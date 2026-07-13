Le leader Tô Lâm exhorte à construire la souveraineté culturelle dans le cyberespace

Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a demandé lundi 13 juillet de promouvoir la construction de la souveraineté culturelle dans le cyberespace et de renforcer l’attrait, la diffusion et la protection des valeurs culturelles vietnamiennes.



S’adressant à la deuxième réunion du Comité directeur central sur le développement de la culture vietnamienne, à laquelle ont assisté notamment le Premier ministre Lê Minh Hung et le permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu, il a exhorté à passer d’une mentalité de gestion culturelle à une approche axée sur la facilitation du développement, et de promouvoir le rôle du peuple en tant que sujet créateur.



Le leader a également demandé d’encourager la participation des entreprises, organisations sociales et communautés ; de mobiliser au maximum les ressources intérieures et extérieures pour le développement de la culture vietnamienne avancée et imprégnée de l’identité nationale, compétitive et à effet d’entraînement dans la nouvelle période.



Il a pointé du doigt quatre “lacunes majeures” à remédier sans délai : l’attrait et la portée des valeurs culturelles positives dans l’environnement numérique n’ont pas suivi le rythme de développement des plateformes et des contenus numériques ; la capacité de transformer le patrimoine culturel en ressources de données, en connaissances numériques, en propriété intellectuelle et en créativité nationale laisse à désirer; la capacité de créer des produits culturels nationaux compétitifs reste limitée ; et les institutions et l’écosystème nécessaires au développement de l’industrie culturelle sont encore insuffisants.

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm préside la deuxième réunion du comité directeur central sur le développement de la culture vietnamienne, à Hanoi, le 13 juillet. Photo: VNA

Les principes directeurs, les objectifs, la vision et les aspirations en matière de développement ont été clairement établis dans la résolution n°80-NQ/TW du Politburo, en date du 7 janvier 2026, sur le développement de la culture vietnamienne, a-t-il souligné.

Il a demandé de bien posséder en plus trois “transitions majeures” : passant d’une conception de la culture comme domaine de développement à une conception de la culture comme fondement moral de la société, des espaces culturels traditionnels au développement culturel dans les espaces physiques et numériques, et de la mentalité principalement axée sur la conservation à une association étroite entre la conservation et la créativité.



Le secrétaire général et président Tô Lâm a invité le Comité directeur national de poursuivre l’amélioration des institutions et d’opérer des percées pour libérer la créativité de toute la société, en mobilisant, en allouant et en utilisant efficacement toutes les ressources pour le développement culturel.



En même temps, il est nécessaire de réviser, de mettre à jour et d’affiner les stratégies, les plans et les programmes de développement culturel afin de les adapter aux exigences de la nouvelle période, avec l’accent mis sur la Stratégie de développement de la culture vietnamienne jusqu’en 2035, avec une vision à l’horizon 2045, en assurant la cohérence entre les objectifs de développement culturel et le développement socio-économique, a-t-il indiqué.



La Commission de l’information, de l’éducation de et de la mobilisation des masses assumera la responsabilité principale et coordonnera avec les organes concernés pour donnera des conseils sur l’orientation du travail de sensibilisation et d’éducation sur les valeurs culturelles vietnamiennes ; de renouveler les méthodes de communication, notamment sur les plateformes numériques, afin de rapprocher davantage de la population, notamment de la jeune génération, les valeurs nationales, culturelles et familiales, ainsi que les normes de l’homme vietnamien.



Le secrétaire général et président Tô Lâm a rappelé l’enseignement du président Hô Chi Minh : “La culture éclaire la voie à suivre pour la nation et le peuple”. Près d'un siècle plus tard, cette pensée garde toujours toute sa valeur. Toutefois, dans le nouveau contexte, la culture éclaire non seulement la voie à suivre pour chaque individu, mais guide aussi la voie de développement de la nation tout entière.



Il a déclaré que préserver la culture à l’ère du numérique ne se limite pas à la simple conservation du patrimoine, mais doit l’ancrer dans la vie contemporaine ; qu’il ne s’agit pas seulement de la numériser pour le stockage, mais aussi pour l’éducation, la créativité, la diffusion et pour en faire une ressource pour le développement, les industries culturelles et l’intelligence artificielle du Vietnam.



Le leader a demandé de continuer d’élever le sens de responsabilité, de concrétiser rapidement les tâches confiées et de créer des changements vigoureux dans l’organisation de la mise en œuvre de la résolution n°80, faisant de la culture un véritable fondement moral de la société, une force endogène et un moteur importants pour le développement du pays dans la nouvelle ère. – VNA