Économie

Recensement économique 2026 : les entreprises restent le moteur de la croissance économique

Nguyen Thanh Duong, directeur général adjoint de l'Office, a indiqué que le secteur des entreprises confirmait son rôle de moteur de la croissance économique, tandis que le secteur des activités économiques individuelles entamait une phase importante de restructuration.

Vue de la zone industrielle Bien Hoa 2, ville de Dong Nai. Photo : VNA
Vue de la zone industrielle Bien Hoa 2, ville de Dong Nai. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Lors d'une conférence de bilan tenue le 13 juillet, l'Office national des statistiques a présenté les résultats préliminaires du Recensement économique national de 2026, qui mettent en évidence la poursuite de la croissance de l'économie vietnamienne, marquée par une hausse du nombre d'unités économiques par rapport au précédent recensement.

Nguyen Thanh Duong, directeur général adjoint de l'Office, a indiqué que le secteur des entreprises confirmait son rôle de moteur de la croissance économique, tandis que le secteur des activités économiques individuelles entamait une phase importante de restructuration.

Selon les résultats préliminaires, le pays comptait près de 6,3 millions d'unités économiques en activité, dont environ 876.200 entreprises et coopératives, 5,3 millions d'établissements individuels de production et d'activités non agricoles, sylvicoles et aquatiques, 52.200 établissements religieux et cultuels, près de 8.000 groupements coopératifs et 82.500 établissements administratifs, unités de services publics, associations et organisations non gouvernementales.

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Une ouvrière utilise une machine à repasser à vapeur automatique à l'usine Hung Ha Veston. Photo : VNA

Au 31 décembre 2025, sur les 1.220.678 entreprises ayant fait l'objet de la collecte d'informations à l'échelle nationale, 859.048 étaient en activité, soit une hausse de 2,4 % par rapport à 2024 et de 25,5 % par rapport à 2020.

Le secteur des entreprises non publiques demeurait prédominant avec 827.500 entreprises, en hausse de 2,1 % sur un an et de 25,4 % par rapport à 2020.

Par ailleurs, les entreprises à investissement direct étranger (IDE) enregistraient la croissance la plus forte avec 29.800 entreprises, en hausse de 11,1 % par rapport à 2024 et de 33,9 % par rapport à 2020, confirmant l'attractivité du Vietnam dans le contexte de la réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Sur le plan sectoriel, les services continuaient de représenter la part la plus importante avec 612.500 entreprises, soit 71,3 % du total national, tandis que l'industrie et la construction comptaient 240.600 entreprises.

La croissance du secteur des entreprises se traduisait également par une hausse de l'emploi. À la fin de 2025, le nombre total de salariés dans les entreprises atteignait près de 17,6 millions, en hausse de 7,5 % par rapport à 2024 et de 19,7 % par rapport à 2020. Une progression de l'emploi supérieure à celle du nombre d'entreprises montre que de nombreuses entreprises continuaient d'élargir leurs activités et de renforcer leur capacité de création d'emplois.

Parallèlement, le secteur des activités économiques individuelles continuait de jouer un rôle important dans l'économie avec près de 5,3 millions d'établissements, soit une hausse de 1,1 % par rapport à 2020. En revanche, le nombre de personnes y travaillant était tombé à près de 8,6 millions, en baisse de 1,1 % par rapport à 2020. Selon l'Office national des statistiques, cette évolution reflète un transfert progressif de la main-d'œuvre vers le secteur des entreprises et les secteurs à plus forte productivité. -VNA

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