Économie

Le Vietnam AI Innovation Challenge 2026 met en lumière une nouvelle génération de solutions d’IA

Les participants ont présenté des solutions pour des secteurs aussi variés que le droit, l’éducation, la finance et les services publics, témoignant de l’intérêt croissant du Vietnam pour la transformation de la recherche en IA en produits utilisables dans le monde réel.

Les organisateurs remettent le premier prix à l'équipe L-GPT 6.7 lors de la finale du Vietnam AI Innovation Challenge 2026. Photo: VNA
Les organisateurs remettent le premier prix à l'équipe L-GPT 6.7 lors de la finale du Vietnam AI Innovation Challenge 2026. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les applications pratiques de l’IA étaient au cœur du Vietnam AI Innovation Challenge (VAIC) 2026, qui s’est terminé dimanche 19 juillet à Hanoi.

Les participants ont présenté des solutions pour des secteurs aussi variés que le droit, l’éducation, la finance et les services publics, témoignant de l’intérêt croissant du Vietnam pour la transformation de la recherche en IA en produits utilisables dans le monde réel.

L’équipe gagnante, L-GPT 6.7, a impressionné le jury avec Lawgic, une plateforme d’analyse juridique qui combine de grands modèles de langage et la technologie des graphes de connaissances afin d’améliorer le raisonnement juridique et la recherche d’informations. Le projet a remporté le premier prix du concours, d’une valeur de 10.000 dollars.

La deuxième place a été attribuée à Genation pour Tangent, une plateforme d’IA qui convertit les questions des utilisateurs en supports d’apprentissage visuels, tandis que SenAI a décroché la troisième place avec un système de traduction anglais-vietnamien en temps réel.

Le concours annuel s’est conclu après un hackathon de 48 heures qui a attiré près de 1.500 participants répartis en 340 équipes à travers le pays.

Les participants ont développé des prototypes d’IA sous la supervision d’experts du secteur avant de présenter leurs produits au jury lors de la journée de démonstration finale.

Contrairement à de nombreux concours d’IA précédents, axés principalement sur la recherche ou le développement d’algorithmes, les organisateurs ont indiqué que les projets de cette année mettaient davantage l’accent sur les applications pratiques.

Nombre de projets visaient à relever les défis rencontrés par les entreprises, les services publics et les collectivités locales. Le jury a évalué non seulement l’innovation technologique, mais aussi le potentiel commercial et l’applicabilité concrète.

Le Dr Trân Thê Hung, cofondateur et directeur général d’AI for Vietnam – l’un des organisateurs du concours – a déclaré que ce dernier avait pour but de créer des liens entre les entreprises et les jeunes innovateurs, et non de simplement identifier les meilleures solutions d’IA.

Il a ajouté que l’objectif était d’aider les idées prometteuses à se transformer en produits aux applications pratiques. Hung a ajouté que la plus grande réussite de VAIC résidait non pas dans les prix, mais dans la persévérance des participants, dont beaucoup ont travaillé sans relâche pendant les 48 heures du hackathon pour mener à bien leurs projets.

Lors de la cérémonie de clôture, Vu Quôc Huy, directeur du Centre national de l’innovation, a déclaré que la qualité des projets de cette année témoignait de la maturité croissante de l’écosystème de l’IA au Vietnam et de la capacité grandissante des jeunes ingénieurs vietnamiens à développer des solutions à fort potentiel commercial.

Il a précisé que le centre continuerait à soutenir les équipes prometteuses par le biais de programmes d’incubation et d’accélération, en leur donnant accès à des infrastructures d’innovation et en les mettant en relation avec des entreprises, des investisseurs et des partenaires nationaux et internationaux afin de faciliter la commercialisation de leurs produits.

Le jury était composé d’experts de renom en IA, vietnamiens et internationaux, parmi lesquels William Tjhi d’AI Singapore, Hô Tu Bao de l’Institut vietnamien d’études avancées en mathématiques (VIASM) et Nguyên Câm Tu de l’Université de Nanjing.

Les projets ont été évalués sur la base de leur innovation, de leurs capacités techniques, de leur application pratique et de leur potentiel commercial.

Les organisateurs ont indiqué que ce concours s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour mettre en œuvre la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, en encourageant le développement des talents en IA et en renforçant la collaboration entre les décideurs politiques, les universités, les instituts de recherche et les entreprises.

Au-delà de l’identification de développeurs prometteurs en IA, le concours vise à accélérer la commercialisation des applications d’IA et à consolider l’écosystème d’innovation vietnamien grâce à des liens plus étroits entre la recherche et l’industrie.

Les organisateurs ont précisé que le format hackathon permet aux participants de tester rapidement leurs idées, de développer des prototypes et d’affiner leurs produits grâce aux conseils directs de mentors expérimentés et de spécialistes des technologies.

Truong Quôc Anh, directeur des services bancaires numériques à la Banque commerciale par actions Saigon-Hanoi (SHB), a déclaré que la banque avait soumis des problématiques commerciales concrètes aux participants, reflétant la demande croissante des entreprises pour des applications d’IA déployables.

Il a ajouté que SHB espérait que des concours tels que VAIC contribueraient à identifier des solutions adaptables au secteur bancaire.

Le concours de cette année a été organisé conjointement par le Centre national de l’innovation, Meta, AI for Vietnam, FPT et l’Université Duy Tân. – VNA

source
#Vietnam AI Innovation Challenge
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Des files de camions s’étirent au poste-frontière international de Thanh Thuy, dans la province de Tuyên Quang (Nord). Photo: VNA

L’économie frontalière renforce la dynamique de croissance de Tuyên Quang

Si cette performance participe de l’objectif provincial d’une croissance du PIB régional de 10,17% en 2026, les autorités estiment qu’il est désormais nécessaire de privilégier le développement des services, la réduction des coûts et la valorisation des produits locaux plutôt que l’augmentation des volumes de marchandises.

