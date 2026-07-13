Politique

Le leader Tô Lâm exhorte à construire la souveraineté culturelle dans le cyberespace

Il a déclaré que préserver la culture à l’ère du numérique ne se limite pas à la simple conservation du patrimoine, mais doit l’ancrer dans la vie contemporaine ; qu’il ne s’agit pas seulement de la numériser pour le stockage, mais aussi pour l’éducation, la créativité, la diffusion et pour en faire une ressource pour le développement, les industries culturelles et l’intelligence artificielle du Vietnam.

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm s'exprime lors de la deuxième réunion du comité directeur central sur le développement de la culture vietnamienne, à Hanoi, le 13 juillet. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm s'exprime lors de la deuxième réunion du comité directeur central sur le développement de la culture vietnamienne, à Hanoi, le 13 juillet. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a demandé lundi 13 juillet de promouvoir la construction de la souveraineté culturelle dans le cyberespace et de renforcer l’attrait, la diffusion et la protection des valeurs culturelles vietnamiennes.

S’adressant à la deuxième réunion du Comité directeur central sur le développement de la culture vietnamienne, à laquelle ont assisté notamment le Premier ministre Lê Minh Hung et le permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu, il a exhorté à passer d’une mentalité de gestion culturelle à une approche axée sur la facilitation du développement, et de promouvoir le rôle du peuple en tant que sujet créateur.

Le leader a également demandé d’encourager la participation des entreprises, organisations sociales et communautés ; de mobiliser au maximum les ressources intérieures et extérieures pour le développement de la culture vietnamienne avancée et imprégnée de l’identité nationale, compétitive et à effet d’entraînement dans la nouvelle période.

Il a pointé du doigt quatre “lacunes majeures” à remédier sans délai : l’attrait et la portée des valeurs culturelles positives dans l’environnement numérique n’ont pas suivi le rythme de développement des plateformes et des contenus numériques ; la capacité de transformer le patrimoine culturel en ressources de données, en connaissances numériques, en propriété intellectuelle et en créativité nationale laisse à désirer; la capacité de créer des produits culturels nationaux compétitifs reste limitée ; et les institutions et l’écosystème nécessaires au développement de l’industrie culturelle sont encore insuffisants.

vnanet-comite-directeur.jpg
Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm préside la deuxième réunion du comité directeur central sur le développement de la culture vietnamienne, à Hanoi, le 13 juillet. Photo: VNA

Les principes directeurs, les objectifs, la vision et les aspirations en matière de développement ont été clairement établis dans la résolution n°80-NQ/TW du Politburo, en date du 7 janvier 2026, sur le développement de la culture vietnamienne, a-t-il souligné.

Il a demandé de bien posséder en plus trois “transitions majeures” : passant d’une conception de la culture comme domaine de développement à une conception de la culture comme fondement moral de la société, des espaces culturels traditionnels au développement culturel dans les espaces physiques et numériques, et de la mentalité principalement axée sur la conservation à une association étroite entre la conservation et la créativité.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a invité le Comité directeur national de poursuivre l’amélioration des institutions et d’opérer des percées pour libérer la créativité de toute la société, en mobilisant, en allouant et en utilisant efficacement toutes les ressources pour le développement culturel.

En même temps, il est nécessaire de réviser, de mettre à jour et d’affiner les stratégies, les plans et les programmes de développement culturel afin de les adapter aux exigences de la nouvelle période, avec l’accent mis sur la Stratégie de développement de la culture vietnamienne jusqu’en 2035, avec une vision à l’horizon 2045, en assurant la cohérence entre les objectifs de développement culturel et le développement socio-économique, a-t-il indiqué.

La Commission de l’information, de l’éducation de et de la mobilisation des masses assumera la responsabilité principale et coordonnera avec les organes concernés pour donnera des conseils sur l’orientation du travail de sensibilisation et d’éducation sur les valeurs culturelles vietnamiennes ; de renouveler les méthodes de communication, notamment sur les plateformes numériques, afin de rapprocher davantage de la population, notamment de la jeune génération, les valeurs nationales, culturelles et familiales, ainsi que les normes de l’homme vietnamien.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a rappelé l’enseignement du président Hô Chi Minh : “La culture éclaire la voie à suivre pour la nation et le peuple”. Près d'un siècle plus tard, cette pensée garde toujours toute sa valeur. Toutefois, dans le nouveau contexte, la culture éclaire non seulement la voie à suivre pour chaque individu, mais guide aussi la voie de développement de la nation tout entière.

