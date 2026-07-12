Culture-Sports

Le Vietnam commence du bon pied aux Championnats de karaté d’Asie du Sud-Est

Selon le comité d’organisation, le Vietnam avait obtenu 17 médailles d’or, 21 d’argent et 27 de bronze à la fin de la deuxième journée de compétition, le 10 juillet, confortant ainsi sa première place au classement général.

Des karatékas vietnamiennes célèbrent leurs médailles remportées lors des 13es Championnats de karaté d'Asie du Sud-Est, dans la province de Ninh Binh. Photo : SKF
Des karatékas vietnamiennes célèbrent leurs médailles remportées lors des 13es Championnats de karaté d'Asie du Sud-Est, dans la province de Ninh Binh. Photo : SKF

Ninh Binh (VNA) Les karatékas vietnamiens ont réalisé une performance impressionnante lors des 13es Championnats de karaté d’Asie du Sud-Est 2026, au gymnase de la province de Ninh Binh, avec 65 médailles remportées après deux jours de compétition.

Selon le comité d’organisation, le Vietnam avait obtenu 17 médailles d’or, 21 d’argent et 27 de bronze à la fin de la deuxième journée de compétition, le 10 juillet, confortant ainsi sa première place au classement général.

Ce résultat fait suite à une première journée réussie, durant laquelle les hôtes ont décroché sept médailles d’or, soulignant leur régularité dans de nombreuses épreuves et catégories d’âge.

Le Championnat de karaté d’Asie du Sud-Est réunit 394 athlètes venus de toute l’Asie du Sud-Est. Les combattants s’affrontent dans des épreuves de kata (performance) et de kumite (combat) réparties dans les catégories jeunes, cadets, juniors, moins de 21 ans et seniors.

L’organisation de ce tournoi régional offre aux athlètes vietnamiens une précieuse opportunité de se mesurer aux meilleurs karatékas d’Asie du Sud-Est, tout en permettant à l’encadrement technique d’évaluer l’équipe avant les grandes compétitions internationales des prochains mois.

Le championnat se poursuivra jusqu’au 12 juillet, les finales restant à disputer. Porté par le soutien de son public et fort de sa dynamique actuelle, le Vietnam devrait enrichir son palmarès et conserver sa première place au classement général. – VNA

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#Championnats de karaté d’Asie du Sud-Est 2026
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