Économie

Hanoï accélère les investissements publics pour soutenir sa croissance

Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Xuan Luu, a indiqué que, pour atteindre l'objectif d'une croissance à deux chiffres, la ville concentrait ses efforts sur la mobilisation des investissements et l'accélération des grands projets d'infrastructure, notamment dans les transports, les infrastructures numériques, les hautes technologies et le développement urbain.

Chantier du projet de pont de Tu Lien. Photo: nhandan.vn
Chantier du projet de pont de Tu Lien. Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) – Hanoï accélère le décaissement des investissements publics afin de soutenir la croissance économique et de faire progresser les grands projets d'infrastructure.

Au premier semestre 2026, la capitale a décaissé 64.000 milliards de dôngs (2,4 milliards de dollars), soit plus de 53 % du plan fixé par le Premier ministre. Il s'agit du taux le plus élevé enregistré sur la même période depuis plusieurs années.

Actuellement, Hanoï mène des opérations de libération de terrains pour environ 1.428 projets, dont 1.281 sont financés par le budget public. Parmi eux, 27 sont considérés comme des projets prioritaires d'envergure.

Concernant la rocade n°1, le tronçon Hoang Cau-Voi Phuc a achevé les opérations de libération des terrains et de transplantation des arbres, entrant désormais dans une phase de construction intensive. Deux ponts routiers sur cet axe sont en cours de construction, les piliers principaux du pont Lang Ha étant déjà achevés, tandis que ceux du pont Nguyen Chi Thanh sont en cours de réalisation. Il est prévu que l'ensemble du terrassement soit finalisé d'ici le 2 septembre 2026, et les deux ponts avant le 31 décembre 2026.

Pour le projet de la rocade n°4, plus de 98,8 % du tracé, représentant une superficie totale d'environ 1.426 hectares, ont déjà été libérés. Les derniers travaux d'infrastructure technique devraient être achevés au cours du deuxième trimestre 2026.

Par ailleurs, Hanoï accélère la mise en œuvre de plusieurs projets de ponts enjambant le fleuve Rouge, dont l’achèvement est prévu au deuxième trimestre 2027, à l'occasion de l'APEC 2027.

Parallèlement aux projets d'infrastructures techniques et de transport urbain, Hanoï poursuit également plusieurs projets de drainage, tout en mobilisant un parc de logements sociaux destiné au relogement des ménages concernés par les grands projets.

Le directeur du Service municipal de la Construction, Nguyen Phi Thuong, a souligné que l'investissement public ne devait pas seulement financer les infrastructures, mais aussi devenir un véritable levier de développement, capable d'attirer davantage d'investissements et de renforcer la compétitivité de la capitale.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Xuan Luu, a indiqué que, pour atteindre l'objectif d'une croissance à deux chiffres, la ville concentrait ses efforts sur la mobilisation des investissements et l'accélération des grands projets d'infrastructure, notamment dans les transports, les infrastructures numériques, les hautes technologies et le développement urbain. -VNA

#décaissement des investissements publics #Hanoi #Kỷ nguyên mới #KNM Hanoi
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