Les industriels sud-coréens renforcent leurs chaînes d’approvisionnement au Vietnam

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Hanoi (VNA) - La participation d’une importante délégation d’entreprises sud-coréennes à l'Exposition des chaînes d'approvisionnement international au Vietnam 2026 (Vietnam International Sourcing 2026 - VIS 2026), qui se tiendra du 3 au 5 septembre à Hô Chi Minh-Ville, confirme l’attractivité croissante du Vietnam en tant que nouveau pôle régional de production et d’approvisionnement, a indiqué l’Agence du commerce extérieur du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.

Avec le soutien du Bureau commercial du Vietnam en République de Corée, la délégation réunira cette année de grands groupes, des associations professionnelles et des entreprises opérant dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la logistique, des technologies numériques, de la mécanique, de la construction navale, des produits aquatiques et de la distribution.

Au-delà de la recherche de fournisseurs, les entreprises sud-coréennes souhaitent nouer des partenariats durables avec leurs homologues vietnamiennes à travers des expositions de produits, des rencontres d’affaires (B2B) et des projets de coopération dans les domaines de la production, de l’investissement et du développement de chaînes d’approvisionnement durables.

Le groupe HiteJinro participera notamment à l’exposition avec deux stands et organisera des rencontres B2B afin de promouvoir ses gammes de boissons. Il entend également identifier des fournisseurs vietnamiens de produits alimentaires transformés destinés à intégrer son réseau mondial de distribution, dans la perspective d’étendre prochainement ses activités de production au Vietnam.

Dans le secteur de la logistique et des services liés aux chaînes d’approvisionnement, Zenith Union Partners (ZUP) et KCTC International rechercheront des partenaires capables de fournir des solutions logistiques, des emballages, des palettes et des systèmes de distribution afin d’optimiser les chaînes d’approvisionnement des entreprises sud-coréennes implantées au Vietnam et de soutenir les échanges commerciaux bilatéraux.

Le secteur des technologies numériques sera représenté par Megazone, acteur majeur du cloud computing et de la transformation numérique en République de Corée, qui souhaite nouer des partenariats avec des entreprises vietnamiennes dans les domaines des infrastructures numériques, des centres de données, du cloud et des solutions de transformation numérique destinées aux entreprises.

Les entreprises de la construction navale et de l’industrie lourde, parmi lesquelles Tims Trading, BUFCO et l’Association sud-coréenne des équipements maritimes (KOMEA), rechercheront des fournisseurs vietnamiens de composants mécaniques, de matériaux, de brides, d’équipements de tuyauterie, de matériels maritimes et d’autres produits destinés aux secteurs de la construction navale, de l’énergie et des activités offshore.

Selon les organisateurs, ce secteur offre un fort potentiel de coopération, les capacités de production mécanique du Vietnam étant en constante progression.

Dans le domaine des produits aquatiques, Hanawon Fishery souhaite sécuriser ses approvisionnements en matières premières destinées à la fabrication d’aliments pour l’aquaculture, tandis que plusieurs autres entreprises manifestent leur intérêt pour la mise en place de chaînes d’approvisionnement stables en provenance du Vietnam.

VIS 2026 bénéficie également du soutien de plusieurs organisations représentant les entreprises sud-coréennes, notamment la Fédération sud-coréenne des microentreprises (KFME), qui représente plus de 7,3 millions de petits commerçants et de PME, la Chambre de commerce sud-coréenne au Vietnam (KOCHAM) ainsi que le Consulat général de la République de Corée à Hô Chi Minh-Ville, qui contribuent à promouvoir l’événement et à mobiliser la communauté d’affaires coréenne implantée au Vietnam.

Selon l’Agence du commerce extérieur, cette forte participation témoigne de la volonté croissante des entreprises sud-coréennes de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement, de renforcer leur présence industrielle au Vietnam et d’intensifier leur coopération avec les entreprises vietnamiennes.

L’événement offrira également aux entreprises vietnamiennes une occasion privilégiée d’établir des contacts directs avec de grands groupes, des importateurs, des associations professionnelles et des réseaux de distribution sud-coréens, afin de renforcer leur intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce estime que le Vietnam International Sourcing 2026 continuera de jouer un rôle de plateforme stratégique de mise en relation entre les entreprises vietnamiennes et les acheteurs internationaux, contribuant ainsi à stimuler les exportations et à consolider la place du Vietnam au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.-VNA

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