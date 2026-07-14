Sciences

Le Vietnam mise sur des bourses pour attirer les talents vers les filières STEM

Entré en vigueur le 15 juillet, le décret gouvernemental n° 179/2026/ND-CP (décret n°179), relatif aux bourses d'études destinées aux étudiants des filières des sciences fondamentales, des disciplines d'ingénierie clés et des technologies stratégiques, instaure un soutien direct aux étudiants.

Stands d'exposition lors de la cérémonie de lancement de trois réseaux d'innovation dans les secteurs des technologies stratégiques, le 25 août 2025. Photo d'illustration : VNA
Stands d'exposition lors de la cérémonie de lancement de trois réseaux d'innovation dans les secteurs des technologies stratégiques, le 25 août 2025. Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) – La formation et le développement de ressources humaines de haute qualité dans les domaines des sciences fondamentales, des disciplines d'ingénierie clés et des technologies stratégiques constituent aujourd'hui une nécessité urgente.

Dans ce contexte, le soutien direct aux étudiants devrait rendre les filières STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) plus attractives, tout en contribuant à améliorer la qualité du recrutement et de la formation dans ces domaines prioritaires.

Entré en vigueur le 15 juillet, le décret gouvernemental n° 179/2026/ND-CP (décret n°179), relatif aux bourses d'études destinées aux étudiants des filières des sciences fondamentales, des disciplines d'ingénierie clés et des technologies stratégiques, instaure un soutien direct aux étudiants.

Selon ce décret, les étudiants admis dans les filières concernées, répondant aux critères de sélection ou bénéficiant d'une admission directe, et classés parmi les 30 % des meilleurs candidats, pourront bénéficier de bourses de l'État. Celles-ci seront renouvelées chaque année en fonction des résultats académiques et de la conduite des bénéficiaires.

Le ministère de l'Éducation et de la Formation a déjà publié la liste des filières relevant des sciences fondamentales, des disciplines d'ingénierie clés et des technologies stratégiques concernées par cette politique.

Selon Nguyen Tien Thao, directeur du Département de l'Enseignement supérieur du ministère de l'Éducation et de la Formation, le Vietnam compte actuellement 771.475 étudiants dans les filières STEM, soit près de 29 % des effectifs de l'enseignement supérieur. Parmi eux, 475.833 suivent une formation à temps plein dans les 15 groupes de filières concernés par le décret n°179.

L'objectif est de porter la part des étudiants en STEM à 35 % d'ici 2030 afin de répondre aux besoins du développement scientifique, technologique et de l'innovation. À cette fin, le ministère met en œuvre plusieurs programmes de développement de ressources humaines de haute qualité et a approuvé 90 programmes de formation d'excellence dans 23 établissements d'enseignement supérieur, associant formation, recherche scientifique et technologies stratégiques, indique-t-il.

Selon le professeur et docteur Nguyen Van Hieu, vice-recteur de l'Université Phenikaa et recteur de l'École d'ingénierie Phenikaa, le décret n°179/2026 pourrait influencer sensiblement les choix d'orientation des candidats. Les filières scientifiques, techniques et technologiques ne seront plus perçues uniquement comme des filières exigeantes ou peu attractives, mais de plus en plus comme des secteurs stratégiques offrant de nombreuses perspectives de carrière.

À titre d'exemple, l'Université des sciences et technologies de Hanoï a annoncé un quota de 9.700 étudiants pour 2026, dont 55 des 68 programmes sont éligibles à ces bourses, offrant un soutien mensuel compris entre 3,7 et 5,5 millions de dôngs. À l'Université d'Économie nationale, les filières éligibles aux bourses du gouvernement, notamment la science des données, l'intelligence artificielle et les technologies de l'information, figurent parmi les priorités de la stratégie de développement de l'établissement.

Les experts soulignent toutefois que ces bourses devront s'accompagner d'investissements parallèles dans le corps enseignant et les infrastructures.

Selon le ministre de l'Éducation et de la Formation, Hoang Minh Son, la politique de bourses du gouvernement contribuera à attirer davantage d'étudiants vers les sciences et les technologies, à améliorer la qualité de la formation et à former les ressources humaines nécessaires au développement des secteurs technologiques stratégiques du Vietnam. -VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #STEM #ingénierie clés #technologies stratégiques
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Transformation numérique

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti et président To Lam, chef du Comité central de pilotage pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, préside la session thématique sur la transformation numérique du système politique le 25 juin 2026. Photo : VNA

Un plan de 100 jours pour accélérer la transition numérique

Le Comité central de pilotage pour le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique a adopté un plan d'action de 100 jours visant à lever les principaux obstacles à la transition numérique dans l'ensemble du système politique vietnamien. Ce programme fixe des objectifs précis, assortis d'un suivi rigoureux et d'une responsabilisation des autorités concernées.

Essais d'un robot industriel au Centre de formation, de recherche et de développement en robotique industrielle et intelligence artificielle de l'Université des sciences et technologies de Da Nang. Photo : VNA

Le Vietnam bâtit un écosystème national d’intelligence artificielle

Dix-huit mois après l'adoption de la Résolution n°57-NQ/TW, le Vietnam accélère la construction d'un écosystème national d'intelligence artificielle, en s'appuyant sur un cadre juridique renforcé, des investissements stratégiques et le développement de technologies souveraines.

Photo d'illustration: VNA

Le Vietnam accélère son positionnement dans les technologies quantiques

Les technologies quantiques ne relèvent plus d'une simple perspective de recherche ; elles deviennent un élément majeur de la compétition stratégique entre les États. Pour le Vietnam, une préparation rapide permettra de saisir les opportunités et renforcer sa compétitivité dans cette nouvelle ère de développement.

La 22e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation (AMMSTI-22) s'est tenue à Vientiane, au Laos, le 26 juin. Photo : asean.org

Le Vietnam plaide pour une coopération scientifique renforcée au sein de l'ASEAN

À l'occasion de la 22e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation, le Vietnam a appelé à renforcer la coopération régionale dans les technologies émergentes, estimant qu'elles constituent un levier essentiel pour accroître la compétitivité et favoriser une transformation numérique sûre et durable au sein du bloc.

Au Centre R&D du Parc technologique de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

La coopération internationale, un levier pour mobiliser des ressources pour la science et la technologie

Le Vietnam renforce sa coopération internationale afin d’accéder à de nouvelles connaissances, de mobiliser des ressources pour la recherche et d’accélérer le développement de son écosystème scientifique et technologique. Des partenariats avec l’Australie, la Russie ou encore la République de Corée illustrent cette dynamique tournée vers les technologies stratégiques et les secteurs émergents.

Un représentant du Département de la sécurité politique intérieure de la Police de Can Tho dispense des informations sur la cybersécurité aux étudiants de l'Université de Can Tho. Photo : VNA.

Doter les jeunes d’un « bouclier numérique » face à la menace des deepfakes

À compter du 1er juillet 2026, la Loi sur la cybersécurité de 2025 entrera officiellement en vigueur, marquant une étape importante dans le perfectionnement du cadre juridique destiné à protéger le cyberespace au Vietnam. Fait notable, les questions liées à la sécurité des données, à la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA) et à la technologie des deepfakes y sont intégrées pour la première fois dans un dispositif de gestion spécifique, imposant des exigences accrues en matière de responsabilité aux organisations et aux individus dans l’environnement numérique.