cet événement sportif planétaire une occasion de promouvoir la culture vietnamienne auprès d'une clientèle internationale toujours plus nombreuse.