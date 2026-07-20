Économie

Le Centre financier international du Vietnam accélère la concrétisation des investissements

Près de six mois après son entrée en service, le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) a déjà enregistré plus de 21 milliards de dollars d'engagements d'investissement, témoignant de la confiance internationale croissante dans l'ambition du Vietnam de devenir une place financière régionale.

Le centre de Hô Chi Minh-Ville et la péninsule de Thu Thiem, site retenu pour le développement du Centre financier international du Vietnam. Photo: VNA
Le centre de Hô Chi Minh-Ville et la péninsule de Thu Thiem, site retenu pour le développement du Centre financier international du Vietnam. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Près de six mois après son lancement, le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) a mis en service plusieurs composantes clés, dont un centre de finance aéronautique, un pôle fintech et un écosystème dédié à la finance maritime. Sa gouvernance a également été renforcée avec la création, le 12 juillet, d'un conseil consultatif de 13 membres chargé d'accompagner le développement stratégique, les nouveaux produits financiers et les partenariats internationaux.

Les engagements d'investissement dépassent désormais 21 milliards de dollars, témoignant de l'attractivité croissante de cette nouvelle place financière. Toutefois, selon les experts économiques, les capitaux promis ne se traduisent pas automatiquement par un décaissement immédiat.

Selon le professeur associé et docteur Nguyen Huu Huan, vice-président du conseil d'administration du VIFC-HCMC, l'objectif est de transformer les engagements en transactions financières concrètes. Les capitaux internationaux demeurent en effet conditionnés par des exigences élevées en matière de sécurité, de liquidité et de rentabilité.

Pour passer des engagements aux décaissements, le Dr Nguyen Huu Huan estime que quatre conditions doivent être réunies. Premièrement, Hô Chi Minh-Ville doit disposer d'un portefeuille de projets éligibles aux capitaux internationaux, assortis d'un cadre juridique complet et de mécanismes de remboursement clairement définis. Deuxièmement, le centre doit rapidement déployer des instruments de financement diversifiés, tels que les obligations internationales et vertes, les fonds d'investissement, le financement du commerce et les financements spécialisés. Troisièmement, des mécanismes de partage des risques doivent être mis en place, notamment par le biais de garanties, d'assurances-crédit et de notations de crédit, avec le soutien des institutions de développement. Enfin, chaque engagement d'investissement doit se traduire par un plan d'action détaillé, définissant clairement les projets, les montants des capitaux et les échéanciers de mise en œuvre.

La coopération internationale devrait également jouer un rôle important dans le développement du centre. Lors du récent Forum de coopération financière Vietnam-République de Corée à Hô Chi Minh-Ville, le consul général adjoint de République de Corée, Kwon Tae-han, a déclaré que les deux pays entraient dans une phase plus approfondie de leur coopération financière dans le cadre de leur Partenariat stratégique global.

Il a souligné que le dynamisme du marché vietnamien, combiné à l'expertise de la République de Corée en matière de finance numérique, de fintech et d'infrastructures financières électroniques, pourrait insuffler une nouvelle dynamique au développement du VIFC-HCMC, notamment face à la transformation numérique et à l'intelligence artificielle qui redessinent le paysage économique mondial.

Parmi les domaines présentant un fort potentiel de coopération initiale figurent la connexion des paiements transfrontaliers par QR code, le développement du marché obligataire et le renforcement des liens entre les institutions financières des deux pays.

Le VIFC-HCMC a proposé cinq axes de coopération prioritaires avec la République de Corée : attirer les grandes institutions financières, développer les levées de capitaux internationaux via les obligations vertes et durables, interconnecter les systèmes de paiement, promouvoir les fintech et l'intelligence artificielle dans le cadre d'un mécanisme de "sandbox", ainsi que former des ressources humaines hautement qualifiées en partenariat avec les universités et les instituts de recherche.

Conscient des opportunités et des défis, le VIFC-HCMC, en coordination avec les autorités municipales, accélère les réformes destinées à attirer les capitaux internationaux. La priorité est d'adapter le cadre réglementaire, notamment en matière de changes, de flux de capitaux transfrontaliers, de lutte contre le blanchiment d'argent et de mécanismes de "sandbox", afin d'offrir un environnement d'investissement ouvert, attractif et compétitif à l'échelle régionale.

Le centre prévoit également de lancer ses premiers produits financiers avant la fin de l'année, axés sur les fonds d'investissement, les obligations internationales (notamment municipales, d'infrastructure et d'entreprises), ainsi que les produits de finance verte tels que les prêts ESG et les instruments d'investissement à impact. Par ailleurs, des programmes pilotes pour les systèmes de paiement transfrontaliers, les services de finance numérique et une bourse de matières premières spécialisée dans les produits agricoles sont en cours d'élaboration.

La ville investit également dans une infrastructure numérique sécurisée et développe des mécanismes de soutien pour encourager les banques, les sociétés de bourse, les gestionnaires de fonds, les cabinets d'audit et les organismes d'arbitrage international à s'implanter au sein du centre financier. -VNA

#NQ79 #VIFC-HCMC #Hô Chi Minh-Ville #Centre financier international
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