Économie

Les industriels sud-coréens renforcent leurs chaînes d’approvisionnement au Vietnam

Une importante délégation d’entreprises sud-coréennes participera au Vietnam International Sourcing 2026, prévu en septembre à Hô Chi Minh-Ville. L’événement illustre l’intérêt croissant des entreprises coréennes pour le Vietnam, devenu un pôle régional de production et d’approvisionnement, et ouvre de nouvelles perspectives de coopération industrielle et commerciale entre les deux pays.

De nombreux acheteurs mondiaux ont confirmé leur participation au Vietnam International Sourcing 2025. Photo: vietnamsourcingexpo.vn
De nombreux acheteurs mondiaux ont confirmé leur participation au Vietnam International Sourcing 2025. Photo: vietnamsourcingexpo.vn

Hanoi (VNA) - La participation d’une importante délégation d’entreprises sud-coréennes à l'Exposition des chaînes d'approvisionnement international au Vietnam 2026 (Vietnam International Sourcing 2026 - VIS 2026), qui se tiendra du 3 au 5 septembre à Hô Chi Minh-Ville, confirme l’attractivité croissante du Vietnam en tant que nouveau pôle régional de production et d’approvisionnement, a indiqué l’Agence du commerce extérieur du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.

Avec le soutien du Bureau commercial du Vietnam en République de Corée, la délégation réunira cette année de grands groupes, des associations professionnelles et des entreprises opérant dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la logistique, des technologies numériques, de la mécanique, de la construction navale, des produits aquatiques et de la distribution.

Au-delà de la recherche de fournisseurs, les entreprises sud-coréennes souhaitent nouer des partenariats durables avec leurs homologues vietnamiennes à travers des expositions de produits, des rencontres d’affaires (B2B) et des projets de coopération dans les domaines de la production, de l’investissement et du développement de chaînes d’approvisionnement durables.

Le groupe HiteJinro participera notamment à l’exposition avec deux stands et organisera des rencontres B2B afin de promouvoir ses gammes de boissons. Il entend également identifier des fournisseurs vietnamiens de produits alimentaires transformés destinés à intégrer son réseau mondial de distribution, dans la perspective d’étendre prochainement ses activités de production au Vietnam.

Dans le secteur de la logistique et des services liés aux chaînes d’approvisionnement, Zenith Union Partners (ZUP) et KCTC International rechercheront des partenaires capables de fournir des solutions logistiques, des emballages, des palettes et des systèmes de distribution afin d’optimiser les chaînes d’approvisionnement des entreprises sud-coréennes implantées au Vietnam et de soutenir les échanges commerciaux bilatéraux.

Le secteur des technologies numériques sera représenté par Megazone, acteur majeur du cloud computing et de la transformation numérique en République de Corée, qui souhaite nouer des partenariats avec des entreprises vietnamiennes dans les domaines des infrastructures numériques, des centres de données, du cloud et des solutions de transformation numérique destinées aux entreprises.

Les entreprises de la construction navale et de l’industrie lourde, parmi lesquelles Tims Trading, BUFCO et l’Association sud-coréenne des équipements maritimes (KOMEA), rechercheront des fournisseurs vietnamiens de composants mécaniques, de matériaux, de brides, d’équipements de tuyauterie, de matériels maritimes et d’autres produits destinés aux secteurs de la construction navale, de l’énergie et des activités offshore.

Selon les organisateurs, ce secteur offre un fort potentiel de coopération, les capacités de production mécanique du Vietnam étant en constante progression.

Dans le domaine des produits aquatiques, Hanawon Fishery souhaite sécuriser ses approvisionnements en matières premières destinées à la fabrication d’aliments pour l’aquaculture, tandis que plusieurs autres entreprises manifestent leur intérêt pour la mise en place de chaînes d’approvisionnement stables en provenance du Vietnam.

VIS 2026 bénéficie également du soutien de plusieurs organisations représentant les entreprises sud-coréennes, notamment la Fédération sud-coréenne des microentreprises (KFME), qui représente plus de 7,3 millions de petits commerçants et de PME, la Chambre de commerce sud-coréenne au Vietnam (KOCHAM) ainsi que le Consulat général de la République de Corée à Hô Chi Minh-Ville, qui contribuent à promouvoir l’événement et à mobiliser la communauté d’affaires coréenne implantée au Vietnam.

Selon l’Agence du commerce extérieur, cette forte participation témoigne de la volonté croissante des entreprises sud-coréennes de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement, de renforcer leur présence industrielle au Vietnam et d’intensifier leur coopération avec les entreprises vietnamiennes.

