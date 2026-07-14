Économie

Le Vietnam place l’humain au cœur de son nouveau modèle de développement

Le Vietnam s’engage à renouveler son modèle de développement en plaçant l’être humain au cœur des politiques publiques, considéré à la fois comme objectif, moteur et acteur du progrès national. Fondée sur la science, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, cette nouvelle approche vise à améliorer la qualité de vie, renforcer les capacités créatives des citoyens et garantir une croissance durable, inclusive et équitable.

Un agent de santé communautaire guide une mère dans les soins à prodiguer à son nouveau-né province de Nghê An. Photo: VNA
Un agent de santé communautaire guide une mère dans les soins à prodiguer à son nouveau-né province de Nghê An. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Lors d’une réunion avec la Commission centrale des politiques et stratégies ainsi que les organismes concernés, le 4 juin 2026, consacrée au projet de renouvellement du modèle de développement national fondé sur la science, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a défini plusieurs orientations majeures pour l’élaboration de la résolution sur le « Renouvellement du modèle de développement du Vietnam ».

L’un des principes directeurs consiste à placer l’être humain au centre, en tant que finalité, force motrice et sujet du développement. Toutes les politiques doivent ainsi contribuer à améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles de la population, à développer la créativité, à préserver la dignité humaine, à élargir les opportunités de développement et à garantir un accès équitable aux fruits du progrès.

Dans la nouvelle période, le citoyen vietnamien doit disposer de nouvelles capacités adaptées aux mutations mondiales, notamment des compétences numériques, une pensée créative, une capacité d’apprentissage tout au long de la vie, une aptitude à s’adapter rapidement aux changements, à coopérer dans un environnement international ainsi qu’une conscience et une éthique numériques.

Selon le professeur-docteur Mac Quôc Anh, vice-président et secrétaire général de l’Association des petites et moyennes entreprises de Hanoi, également directeur de l’Institut d’économie et de développement des entreprises, cette vision doit être comprise sous trois aspects complémentaires : l’être humain comme objectif, comme moteur et comme acteur du processus de développement. Le développement économique ne constitue pas une fin en soi, mais un moyen d’améliorer la qualité de vie, les capacités créatives et les possibilités de progrès de chaque citoyen.

Il estime que l’évaluation du développement ne peut plus reposer uniquement sur les indicateurs de croissance du PIB. Elle doit également prendre en compte la qualité des emplois, les revenus réels des travailleurs, l’accès à l’éducation, aux soins de santé, au logement, à la culture, à un environnement sain, à la protection sociale et à la sécurité dans l’espace numérique.

Dans cette perspective, chaque politique publique doit répondre à trois questions essentielles : quels bénéfices apporte-t-elle aux citoyens, comment renforce-t-elle leurs capacités et quels groupes risquent d’être laissés de côté. Ce principe doit guider l’évaluation des politiques dans des domaines aussi divers que l’investissement, la science et technologie, l’éducation, la santé, l’emploi et la protection sociale.

Cet expert souligne également que, dans l’économie numérique, placer l’être humain au centre signifie investir dans la capacité de chacun à maîtriser son avenir. Le Vietnam doit donc développer des ressources humaines capables d’innover, de maîtriser les technologies, de résoudre les problèmes et de s’adapter aux nouveaux métiers. L’éducation doit évoluer vers la formation des compétences et de la créativité plutôt que vers la seule transmission des connaissances.

De son côté, le Dr Bui Thanh Minh, du Conseil consultatif pour la réforme administrative du Premier ministre, estime que le modèle de croissance fondé principalement sur une main-d’œuvre à faible coût, l’exploitation des ressources naturelles et l’élargissement des investissements atteint progressivement ses limites.

Le Vietnam doit désormais passer à un modèle reposant davantage sur la productivité, le savoir, la science, les technologies, l’innovation et la transformation numérique. Dans ce nouveau cadre, l’être humain doit être à la fois la principale ressource de la croissance et le bénéficiaire final du développement.

ette évolution nécessite de créer un environnement favorable à la créativité, à l’entrepreneuriat et à la contribution de chaque citoyen, tout en garantissant une concurrence équitable et transparente. L’État doit jouer un rôle d’orientation, en construisant des institutions efficaces, en protégeant les droits légitimes et en développant un système moderne de protection sociale.

Les politiques d’éducation, de santé, de formation professionnelle, d’assurance sociale et d’accompagnement à la reconversion doivent être considérées comme des investissements stratégiques pour renforcer la compétitivité nationale. Dans un contexte marqué par l’intelligence artificielle, l’automatisation et la transformation numérique, il est essentiel d’aider les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences afin qu’ils puissent participer pleinement au processus de développement.

Ainsi, le nouveau modèle vietnamien devra concilier la dynamique du marché avec le rôle régulateur de l’État, afin de stimuler l’innovation tout en garantissant l’égalité des chances, la protection sociale et une répartition équitable des bénéfices du développement. L’objectif final demeure de faire de chaque citoyen une force créatrice contribuant à un Vietnam plus prospère, autonome et durable.- VNA

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