Sciences

La VAST lance la diplomatie scientifique et populaire pour ses partenariats mondiaux

En visite de travail en Autriche du 19 au 23 juillet, une délégation de la VAST dirigée par son vice-président, le prof.-Dr Trân Tuân Anh, a tenu une série de réunions avec des institutions de recherche et des organisations internationales de premier plan.

Le prof.-Dr Trân Tuân Anh, vice-président de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAST), s’exprime lors d’un événement en Autriche. Photo : VNA
Le prof.-Dr Trân Tuân Anh, vice-président de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAST), s’exprime lors d’un événement en Autriche. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – L’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAST) renforce son intégration internationale en associant diplomatie scientifique et diplomatie interpersonnelle, jetant ainsi les bases de nouveaux partenariats de recherche et d’un renforcement des liens entre science et élaboration des politiques.

Lors d’une visite de travail en Autriche, du 19 au 23 juillet, une délégation de la VAST, conduite par son vice-président, le prof.-Dr Trân Tuân Anh, a tenu une série de réunions notamment avec l’Institut international d’analyse des systèmes appliqués (IIASA), l’Académie autrichienne des sciences, l’Université technique de Vienne (TU Wien) et l’Agence internationale de l’énergie atomique. La délégation a également rencontré des représentants de l’ambassade du Vietnam en Autriche, d’organisations jumelées et de la communauté des intellectuels vietnamiens dans le pays.

En tant qu’organisation membre nationale du Vietnam auprès de l’IIASA, la VAST a coorganisé un séminaire sur la diplomatie scientifique avec l’ambassade du Vietnam et l’IIASA à l’ambassade à Vienne. Cet événement a réuni des représentants d’instituts de recherche nationaux et internationaux ainsi que des membres du corps diplomatique.

S’exprimant lors du séminaire, le prof.-Dr Trân Tuân Anh a déclaré que face à la complexité et à la dimension transfrontalière croissantes des défis mondiaux, les institutions de recherche doivent aller au-delà de la simple réalisation d’études scientifiques. Elles doivent également servir de plateformes d’échange de connaissances, mettre en relation les scientifiques et renforcer le dialogue entre science et élaboration des politiques.

Il a précisé que la VAST vise à promouvoir l’application de l’analyse systémique à l’élaboration des politiques grâce à son rôle au sein de l’IIASA, tout en connectant les chercheurs vietnamiens aux programmes internationaux sur les technologies stratégiques et le développement durable. La VAST souhaite également étendre la coopération scientifique à travers l’Asie du Sud-Est, une région confrontée à d’importants défis de développement.

L’ambassadeur du Vietnam, Vu Lê Thai Hoàng, a partagé ce point de vue, décrivant la science et la technologie comme un pilier de plus en plus important de la diplomatie moderne. Il a souligné qu’aucun pays ne peut relever seul les défis mondiaux actuels, faisant de la diplomatie scientifique un pont essentiel reliant scientifiques, institutions de recherche et décideurs politiques sur la base du savoir et de la confiance mutuelle.

La diplomate a ajouté que l’Autriche, qui abrite de nombreuses organisations internationales, dont l’IIASA et l’AIEA, est bien placée pour connecter le Vietnam aux réseaux scientifiques européens et mondiaux. Ces dernières années, l’ambassade a organisé une série de forums technologiques axés sur l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la cybersécurité, la robotique humanoïde, les nanotechnologies et les technologies quantiques, réunissant des scientifiques, des entreprises, des investisseurs et des décideurs politiques du Vietnam, d’Autriche et de toute l’Europe.

Karen Lips, représentant l’IIASA, a déclaré que la mission principale de l’institut au cours des cinq dernières décennies a été de créer un espace où la science rapproche les pays grâce à la recherche interdisciplinaire et à la coopération internationale.

Susie Kitchens, directrice de la diplomatie scientifique à l’IIASA, a souligné que l’instauration d’une confiance entre les peuples est le fondement de la diplomatie scientifique, les échanges universitaires et les réseaux d’experts ouvrant la voie à une coopération à long terme et à l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes.

Parallèlement à la diplomatie scientifique, la VAST a également promu les échanges entre les peuples lors de cette visite, notamment par des rencontres avec l’Association d’amitié Vietnam-Autriche, l’Association d’amitié Autriche-Vietnam et des universitaires et scientifiques vietnamiens résidant et travaillant en Autriche.

En tant que président de l’Association d’amitié Vietnam-Autriche, le prof.-Dr Trân Tuân Anh a déclaré que la coopération scientifique, technologique et éducative permet non seulement de réaliser des avancées en matière de recherche, mais aussi de renforcer la compréhension et la confiance mutuelles entre les peuples des deux pays.

Il a souligné ses échanges avec le Dr Nguyên Duy Hà, physicien quantique vietnamien à l’Université technique de Vienne (TU Wien), et d’autres chercheurs vietnamiens de l’étranger, portant sur la mise en réseau des groupes de recherche, la codirection de thèses de doctorat, le développement des échanges universitaires et la participation à des projets de recherche collaboratifs.

La VAST a indiqué qu’elle continuera de conjuguer diplomatie scientifique et diplomatie populaire afin d’approfondir la coopération internationale, de développer des ressources humaines de haut niveau, de renforcer les capacités de recherche et de mobiliser les ressources mondiales pour le développement du Vietnam, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, et de la résolution n°59-NQ/TW du Politburo sur l’intégration internationale dans la nouvelle situation. – VNA

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#Académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAST) #Institut international d’analyse des systèmes appliqués (IIASA) #Université technique de Vienne #Agence internationale de l’énergie atomique
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