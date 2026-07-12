Le Vietnam fait preuve d’efforts humanitaires et de coopération internationale

Hanoi (VNA) – Le Vietnam a réaffirmé son rôle de membre proactif, responsable et fiable de la communauté internationale durant la semaine du 6 au 12 juillet par son aide humanitaire, sa diplomatie économique et sa coopération régionale.



Un pas de plus vers la signature de l’AELE



Le Vietnam et les États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) – la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein – ont annoncé la conclusion officielle des négociations relatives à l’Accord de libre-échange (ALE) Vietnam-AELE le 2 juillet.



Lors du point presse régulier du ministère des Affaires étrangères, le 9 juillet, la porte-parole Pham Thu Hang a souligné que la finalisation des négociations était le fruit de la ferme détermination et des efforts soutenus des deux parties après 14 années de négociations.



Le Vietnam accorde une grande importance à ce résultat, considérant cet accord comme une étape majeure dans ses efforts pour étendre son réseau d’ALE, portant ainsi à 18 le nombre total d’ALE signés avec ses partenaires et renforçant ses liens économiques globaux avec l’Europe, a-t-elle déclaré.



Cet accord, négocié en 21 cycles formels, va bien au-delà des simples réductions tarifaires. Ce document couvre des domaines clés de l’économie numérique et du développement durable, notamment les règles d’origine, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les obstacles techniques au commerce, la promotion des investissements, la protection de la propriété intellectuelle, les marchés publics, les mesures de défense commerciale et les programmes de renforcement des capacités des PME.



Les représentants de l’AELE ont souligné que, face aux incertitudes économiques mondiales croissantes, le renforcement de la coopération avec des partenaires de confiance comme le Vietnam est devenu primordial pour améliorer l’accès aux marchés et consolider la coopération économique future.



Mission humanitaire accomplie au Venezuela



Suite aux deux séismes qui ont frappé le Venezuela le 24 juin, le Parti, l’État et le peuple vietnamiens ont décidé de fournir une aide humanitaire d’urgence d’une valeur de 300.000 dollars américains afin de soutenir les efforts de reconstruction du pays.



Le Vietnam a également dépêché une équipe de secours de 124 personnes, composée de soldats et de policiers, ainsi que du matériel spécialisé. Plus de 50 tonnes de matériel de secours ont été remises aux autorités vénézuéliennes dès leur arrivée.



Ce déploiement constituait la troisième mission humanitaire d’urgence à l’étranger du Vietnam, après les opérations de secours menées en Turquie en 2023 et au Myanmar en 2025.



Entre le 29 juin et le 6 juillet, l’équipe vietnamienne a travaillé dans des conditions difficiles, souvent du petit matin jusqu’à tard le soir et, à plusieurs reprises, toute la nuit. Les sauveteurs sont restés en alerte 24 heures sur 24, répondant aux demandes des autorités locales et des habitants, quelles que soient les conditions météorologiques ou le terrain.



Au cours de la mission, l’équipe a secouru 57 victimes et les a remises aux autorités locales et à leurs familles. Grâce à des chiens de sauvetage et à du matériel spécialisé, ils ont identifié 46 lieux où des victimes étaient piégées, permettant ainsi aux équipes de secours locales de récupérer 38 corps supplémentaires.



Le contingent vietnamien a également installé un poste médical de campagne qui a dispensé des examens et des médicaments à 132 habitants locaux et sauveteurs internationaux.



Outre la distribution de secours et l’assistance médicale, l’équipe vietnamienne a partagé nourritures et produits de première nécessité avec les habitants de trois des communautés les plus touchées, tout en aidant les populations locales à déménager leurs biens et en leur prodiguant des soins médicaux gratuits.



Le général de corps d’armée Lockiby Benmontes, commandant en chef des forces de milice du Venezuela, a salué le soutien du Vietnam comme une preuve éclatante de la solidarité et de l’amitié entre les deux pays.



En reconnaissance des services exceptionnels rendus par la délégation, le Venezuela a décerné la médaille de «Héros du Venezuela» de première classe à l’équipe de secours vietnamienne, la médaille de «Héros du Venezuela» de deuxième classe à chacun de ses 124 membres, et l’Ordre du Mérite à l’unité canine de sauvetage.



La délégation est rentrée saine et sauve au Vietnam le 11 juillet. Le même jour, le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé une cérémonie en l’honneur de l’équipe, au cours de laquelle des prix prestigieux ont été remis à des organisations et des individus exceptionnels.



Renforcement de la coopération au sein de l’ASEAN et des partenariats régionaux



Le Vietnam a continué de démontrer son rôle actif et responsable au sein de l’ASEAN à travers une série d’activités diplomatiques et de coopération régionale. Hanoi a accueilli des manifestations en l’honneur du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Philippines (12 juillet 1976 – 2026).



Les deux pays ont passé en revue cinq décennies de coopération, marquées par l’établissement du Partenariat stratégique renforcé lors de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, aux Philippines à la fin mai et au début juin 2026.



Parallèlement, Dà Nang a accueilli le 7 juillet la 13e conférence du comité de coordination du Réseau de sécurité et d’hygiène au travail de l’ASEAN (ASEAN-OSHNET), axée sur le renforcement de la transformation numérique dans la gestion de la sécurité et de l’hygiène au travail dans l’ASEAN

Cet événement, le troisième du genre organisé par le Vietnam, après les éditions 2006 et 2016, a réuni environ 120 délégués des États membres de l’ASEAN, du Secrétariat de l’ASEAN et d’organisations internationales, dont l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Association internationale d’inspection du travail (AILI).



Les participants ont discuté des cadres politiques régionaux communs relatifs à la transformation numérique, à l’intelligence artificielle éthique, à la protection des données, à l’application du big data et de l’IA à la sécurité au travail, à la transformation numérique inclusive et ont formulé des recommandations pour la réunion des ministres du Travail de l’ASEAN, dans le cadre du plan d’action ASEAN-OSHNET pour 2026-2030. – VNA

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