Le Vietnam présente ses condoléances après le décès de l'ancien Émir du Qatar

Hanoï (VNA) – À la nouvelle du décès de l'ancien Émir du Qatar, Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a adressé, le 13 juillet 2026, un message de condoléances à l'Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani.



Le même jour, le Premier ministre Le Minh Hung a adressé un message de condoléances au Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.



De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a adressé ses condoléances au président du Conseil de la Choura, Hassan bin Abdulla Al-Ghanim.



Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a adressé un message de condoléances au Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. -VNA