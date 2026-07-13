Économie

Ouverture de deux nouvelles lignes aériennes reliant Hai Phong à Hô Chi Minh-Ville et à Phu Quoc

L'ouverture de ces nouvelles lignes contribuera à renforcer les liens entre Hai Phong et les principaux pôles économiques et touristiques du pays, tout en favorisant les flux de voyageurs dans les deux sens et le développement du tourisme interrégional.

Avion de la compagnie Sun PhuQuoc Airways. Photo : VNA
Avion de la compagnie Sun PhuQuoc Airways. Photo : VNA

Hai Phong (VNA) – À partir du 25 juillet 2026, la compagnie aérienne Sun PhuQuoc Airways exploitera officiellement deux nouvelles liaisons reliant Hai Phong à Hô Chi Minh-Ville et à l'île de Phu Quoc, à raison d'un aller-retour quotidien sur chaque ligne.

L'annonce a été faite le 13 juillet lors d'une conférence de presse organisée à Hai Phong par Sun PhuQuoc Airways, en collaboration avec le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Hai Phong.

La mise en service de ces deux lignes devrait renforcer les connexions aériennes, stimuler le tourisme, les échanges commerciaux et les investissements, tout en insufflant une nouvelle dynamique au développement touristique de la ville portuaire.

Lors de la conférence de presse, La Vinh Nam, représentant du département commercial de Sun PhuQuoc Airways, a présenté les horaires des vols. Au départ de Hô Chi Minh-Ville, l'appareil décollera à 7h05 pour atterrir à Hai Phong à 9h10. Le vol retour quittera Hai Phong à 15h50 et arrivera à Hô Chi Minh-Ville à 18h00. Sur la liaison Hai Phong – Phu Quoc, le départ est prévu à 10h00 pour une arrivée à 12h05. Le vol retour décollera de Phu Quoc à 12h55 et atterrira à Hai Phong à 15h00.

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Lors de la conférence, Sun PhuQuoc Airways a annoncé l'ouverture de deux nouvelles lignes reliant Hai Phong à Hô Chi Minh-Ville et Hai Phong à Phu Quoc. Photo : VNA


Ces deux lignes sont les premières exploitées par Sun PhuQuoc Airways au départ de Hai Phong, faisant de l'aéroport international de Cat Bi la septième destination domestique desservie par la compagnie.

À ce jour, plus de 5.000 réservations ont déjà été enregistrées pour ces deux lignes et le taux de remplissage continue de progresser. Ces résultats témoignent de la forte demande de liaisons aériennes entre Hai Phong et les principaux pôles économiques et touristiques du pays. À l'occasion de ce lancement, la compagnie propose plusieurs offres promotionnelles sur les billets et les services afin de stimuler la demande durant la phase de démarrage.

Selon Do Thanh Binh, directeur adjoint du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Hai Phong, dans un contexte de développement durable et de renforcement de la compétitivité, la complémentarité entre l'aviation et le tourisme joue un rôle essentiel. Le transport aérien favorise non seulement les échanges économiques, mais permet également d'élargir les marchés touristiques, en offrant aux visiteurs un accès rapide aux sites emblématiques de Hai Phong et en renforçant ainsi l'attractivité de la ville.

L'ouverture de ces nouvelles lignes contribuera à renforcer les liens entre Hai Phong et les principaux pôles économiques et touristiques du pays, tout en favorisant les flux de voyageurs dans les deux sens et le développement du tourisme interrégional.

Les autorités locales ont salué les efforts de la compagnie pour améliorer la qualité de ses services et ont invité les agences de voyages à développer de nouveaux produits touristiques autour de ces nouvelles liaisons aériennes.Hai Phong ambitionne d'accueillir 16,3 millions de visiteurs en 2026, puis 25 millions d'ici à 2030.

La ville continuera de créer des conditions favorables au développement des transporteurs aériens et appelle également les médias à promouvoir ces nouvelles liaisons afin de mieux faire connaître l'image d'une Hai Phong dynamique, riche de son identité et toujours plus ouverte. -VNA

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