Héritiers et créateurs : la jeunesse vietnamienne au cœur du renouveau culturel

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Le programme artistique « Giao thoa đất trời » (« Harmonie entre ciel et terre »), organisé le 5 juin 2026 par un groupe d’étudiants de l’Université du Théâtre et du Cinéma de Hanoï, a proposé une série de spectacles mettant en valeur l’identité culturelle vietnamienne à travers une approche contemporaine. Son point d’orgue a été une rencontre subtile entre tradition et modernité, témoignant de la créativité des jeunes artistes dans la transmission du patrimoine national. Photo : VNA.
Le programme artistique « Giao thoa đất trời » (« Harmonie entre ciel et terre »), organisé le 5 juin 2026 par un groupe d’étudiants de l’Université du Théâtre et du Cinéma de Hanoï, a proposé une série de spectacles mettant en valeur l’identité culturelle vietnamienne à travers une approche contemporaine. Son point d’orgue a été une rencontre subtile entre tradition et modernité, témoignant de la créativité des jeunes artistes dans la transmission du patrimoine national. Photo : VNA.
Organisé le 25 octobre 2025 à Hanoï, « Hành trình Âm nhạc Truyền thống » («Voyage de la musique traditionnelle») a été l’un des temps forts du projet « Say Xẩm », initié par des étudiants en communication multimédia de l’Université FPT de Hanoï. À travers cette initiative, les jeunes créateurs ont cherché à faire redécouvrir le chant "xẩm" au grand public et à nourrir chez les nouvelles générations l’amour et la fierté du patrimoine culturel vietnamien. Photo : VNA.
Organisé le 25 octobre 2025 à Hanoï, « Hành trình Âm nhạc Truyền thống » («Voyage de la musique traditionnelle») a été l’un des temps forts du projet « Say Xẩm », initié par des étudiants en communication multimédia de l’Université FPT de Hanoï. À travers cette initiative, les jeunes créateurs ont cherché à faire redécouvrir le chant "xẩm" au grand public et à nourrir chez les nouvelles générations l’amour et la fierté du patrimoine culturel vietnamien. Photo : VNA.
Le programme artistique « Giao thoa đất trời » (« Harmonie entre ciel et terre »), organisé le 5 juin 2026 par un groupe d’étudiants de l’Université du Théâtre et du Cinéma de Hanoï, a mis en lumière l’identité culturelle vietnamienne à travers une série de spectacles alliant profondeur des traditions et esthétique contemporaine. Son point d’orgue a résidé dans une fusion harmonieuse entre tradition et modernité. Photo : VNA.
Le programme artistique « Giao thoa đất trời » (« Harmonie entre ciel et terre »), organisé le 5 juin 2026 par un groupe d’étudiants de l’Université du Théâtre et du Cinéma de Hanoï, a mis en lumière l’identité culturelle vietnamienne à travers une série de spectacles alliant profondeur des traditions et esthétique contemporaine. Son point d’orgue a résidé dans une fusion harmonieuse entre tradition et modernité. Photo : VNA.
Organisé à Hanoï le 7 juin 2020 par des étudiants de l’Académie vietnamienne de la jeunesse, le programme d’immersion culturelle « Trạm Kinh Bắc » (« Station de Kinh Bac ») a offert une nouvelle approche de découverte du patrimoine de Bac Ninh. En revisitant de manière créative le chant "quan họ" et les estampes de Dong Ho, l’événement a contribué à faire dialoguer les traditions ancestrales avec les aspirations et les pratiques culturelles des jeunes générations. Photo : VNA.
Organisé à Hanoï le 7 juin 2020 par des étudiants de l’Académie vietnamienne de la jeunesse, le programme d’immersion culturelle « Trạm Kinh Bắc » (« Station de Kinh Bac ») a offert une nouvelle approche de découverte du patrimoine de Bac Ninh. En revisitant de manière créative le chant "quan họ" et les estampes de Dong Ho, l’événement a contribué à faire dialoguer les traditions ancestrales avec les aspirations et les pratiques culturelles des jeunes générations. Photo : VNA.
Organisé le 10 mai 2026 à Hanoï par des étudiants en journalisme de l’Université de la Culture de Hanoï, le programme artistique « Mạch Lam Giang 2026 » a mis à l’honneur les chants populaires "ví" et "giặm", véritables joyaux du patrimoine culturel vietnamien. À travers une mise en scène soignée et une approche créative, l’événement a créé un dialogue entre la richesse de l’héritage traditionnel et les formes d’expression contemporaines, témoignant de l’engagement de la jeune génération dans la transmission du patrimoine national. Photo : VNA.
Organisé le 10 mai 2026 à Hanoï par des étudiants en journalisme de l’Université de la Culture de Hanoï, le programme artistique « Mạch Lam Giang 2026 » a mis à l’honneur les chants populaires "ví" et "giặm", véritables joyaux du patrimoine culturel vietnamien. À travers une mise en scène soignée et une approche créative, l’événement a créé un dialogue entre la richesse de l’héritage traditionnel et les formes d’expression contemporaines, témoignant de l’engagement de la jeune génération dans la transmission du patrimoine national. Photo : VNA.
