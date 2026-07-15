Le Vietnam se distingue par son usage de Gemini dans l'apprentissage

Hanoï (VNA) – Le nombre d'utilisateurs actifs de l'application Gemini en Asie du Sud-Est a plus que doublé au cours de l'année écoulée, le Vietnam se distinguant comme le pays où son utilisation dans l’apprentissage est la plus développée.



Selon les données d'utilisation publiées par Google le 14 juillet, le Vietnam est en tête de la région pour l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'apprentissage. Les activités liées aux études représentent désormais 17 % de l'ensemble des requêtes des utilisateurs vietnamiens, contre une moyenne régionale de 11 %.



Au-delà de la simple recherche d'informations, plus de 160.000 élèves utilisent chaque mois l'outil de révision Gemini Canvas, tandis que les enseignants effectuent quotidiennement quelque 55.000 requêtes liées au soutien pédagogique.



Selon Dang Thanh Nga, ambassadrice étudiante de Google, des fonctionnalités comme Gemini Canvas servent de véritables assistants dans la préparation des examens, notamment pour analyser des formules mathématiques complexes ou repérer des erreurs dans un code informatique.



Le Vietnam est le pays d'Asie du Sud-Est où la proportion de requêtes formulées en langue nationale sur Gemini est la plus élevée, avec 89 %, devant la Thaïlande (87 %) et l'Indonésie (84 %). Google estime donc que Gemini constitue une passerelle vers le marché mondial. Les utilisateurs vietnamiens figurent parmi ceux qui utilisent le plus les fonctions de traduction et d'adaptation aux langues locales en Asie du Sud-Est.



Le Vietnam figure également parmi les pays les plus actifs pour les requêtes liées à la programmation et au raisonnement mathématique, qui représentent respectivement 4 % et 5 % des requêtes. La majorité des interactions reste toutefois consacrée à la conversation (29 %) et à la création de contenus (17 %).



Par ailleurs, 32 % des requêtes sont effectuées depuis un ordinateur, soit le deuxième taux le plus élevé de la région après Singapour, contre 66 % depuis un téléphone mobile. Selon Google, cette forte utilisation des ordinateurs traduit une demande importante pour des usages techniques plus avancés.



Il s'agit de la première étude publiée par Google sur l'utilisation de Gemini en Asie du Sud-Est. Elle couvre le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande.



Gemini est aujourd'hui l'application Google connaissant la plus forte croissance dans la région. Elle est également l'assistant d'intelligence artificielle le plus recherché au Vietnam, en Indonésie et en Thaïlande.



Selon Sapna Chadha, vice-présidente de Google Asie-Pacifique pour l'Asie du Sud-Est et les marchés émergents d'Asie du Sud, cette région se distingue par l'intégration naturelle des nouvelles technologies dans la vie quotidienne.



Google ambitionne de faire de Gemini l'assistant d'intelligence artificielle le plus utile pour les 600 millions d'habitants de l’Asie du Sud-Est. L'entreprise prévoit également de déployer des agents d'intelligence artificielle tels que Gemini Spark afin de faire évoluer Gemini d'un simple assistant conversationnel vers un véritable partenaire capable d'aider les utilisateurs à accomplir leurs tâches.



Gemini Spark est un agent d'IA personnalisé fonctionnant en continu, conçu pour gérer les tâches de manière proactive et s'intégrer aux applications Workspace, notamment Gmail, Docs et Slides. Actuellement disponible en anglais pour les abonnés à Google AI Ultra, il sera progressivement déployé dans les langues locales d'Asie du Sud-Est à partir de cette semaine, selon Google. -VNA