Il a déclaré que préserver la culture à l’ère du numérique ne se limite pas à la simple conservation du patrimoine, mais doit l’ancrer dans la vie contemporaine ; qu’il ne s’agit pas seulement de la numériser pour le stockage, mais aussi pour l’éducation, la créativité, la diffusion et pour en faire une ressource pour le développement, les industries culturelles et l’intelligence artificielle du Vietnam.

Le leader a demandé de continuer d’élever le sens de responsabilité, de concrétiser rapidement les tâches confiées et de créer des changements vigoureux dans l’organisation de la mise en œuvre de la résolution n°80, faisant de la culture un véritable fondement moral de la société, une force endogène et un moteur importants pour le développement du pays dans la nouvelle ère. – VNA

source
#souveraineté culturelle dans le cyberespace #développement de la culture vietnamienne #résolution n°80-NQ/TW du Politburo #secrétaire général et président Tô Lâm
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Des artistes participent aux célébrations de la fête nationale (2 septembre) l'année dernière (Photo : VNA)

Résolution n° 80-NQ/TW : La culture façonne le développement durable de la nation

La culture vietnamienne s’est toujours affirmée comme une source vivifiante, façonnant l’âme, l’intelligence et la résilience du peuple vietnamien. Des chants populaires et des fêtes traditionnelles empreintes d’un fort esprit communautaire aux patrimoines culturels matériels et immatériels reconnus et honorés par le monde, la culture constitue depuis longtemps le socle spirituel de la société vietnamienne.

Voir plus

Réunion informelle entre les chefs de la diplomatie de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et leur homologue birman. Photo: VNA

Le Vietnam réaffirme son engagement aux côtés de l’ASEAN pour la stabilité du Myanmar

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a réaffirmé l’engagement de Hanoï à travailler en étroite coordination avec la présidence philippine de l’ASEAN en 2026 et les autres États membres afin de soutenir les efforts de redressement socio-économique du Myanmar, la résolution des questions sociales ainsi que la lutte contre la criminalité transnationale.

Le secrétaire général et président To Lam (gauche) et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tiennent des entretiens d'État (Manille, 1er juin 2026). Photo : VBA

Vietnam–Philippines : 50 ans d'un partenariat en plein essor

À la date du 12 juillet 1976, le Vietnam et les Philippines ont officiellement établi des relations diplomatiques. Depuis lors, leurs relations n'ont cessé de se renforcer, gagnant en profondeur et en substance dans de nombreux domaines. L'élévation des liens bilatéraux au rang de Partenariat stratégique renforcé en juin 2026 constitue une étape majeure, créant une base solide pour une coopération plus globale au cours de la nouvelle période.

Le président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam, Lê Tân Toi (à droite), et le président de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française, Jean-Michel Jacques, à l’issue de leur entretien, à Paris, le 10 juillet. Photo : VNA

Le Vietnam et la France boostent leur coopération en matière de défense et de sécurité

Le président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam, Lê Tân Toi, et le président de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française, Jean-Michel Jacques, ont discuté des moyens de renforcer les échanges et la coopération parlementaires dans les domaines d’intérêt stratégique commun.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA

Le Vietnam réaffirme son attachement à la CNUDM de 1982

À l'occasion des 10 ans de la sentence arbitrale rendue dans l'affaire opposant les Philippines à la Chine, le Vietnam a réaffirmé sa position constante en faveur du règlement pacifique des différends maritimes. Hanoï appelle toutes les parties à respecter pleinement leurs obligations au titre de cet instrument.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, passe en revue la garde d'honneur de la Sécurité publique populaire. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam fixe les priorités de la sécurité nationale à l’ère nouvelle

Selon Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, dans la nouvelle ère, la sécurité doit être proactive, lucide et ne jamais relâcher sa vigilance. Elle ne consiste plus seulement à protéger le Parti, l’État, la population, le régime, les institutions et la souveraineté nationale contre les menaces, mais doit aussi s’étendre aux facteurs qui fondent la compétitivité et le développement du pays.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra et le gouverneur de la préfecture japonais d'Aichi, Omura Hideaki. Photo: VNA

Promotion de la coopération entre Aichi (Japon) et des localités vietnamiennes

Reconnaissant les atouts d'Aichi et sa coopération déjà établie avec des localités vietnamiennes, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a suggéré au gouverneur de la préfecture japonais d'Aichi, Omura Hideaki de continuer de promouvoir la coopération entre sa préfecture et les provinces et villes vietnamiennes, au-delà de Hô Chi Minh-Ville, notamment Hanoï et Phu Tho.