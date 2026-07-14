Sciences

Les jeunes prodiges vietnamiens des mathématiques brillent à Tokyo

Le Vietnam s'est illustré à la finale du World Mathematics Invitational (WMI) 2026 avec un palmarès remarquable, dont deux médailles de Diamant.

L'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, pose avec les jeunes lauréats vietnamiens du World Mathematics Invitational (WMI) 2026. Photo : VNA
L'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, pose avec les jeunes lauréats vietnamiens du World Mathematics Invitational (WMI) 2026. Photo : VNA

Tokyo (VNA) – Les 34 élèves vietnamiens qualifiés pour la phase finale du World Mathematics Invitational (WMI) 2026 ont tous été récompensés, remportant au total deux médailles de Diamant, cinq médailles d’Or, neuf d’Argent, onze de Bronze et sept prix d’Encouragement.

Organisée à Tokyo du 10 au 14 juillet, l’édition 2026 du WMI a réuni plus de 1.100 candidats issus de 26 pays et territoires. Les participants ont été départagés à l’issue de deux épreuves, l’une sous forme de questionnaire à choix multiples et l’autre de rédaction, adaptées à chaque niveau scolaire.

Parmi les performances individuelles les plus remarquables, Nguyên Quang Anh, élève de 3e à la Japan International School, a remporté une médaille de Diamant. Classé deuxième mondial dans sa catégorie, il a également reçu le trophée « The Star of the World », récompensant le meilleur score de la délégation vietnamienne.

Au Vu Thai Son, élève de CM2 au Brighton College Vietnam, a lui aussi décroché une médaille de Diamant, se classant troisième mondial dans sa catégorie.

De son côté, Ha Nam Phong, élève au collège Ngo Si Lien de Hanoï, a obtenu la médaille d’Or ainsi que le prestigieux « Legend Award », une distinction honorant ses trois médailles d’Or consécutives lors de ce tournoi international.

L’ambassade du Vietnam au Japon a organisé, le 14 juillet à Tokyo, une cérémonie en l’honneur de la délégation vietnamienne afin de saluer les excellents résultats obtenus par les élèves.

Prenant la parole à cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, a chaleureusement félicité les lauréats, tout en rendant hommage à l’engagement des enseignants, des parents et des établissements scolaires. Il a exprimé le souhait que ces jeunes continuent de cultiver leur passion pour les mathématiques et profitent de cette expérience pour renforcer les échanges d’amitié ainsi que leur connaissance de la culture japonaise. -VNA

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