Accident à Phu Quoc : rapatriement des dépouilles des touristes indiens vers leur pays

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Dans l'après-midi du 13 juillet, le Service des Affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec les autres organismes compétents, l'ambassade d'Inde au Vietnam et le consulat général d'Inde à Hô Chi Minh-Ville, a achevé les procédures de remise et de rapatriement des dépouilles des 15 touristes indiens décédés dans le naufrage d’un bateau touristique survenu le 11 juillet au large de Phu Quoc.



Les dépouilles ont été rapatriées vers l'Inde à bord d'un vol parti à 18h00, conformément aux souhaits des familles des victimes.



Le Service des Affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville a facilité les formalités d'entrée sur le territoire pour les proches des victimes. Il a également coordonné les interventions auprès des hôpitaux, du Centre médico-légal et des prestataires désignés par la partie indienne. Cette coordination a permis d'assurer la réception, la conservation, la remise et le rapatriement des dépouilles dans les meilleurs délais, dans le respect de la législation ainsi que des coutumes, des croyances et des souhaits des familles endeuillées.



Dès l'annonce de l'accident, le 11 juillet, le Service des Affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville a immédiatement mis en place deux groupes de travail, chargés respectivement de l'assistance juridique et de l'accueil des familles. Un mécanisme de coordination permanent a été instauré entre le Département consulaire du ministère des Affaires étrangères, les autorités de la province d'An Giang, la zone spéciale de Phu Quoc, les forces compétentes vietnamiennes ainsi que les représentations diplomatiques indiennes à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville afin de traiter rapidement les formalités consulaires et funéraires, ainsi que l'assistance aux proches des victimes.



Dans la soirée du 12 juillet, un groupe de travail du Service des Affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville s'est rendu sur place afin de coordonner les procédures de réception et de conservation des dépouilles des 15 victimes, transférées de Phu Quoc vers le Centre médico-légal de Hô Chi Minh-Ville.



Dans les prochains jours, le Service des Affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville et le Département consulaire du ministère des Affaires étrangères continueront de coordonner leurs efforts avec les organismes compétents vietnamiens et les représentations de l'Inde au Vietnam afin d'achever les formalités nécessaires et d'apporter une assistance aux proches des blessés actuellement soignés à l'hôpital Cho Ray, à Hô Chi Minh-Ville.



Selon le Service des Affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville, l'ambassade d'Inde au Vietnam et le consulat général d'Inde à Hô Chi Minh-Ville ont salué la coopération rapide, professionnelle, responsable et empreinte d'humanité des autorités vietnamiennes, notamment des unités du ministère des Affaires étrangères, de la province d'An Giang et de la zone spéciale de Phu Quoc.-VNA