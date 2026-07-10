Plus de 100 objets de la dynastie Nguyên exposés à Huê

Huê, 10 juillet (VNA) – Plus de 100 objets et collections rares de la dynastie Nguyên sont exposés au palais Long An, galerie principale du Musée des Antiquités royales de Huê, du 10 juillet au 9 octobre.
Cet événement est organisé conjointement par le Centre de conservation des monuments de Huê, le musée et l'Association des Antiquités de Hô Chi Minh-Ville. Les pièces exposées comprennent des objets en or et en argent, des émaux, des bronzes incrustés, des vêtements, des céramiques et des objets en bois.
L'exposition s'articule autour de quatre thèmes : l'autorité royale, les rituels et l'ordre de la cour, l'artisanat et l'excellence artistique, et la splendeur durable d'un âge d'or. Chaque pièce témoigne de la puissance de la dynastie et du savoir-faire exceptionnel des artisans vietnamiens.
Hoang Viet Trung, directeur du centre, a déclaré que l'événement vise à offrir une expérience visuelle immersive et une meilleure compréhension du patrimoine royal de Huê, capitale de la dernière dynastie féodale du Vietnam (1802-1945).
Le centre vient également de recevoir un important don de collectionneurs privés. Parmi ces nouveaux trésors figurent une délicate assiette en émail, un décret impérial du règne de l'empereur Thanh Thaï, un coffret en bois ayant servi à conserver des édits royaux et une série de documents officiels commémoratifs du règne de l'empereur Duy Tan, liés à la restauration des édifices de la dynastie Nguyên.
Ces dons enrichiront les collections du musée et donneront un élan considérable aux recherches, à la conservation, aux expositions et, plus largement, aux efforts déployés pour célébrer le patrimoine culturel vietnamien. - VNA
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