VinFast renforce sa présence en Asie du Sud-Est avec le lancement de motos électriques en Indonésie

Jakarta (VNA) - Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast a lancé trois modèles de motos électriques en Indonésie : l’Evo, la Feliz II et la Viper. Cette initiative marque une nouvelle étape dans sa stratégie d’expansion sur le marché d’Asie du Sud-Est.

Lors de la cérémonie de lancement organisée à Jakarta le 18 juillet, Yordan Satriadi, directeur général de la division motos électriques de VinFast Indonésie, a indiqué qu’après plus d’un mois de précommandes, l’entreprise commercialisait officiellement ses produits auprès des consommateurs indonésiens.

L’Evo est proposée au prix de 17,5 millions de roupies indonésiennes à Jakarta et disponible en quatre coloris : noir, rouge, blanc et vert olive. La Feliz II est commercialisée à 18,5 millions de roupies indonésiennes, tandis que la Viper est proposée à 22 millions de roupies indonésiennes. Ces prix incluent l’abonnement au service de batteries.



VinFast a annoncé que l'Evo peut parcourir jusqu'à 150 km avec deux batteries, tandis que la Feliz II et la Viper offrent une autonomie d'environ 145 km avec une charge complète.



Les trois modèles utilisent des batteries LFP certifiées IP67, résistantes à l'eau, et bénéficient d'une garantie batterie allant jusqu'à six ans ou 72 000 km. M. Satriadi a précisé que VinFast continuerait d'améliorer sa technologie de batteries dès que de nouvelles améliorations seraient disponibles.



Les clients achetant un véhicule le jour du lancement bénéficieront d'une année supplémentaire d'abonnement au service de batteries, soit l'équivalent de 20 échanges de batteries par mois dans le réseau de stations d'échange V-Green. Ils pourront également convertir cet avantage en un bonus en espèces d'une valeur de 1,15 million de roupies indonésiennes.



VinFast prévoit de commencer les livraisons dès juillet, en donnant la priorité aux clients ayant effectué une précommande. Le représentant de l’entreprise a toutefois indiqué que certaines couleurs particulièrement demandées pourraient entraîner des délais d’attente plus longs.

Dans le cadre de son développement en Indonésie, VinFast s’est associé à V-Green pour déployer environ 2 000 stations d’échange de batteries à travers le pays.

Le constructeur a également établi un réseau de 20 concessions de motos électriques dans le Grand Jakarta ainsi que dans plusieurs régions, notamment Kalimantan, Sulawesi et Bali, posant ainsi les bases de son expansion future sur ce marché.-VNA