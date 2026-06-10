Le Vietnam réaffirme son engagement pour une IA centrée sur l’humain et le travail décent

Hanoï (VNA) - Le 8 juin, l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam à Genève, a pris la parole lors de la séance plénière de la 114e session de la Conférence internationale du Travail (CIT114) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

Évoquant le rapport du directeur général de l’OIT intitulé "À l’heure des choix : Mettre l’intelligence artificielle au service du travail décent", le diplomate a réaffirmé le soutien du Vietnam à une approche centrée sur l’humain dans le développement et l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA).

Selon lui, l’IA transforme profondément le marché du travail, les modes de production et la gouvernance sociale. Si elle offre d’importantes opportunités pour accroître la productivité, stimuler l’innovation, améliorer les services publics et développer les ressources humaines, elle soulève également de nouveaux défis liés à l’emploi, aux compétences professionnelles, aux inégalités sociales, à la protection des données personnelles et aux droits des travailleurs.

L’ambassadeur a souligné que, depuis près de quarante ans de Renouveau, le Vietnam poursuit une stratégie de développement plaçant l’être humain au centre, à la fois acteur, objectif et moteur du développement. Entré dans une nouvelle phase de croissance, le pays considère désormais la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique et l’intégration internationale comme des moteurs stratégiques de son développement rapide et durable. Les résolutions n°57-NQ/TW et n°59-NQ/TW du Bureau politique témoignent de la volonté du Vietnam de participer activement aux nouvelles tendances mondiales, notamment dans le domaine de l’IA.

Afin de garantir que l’IA contribue au travail décent, le représentant vietnamien a proposé trois priorités : investir dans le développement des ressources humaines et des compétences numériques ; associer la transformation numérique à la promotion du travail décent et au renforcement d’un système complet de protection sociale ; et mettre en place un cadre de gouvernance de l’IA fondé sur le dialogue social, la transparence, la responsabilité et les normes internationales du travail.

À cette occasion, il a réaffirmé l’attachement du Vietnam aux valeurs fondamentales de l’OIT, au multilatéralisme et à la construction d’un avenir du travail centré sur l’humain, tout en soulignant la volonté du pays de renforcer sa coopération avec l’OIT et ses États membres afin de mettre l’IA au service du progrès social et de la prospérité commune.-VNA