Organisé à Hanoï le 7 juin 2020 par des étudiants de l’Académie vietnamienne de la jeunesse, le programme d’immersion culturelle « Trạm Kinh Bắc » (« Station de Kinh Bac ») a proposé une nouvelle manière de découvrir le patrimoine de Bac Ninh. En valorisant des traditions emblématiques comme le chant "quan họ" et les estampes de Dong Ho à travers une approche créative, l’événement a permis de créer un lien entre les héritages culturels ancestraux et les jeunes générations. Photo : VNA.
Organisé à Hanoï le 7 juin 2020 par des étudiants de l’Académie vietnamienne de la jeunesse, le programme d’immersion culturelle « Trạm Kinh Bắc » (« Station de Kinh Bac ») a proposé une nouvelle manière de découvrir le patrimoine de Bac Ninh. En valorisant des traditions emblématiques comme le chant "quan họ" et les estampes de Dong Ho à travers une approche créative, l’événement a permis de créer un lien entre les héritages culturels ancestraux et les jeunes générations. Photo : VNA.
Le programme culturel et artistique « Xiếc Họa Đông Hồ » («Le cirque des estampes de Dong Ho»), organisé le 27 décembre 2025 au Cirque central de Hanoï, s'inscrivait dans le projet de création artistique « Thức cùng di sản » (Éveiller avec le patrimoine), réalisé par des étudiants de la Faculté de communication et de culture internationale de l'Académie diplomatique du Vietnam. Son objectif était de rapprocher les patrimoines traditionnels des formes artistiques contemporaines, afin de « réveiller » et de renouveler le patrimoine à travers le regard des jeunes générations. Photo : VNA.
Le programme culturel et artistique « Xiếc Họa Đông Hồ » («Le cirque des estampes de Dong Ho»), organisé le 27 décembre 2025 au Cirque central de Hanoï, s'inscrivait dans le projet de création artistique « Thức cùng di sản » (Éveiller avec le patrimoine), réalisé par des étudiants de la Faculté de communication et de culture internationale de l'Académie diplomatique du Vietnam. Son objectif était de rapprocher les patrimoines traditionnels des formes artistiques contemporaines, afin de « réveiller » et de renouveler le patrimoine à travers le regard des jeunes générations. Photo : VNA.
Organisé le 27 décembre 2025 au Cirque central de Hanoï, le programme culturel et artistique « Xiếc Họa Đông Hồ » (« Le cirque des estampes de Dong Ho ») constituait l’un des projets phares de « Thức cùng di sản » (« Éveiller avec le patrimoine »), une initiative créative menée par des étudiants de la Faculté de communication et de culture internationale de l’Académie diplomatique du Vietnam. En associant l’univers du cirque aux valeurs des estampes traditionnelles de Đông Hồ, le spectacle a proposé une nouvelle lecture du patrimoine, faisant dialoguer mémoire culturelle et création contemporaine afin de transmettre cet héritage aux jeunes générations. Photo : VNA.
Organisé le 27 décembre 2025 au Cirque central de Hanoï, le programme culturel et artistique « Xiếc Họa Đông Hồ » (« Le cirque des estampes de Dong Ho ») constituait l’un des projets phares de « Thức cùng di sản » (« Éveiller avec le patrimoine »), une initiative créative menée par des étudiants de la Faculté de communication et de culture internationale de l’Académie diplomatique du Vietnam. En associant l’univers du cirque aux valeurs des estampes traditionnelles de Đông Hồ, le spectacle a proposé une nouvelle lecture du patrimoine, faisant dialoguer mémoire culturelle et création contemporaine afin de transmettre cet héritage aux jeunes générations. Photo : VNA.
Le programme artistique « Giao thoa đất trời » (« Harmonie entre ciel et terre »), organisé le 5 juin 2026 par des étudiants de l’Université du Théâtre et du Cinéma de Hanoï, a mis en lumière l’identité culturelle vietnamienne à travers des spectacles alliant héritage traditionnel et esthétique contemporaine. L’événement a illustré la capacité des jeunes artistes à renouveler le patrimoine tout en préservant son âme. Photo : VNA.
Le programme artistique « Giao thoa đất trời » (« Harmonie entre ciel et terre »), organisé le 5 juin 2026 par des étudiants de l’Université du Théâtre et du Cinéma de Hanoï, a mis en lumière l’identité culturelle vietnamienne à travers des spectacles alliant héritage traditionnel et esthétique contemporaine. L’événement a illustré la capacité des jeunes artistes à renouveler le patrimoine tout en préservant son âme. Photo : VNA.
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Héritiers et créateurs : la jeunesse vietnamienne au cœur du renouveau culturel

Depuis la publication de la Résolution n° 80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne, les grandes orientations et les objectifs fixés commencent progressivement à se traduire dans la réalité sociale. Au cœur de cette dynamique, les jeunes générations jouent un rôle de plus en plus important dans la préservation, la transmission et la valorisation du patrimoine culturel national, faisant de la culture un vecteur d’identité et de créativité pour l’avenir.

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#culture #patrimoine #vie sociale #valorisation #culture nationale

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