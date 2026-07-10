Sur les terres rouges de Khe Sanh, un siècle d'histoire pour un Arabica d'exception

Située à une altitude comprise entre 500 et 680 mètres, Khe Sanh, dans la province de Quang Tri (Centre du Vietnam), bénéficie d'un climat frais et de sols fertiles de basalte rouge, des conditions particulièrement propices à la culture du café Arabica. Ce terroir d'exception confère à l'Arabica de Khe Sanh un profil aromatique raffiné, caractérisé par des notes délicates, une acidité harmonieuse et une finale légèrement sucrée. Aujourd'hui, Khe Sanh est le principal bassin de production d'Arabica du Centre du Vietnam, concentrant près de 70 % des superficies régionales consacrées à cette variété. La région est également reconnue comme l'un des terroirs d'Arabica les plus prestigieux du pays.