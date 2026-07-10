Sur les terres rouges de Khe Sanh, un siècle d'histoire pour un Arabica d'exception

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Khe Sanh, dans la province de Quang Tri, développe un tourisme expérientiel centré sur la culture du café Arabica. Les collines de caféiers, tantôt couvertes de fleurs blanches, tantôt chargées de cerises rouges à maturité, composent des paysages remarquables. Associés aux sites historiques de la Route 9 – Khe Sanh, ils donnent naissance à une offre touristique à l'identité singulière, alliant patrimoine, nature et découverte des savoir-faire locaux. Photo : VNA
Khe Sanh, dans la province de Quang Tri, développe un tourisme expérientiel centré sur la culture du café Arabica. Les collines de caféiers, tantôt couvertes de fleurs blanches, tantôt chargées de cerises rouges à maturité, composent des paysages remarquables. Associés aux sites historiques de la Route 9 – Khe Sanh, ils donnent naissance à une offre touristique à l'identité singulière, alliant patrimoine, nature et découverte des savoir-faire locaux. Photo : VNA
Des caféiers Liberica centenaires à Khe Sanh témoins de l'histoire séculaire de cette région caféière. Photo : VNA
Des caféiers Liberica centenaires à Khe Sanh témoins de l'histoire séculaire de cette région caféière. Photo : VNA
Un visiteur découvre un caféier Liberica à Khe Sanh, symbole du patrimoine historique et du renouveau d'une région marquée par la guerre. Photo : VNA
Un visiteur découvre un caféier Liberica à Khe Sanh, symbole du patrimoine historique et du renouveau d'une région marquée par la guerre. Photo : VNA
Khe Sanh compte aujourd'hui près de 4.000 hectares de caféiers, dont plus de 3.700 hectares sont en production. Cette culture fait vivre plus de 8.620 familles, dont plus de la moitié appartiennent aux ethnies Bru-Vân Kiêu et Pa Kô. Photo : VNA
Khe Sanh compte aujourd'hui près de 4.000 hectares de caféiers, dont plus de 3.700 hectares sont en production. Cette culture fait vivre plus de 8.620 familles, dont plus de la moitié appartiennent aux ethnies Bru-Vân Kiêu et Pa Kô. Photo : VNA
Les conditions naturelles particulières de Khe Sanh donnent au café Arabica un arôme raffiné, une acidité délicate et une finale douce. La région est l'un des principaux bassins de production d'Arabica du Vietnam. Photo : VNA
Les conditions naturelles particulières de Khe Sanh donnent au café Arabica un arôme raffiné, une acidité délicate et une finale douce. La région est l'un des principaux bassins de production d'Arabica du Vietnam. Photo : VNA
Le café 100 % Arabica de la Coopérative des produits agricoles de Khe Sanh a obtenu la certification nationale OCOP cinq étoiles, contribuant à renforcer la réputation de la marque « Café de Khe Sanh ». Photo : VNA
Le café 100 % Arabica de la Coopérative des produits agricoles de Khe Sanh a obtenu la certification nationale OCOP cinq étoiles, contribuant à renforcer la réputation de la marque « Café de Khe Sanh ». Photo : VNA
Le café Arabica de Khe Sanh est récolté uniquement lorsque plus de 95 % des cerises ont atteint leur pleine maturité. Les opérations de transformation, de séchage et de conservation sont ensuite soumises à un contrôle rigoureux afin de préserver la qualité ainsi que les caractéristiques aromatiques uniques de ce café. Photo : VNA
Le café Arabica de Khe Sanh est récolté uniquement lorsque plus de 95 % des cerises ont atteint leur pleine maturité. Les opérations de transformation, de séchage et de conservation sont ensuite soumises à un contrôle rigoureux afin de préserver la qualité ainsi que les caractéristiques aromatiques uniques de ce café. Photo : VNA
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Sur les terres rouges de Khe Sanh, un siècle d'histoire pour un Arabica d'exception

Située à une altitude comprise entre 500 et 680 mètres, Khe Sanh, dans la province de Quang Tri (Centre du Vietnam), bénéficie d'un climat frais et de sols fertiles de basalte rouge, des conditions particulièrement propices à la culture du café Arabica. Ce terroir d'exception confère à l'Arabica de Khe Sanh un profil aromatique raffiné, caractérisé par des notes délicates, une acidité harmonieuse et une finale légèrement sucrée. Aujourd'hui, Khe Sanh est le principal bassin de production d'Arabica du Centre du Vietnam, concentrant près de 70 % des superficies régionales consacrées à cette variété. La région est également reconnue comme l'un des terroirs d'Arabica les plus prestigieux du pays.

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#café #Khe Sanh #Arabica

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