Transformation d’ananas destinés à l’exportation à la Société par actions Dong Giao Foodstuff Export (Doveco), dans la province de Ninh Binh. Photo: VNA

Le Vietnam entend consolider ses débouchés agricoles au Moyen-Orient

Les exportations agricoles vietnamiennes vers le Moyen-Orient ont ralenti au premier semestre 2026 sous l'effet des tensions géopolitiques et de la hausse des coûts logistiques. Les autorités et les professionnels estiment toutefois que cette région demeure un marché stratégique, porté par une forte demande d'importation et par les avantages offerts par les accords de libre-échange conclus avec les Émirats arabes unis et Israël.

Vietnam RWA Summit 2026 se tient les 18 et 19 juillet à Hanoï. Photo: VNA

La tokenisation des actifs réels doit concilier innovation et maîtrise des risques

Les investissements dans les actifs réels tokenisés (Real World Assets – RWA) ont progressé d’environ 300 % en 2025, un rythme supérieur à celui observé dans les autres catégories d’actifs. Toutefois, le principal obstacle au développement du marché ne réside pas dans la technologie de tokenisation, mais dans l'absence d'un niveau de confiance suffisant envers le marché des capitaux.

Des habitants rechargent leurs véhicules à une borne de recharge dans une zone urbaine de l'ouest de Hanoï, illustrant la demande croissante en énergies vertes. Photo: VNA

Le quotidien indonésien The Jakarta Post met en avant les atouts du Vietnam dans les véhicules électriques

Le Vietnam renforce son attractivité auprès des investisseurs de l'industrie des véhicules électriques grâce à la stabilité de son environnement d'investissement, à des politiques industrielles cohérentes, à une main-d'œuvre qualifiée et à un écosystème de production en plein essor, souligne un récent commentaire publié par le quotidien indonésien The Jakarta Post.

De nombreux acheteurs mondiaux ont confirmé leur participation au Vietnam International Sourcing 2025. Photo: vietnamsourcingexpo.vn

Les industriels sud-coréens renforcent leurs chaînes d’approvisionnement au Vietnam

Une importante délégation d’entreprises sud-coréennes participera au Vietnam International Sourcing 2026, prévu en septembre à Hô Chi Minh-Ville. L’événement illustre l’intérêt croissant des entreprises coréennes pour le Vietnam, devenu un pôle régional de production et d’approvisionnement, et ouvre de nouvelles perspectives de coopération industrielle et commerciale entre les deux pays.

Le Premier ministre lors de la Conférence permanente du gouvernement avec la communauté des entreprises, organisée le 18 juillet à Hanoï sous le thème : « Lever les goulets d'étranglement – Mobiliser les ressources – Stimuler la croissance ». Photo : VNA

Le Premier ministre appelle à bâtir un tissu entrepreneurial plus solide

Le Premier ministre Lê Minh Hung a appelé à accélérer l'innovation, la transformation numérique, la réforme institutionnelle et le développement des ressources humaines afin de renforcer la compétitivité des entreprises, de mobiliser toutes les ressources pour la croissance et d'atteindre durablement l'objectif d'une croissance économique à deux chiffres.

Ninh Binh : le miel de palétuvier de Xuân Thuy affirme son identité

Ninh Binh : le miel de palétuvier de Xuân Thuy affirme son identité

Chaque année, lorsque les palétuviers su et vet entrent en floraison dans les mangroves côtières, le Parc national de Xuân Thuy, dans la province de Ninh Binh, accueille des dizaines de milliers de colonies d’abeilles venues butiner leur nectar. Issu exclusivement de ces fleurs sauvages caractéristiques de l’écosystème des mangroves, le miel de palétuvier se distingue par sa grande pureté et ses arômes subtils. Très prisé des consommateurs, il valorise les ressources naturelles locales, renforce la réputation de ce produit emblématique et contribue à améliorer les revenus des apiculteurs ainsi que des habitants de la zone tampon du parc.

D’ici 2030, le Vietnam ambitionne d’attirer entre 200 et 300 milliards de dollars d’IDE enregistrés

D’ici 2030, le Vietnam ambitionne d’attirer entre 200 et 300 milliards de dollars d’IDE enregistrés

La résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du secteur économique à capitaux étrangers, récemment signée par le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, fixe comme objectif de faire figurer le Vietnam, d’ici 2030, parmi les pays les mieux classés de l’ASEAN en matière de climat des affaires, de compétitivité, d’innovation, de qualité des services publics et de capacité à accueillir des projets d’investissement étranger de haute qualité. Le pays ambitionne d’attirer entre 200 et 300 milliards de dollars d’IDE enregistrés (40 à 50 milliards par an) et entre 150 et 200 milliards de dollars d’IDE décaissés (30 à 40 milliards par an). Parmi ces investissements, 75 % devraient provenir d’économies développées disposant d’importantes capacités technologiques, financières et managériales.

Vue partielle du complexe pétrochimique de Long Son, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Le Vietnam réoriente sa stratégie d’IDE vers des investissements à forte valeur ajoutée

En reconnaissant les investissements directs étrangers (IDE) comme une composante indissociable de l'économie nationale, la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique marque une évolution majeure de la politique vietnamienne d'attraction des capitaux étrangers. Les experts estiment que le pays privilégie désormais la qualité des projets, l'innovation et le transfert de technologies plutôt que le seul volume des investissements.