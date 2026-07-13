La dernière victime du naufrage à Phu Quôc transférée à l’hôpital Cho Rây

An Giang (VNA) – La dernière victime grièvement blessée lors du naufrage meurtrier d’une vedette touristique au large de l’île de Phu Quôc a été transférée à l’hôpital Cho Rây de Hô Chi Minh-Ville le 13 juillet pour y recevoir des soins complémentaires.



Le transfert d’urgence a été réalisé grâce à une étroite coordination entre les autorités de la zone spéciale de Phu Quôc, dans la province de An Giang, et l’hôpital Cho Rây, afin d’offrir au patient les meilleures chances de guérison.



Pour garantir la sécurité du patient durant le vol, un protocole de transport médical spécifique a été mis en place. Les procédures à l’aéroport international de Phu Quôc ont été accélérées, et la compagnie aérienne a aménagé un espace dédié à bord de l’appareil, équipé de matériel de réanimation de pointe. Une équipe médicale a accompagné le patient tout au long du voyage afin de surveiller son état et d’intervenir en cas d’urgence.



Avant d’autoriser le transfert, les spécialistes de l’hôpital Cho Rây ont collaboré étroitement avec les médecins locaux pour évaluer l’état du patient.



Ils ont également pratiqué une intervention coronarienne complexe de plus de deux heures, avec la pose réussie de deux stents afin de rétablir la circulation sanguine dans des artères coronaires gravement endommagées. Les signes vitaux du patient se sont stabilisés après l’intervention, rendant possible son transport aérien.



Le patient continuera de recevoir des soins intensifs à l’hôpital Cho Rây , l’un des principaux centres médicaux du Vietnam.



Le 11 juillet, une vedette touristique transportant 36 personnes, dont 32 touristes, trois membres d’équipage et un guide, a chaviré à environ 400 mètres au large de Phu Quôc, alors qu’elle effectuait la liaison entre l’île de Hon May Rut Ngoai et le port de An Thoi. L’accident a coûté la vie à 15 touristes indiens. – VNA

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