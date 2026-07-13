L’itinéraire «J’aime ma Patrie» atteint la Tour du Drapeau de Lung Cu

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Tuyên Quang (VNA) – La troisième étape de l’itinéraire « J’aime ma Patrie » 2026 a été lancée à la Tour du drapeau de Lung Cu dans la commune de Lung Cu, province de Tuyên Quang, le 13 juillet, dans le cadre des activités marquant le 70e jour traditionnel de la Fédération de la jeunesse du Vietnam (15 octobre 1956 – 2026).

L’événement était organisé conjointement par le Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam et son antenne de Tuyên Quang.

Le programme a débuté par une cérémonie de lever du drapeau à la Tour du drapeau de Lung Cu, symbole du point le plus septentrional du Vietnam. Lors de cet événement, la flamme du voyage a été transmise de la deuxième étape, qui s’est déroulée à Huê, à la troisième étape à Lung Cu, avant d’être remise à un représentant de la jeunesse de la province, poursuivant ainsi sa mission de promotion du patriotisme et d’incitation des jeunes à contribuer à la nation.

Nguyên Kim Quy, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et vice-président permanent de la Fédération de la jeunesse du Vietnam, a déclaré que ce voyage annuel est bien plus qu’un simple programme éducatif. Il permet également de tisser des liens entre les jeunes de tout le pays, les encourage à adopter un comportement responsable et renforce leur engagement envers le développement national.

Duong Minh Nguyêt, secrétaire de l’Union de la jeunesse de Tuyên Quang et présidente de l’antenne provinciale de la Fédération de la jeunesse vietnamienne, a déclaré que l’organisation de ce programme à l’extrême nord du pays permet aux jeunes de mieux comprendre la valeur de la souveraineté nationale et de transformer leur amour pour la patrie en actions concrètes à travers les études, le travail, l’innovation, le bénévolat et l’intégration internationale.

Dans le cadre de ce programme, les organisateurs ont offert 28 colis cadeaux à des invalides de guerre, des vétérans malades et des familles bénéficiaires de politiques sociales, ainsi que 23 bourses d’études à des élèves défavorisés de l’école secondaire internat pour minorités ethniques de Lung Cu.

Ils ont également remis une «Maison du bonheur» d’une valeur de 108 millions de dôngs (plus de 4.100 dollars), soutenu cinq projets de subsistance avec 5.000 poussins et 2,5 tonnes d’aliments pour animaux, et fait don d’aires de jeux pour enfants aux élèves des zones montagneuses.

Les délégués ont également rendu visite à des vétérans, visité des modèles de tourisme communautaire et de développement économique au village touristique culturel de Lô Lô Chai et rencontré des jeunes de la région.

L’itinéraire « J’aime ma Patrie » est un programme annuel national visant à promouvoir le patriotisme, les idéaux révolutionnaires et la responsabilité civique auprès des jeunes Vietnamiens à travers des visites de sites historiques, culturels et de souveraineté à travers le pays. – VNA

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