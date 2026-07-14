Plus de 100 jeunes Vietnamiens d'outre-mer réunis pour le Camp d'été 2026

Hanoï (VNA) – La cérémonie d’ouverture du Camp d’été du Vietnam 2026, placé sous le thème « Voyage au cœur du patrimoine, à la rencontre de nos racines », s’est tenue le 13 juillet au siège du ministère des Affaires étrangères.



Lors de la cérémonie, la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a souligné que les jeunes Vietnamiens d’outre-mer revenaient au pays à un moment particulièrement important de son développement, leur permettant de constater de leurs propres yeux les profondes transformations du Vietnam.



Le thème de cette édition est « Voyage au cœur du patrimoine, à la rencontre de nos racines », mais ce voyage sera bien plus qu’une simple découverte du patrimoine, a-t-elle affirmé.



Au cours des 14 prochains jours, les participants parcourront près de 1.500 kilomètres, de Hanoï à Khanh Hoa. Ils visiteront la terre natale du Président Hô Chi Minh, des sites historiques et culturels, rencontreront les habitants de différentes régions, prendront part à des activités de bénévolat, échangeront avec des jeunes du pays et contribueront à préserver et à promouvoir la langue vietnamienne…



La vice-ministre a rappelé que chaque génération avait sa propre mission. Après les sacrifices des générations précédentes pour l’indépendance, la réunification et le développement du pays, la jeunesse d’aujourd’hui est appelée à écrire la suite de cette histoire. Elle a également invité les jeunes, où qu’ils vivent, à être fiers de leurs origines, à préserver la langue vietnamienne et l’identité culturelle nationale, tout en gardant un lien fort avec leur pays d’origine.



« Si un jour vous choisissez de revenir au Vietnam pour étudier, faire de la recherche, créer votre entreprise ou travailler, le pays vous accueillera toujours à bras ouverts », a-t-elle ajouté.

La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang pose pour une photo souvenir avec les jeunes Vietnamiens d'outre-mer participant au Camp d'été du Vietnam 2026. Photo : VNA



De son côté, Mai Hai Khoi, jeune Vietnamien de Pologne, a expliqué que les participants venaient de 32 pays et territoires et que beaucoup étaient nés et avaient grandi à l’étranger sans avoir jamais vécu au Vietnam.



Selon lui, préserver et pratiquer le vietnamien à l’étranger n’est pas toujours facile, puisque les jeunes utilisent principalement la langue de leur pays de résidence pour leurs études et leur vie quotidienne.



Le Camp d’été représente ainsi une occasion précieuse de perfectionner leur vietnamien, de mieux découvrir l’histoire, la culture et les traditions nationales, mais aussi de créer des liens avec d’autres jeunes Vietnamiens venus des quatre coins du monde.



Au nom des participants, Mai Hai Khoi a remercié le ministère des Affaires étrangères, le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger et le comité d’organisation de leur offrir cette opportunité de revenir au pays, de rencontrer d’autres jeunes et de mieux connaître le Vietnam.



Organisé chaque année depuis 2004 par le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, relevant du ministère des Affaires étrangères, en coopération avec les ministères, les secteurs et les localités, le Camp d’été du Vietnam a déjà permis à des milliers de jeunes Vietnamiens d’outre-mer de renouer avec leur pays d’origine, tout en contribuant à préserver l’identité culturelle nationale et à renforcer les liens entre la jeune génération de la diaspora et le Vietnam.



L’édition 2026 se déroule du 12 au 25 juillet et réunit plus de 100 jeunes Vietnamiens d’outre-mer originaires de 32 pays et territoires.



Au fil de leur séjour, les participants visiteront plusieurs localités du Nord, du Centre et du Sud du pays, notamment Hanoï, Ninh Binh, Nghê An, Quang Tri, Huê, Da Nang, Gia Lai et Khanh Hoa.



La cérémonie de clôture est prévue le 24 juillet au soir sur la place 2 Avril, à Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa. -VNA