L’événement offrira également aux entreprises vietnamiennes une occasion privilégiée d’établir des contacts directs avec de grands groupes, des importateurs, des associations professionnelles et des réseaux de distribution sud-coréens, afin de renforcer leur intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce estime que le Vietnam International Sourcing 2026 continuera de jouer un rôle de plateforme stratégique de mise en relation entre les entreprises vietnamiennes et les acheteurs internationaux, contribuant ainsi à stimuler les exportations et à consolider la place du Vietnam au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.-VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #industriels sud-coréens #chaînes d’approvisionnement #Vietnam #entreprises sud-coréennes #entreprises #Vietnam International Sourcing #VIS #Exposition des chaînes d'approvisionnement international #Agence du commerce extérieur #KOMEA #KFME #KOCHAM
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Photo : VNA

Vietnam Sourcing Expo 2025 : le Vietnam cherche à percer au Brésil

Le ministère de l’Industrie et du Commerce du Vietnam en collaboration avec ses partenaires, organisera du 4 au 6 septembre 2025, une série d’événements phares : « Vietnam International Sourcing 2025 », le Forum des exportations de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que la Foire internationale du tourisme de la ville, au Centre des expositions et des congrès de Saïgon (SECC).

Voir plus

Le Premier ministre lors de la Conférence permanente du gouvernement avec la communauté des entreprises, organisée le 18 juillet à Hanoï sous le thème : « Lever les goulets d'étranglement – Mobiliser les ressources – Stimuler la croissance ». Photo : VNA

Le Premier ministre appelle à bâtir un tissu entrepreneurial plus solide

Le Premier ministre Lê Minh Hung a appelé à accélérer l'innovation, la transformation numérique, la réforme institutionnelle et le développement des ressources humaines afin de renforcer la compétitivité des entreprises, de mobiliser toutes les ressources pour la croissance et d'atteindre durablement l'objectif d'une croissance économique à deux chiffres.

Ninh Binh : le miel de palétuvier de Xuân Thuy affirme son identité

Ninh Binh : le miel de palétuvier de Xuân Thuy affirme son identité

Chaque année, lorsque les palétuviers su et vet entrent en floraison dans les mangroves côtières, le Parc national de Xuân Thuy, dans la province de Ninh Binh, accueille des dizaines de milliers de colonies d’abeilles venues butiner leur nectar. Issu exclusivement de ces fleurs sauvages caractéristiques de l’écosystème des mangroves, le miel de palétuvier se distingue par sa grande pureté et ses arômes subtils. Très prisé des consommateurs, il valorise les ressources naturelles locales, renforce la réputation de ce produit emblématique et contribue à améliorer les revenus des apiculteurs ainsi que des habitants de la zone tampon du parc.

D’ici 2030, le Vietnam ambitionne d’attirer entre 200 et 300 milliards de dollars d’IDE enregistrés

D’ici 2030, le Vietnam ambitionne d’attirer entre 200 et 300 milliards de dollars d’IDE enregistrés

La résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du secteur économique à capitaux étrangers, récemment signée par le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, fixe comme objectif de faire figurer le Vietnam, d’ici 2030, parmi les pays les mieux classés de l’ASEAN en matière de climat des affaires, de compétitivité, d’innovation, de qualité des services publics et de capacité à accueillir des projets d’investissement étranger de haute qualité. Le pays ambitionne d’attirer entre 200 et 300 milliards de dollars d’IDE enregistrés (40 à 50 milliards par an) et entre 150 et 200 milliards de dollars d’IDE décaissés (30 à 40 milliards par an). Parmi ces investissements, 75 % devraient provenir d’économies développées disposant d’importantes capacités technologiques, financières et managériales.

Vue partielle du complexe pétrochimique de Long Son, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Le Vietnam réoriente sa stratégie d’IDE vers des investissements à forte valeur ajoutée

En reconnaissant les investissements directs étrangers (IDE) comme une composante indissociable de l'économie nationale, la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique marque une évolution majeure de la politique vietnamienne d'attraction des capitaux étrangers. Les experts estiment que le pays privilégie désormais la qualité des projets, l'innovation et le transfert de technologies plutôt que le seul volume des investissements.

Recherche sur les variétés végétales à l'Université de Tra Vinh. De nombreux résultats de recherche de l'établissement ont été appliqués à la production agricole et à la vie quotidienne. Photo: VNA

Le Premier ministre ordonne d'accélérer les projets dans les sciences, l'innovation et la transformation numérique

Le Premier ministre a signé une directive demandant aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales d'accélérer la mise en œuvre des missions relatives aux sciences, aux technologies, à l'innovation et à la transformation numérique en 2026, afin d'assurer le décaissement intégral des crédits budgétaires et de renforcer le rôle de ces secteurs dans la croissance économique et le développement durable.

Les organisateurs remettent des certificats aux intervenants au huitième Symposium international sur l’aquaculture en cages en Asie (CAA8), à Khanh Hoa, le 16 juillet. Photo : VNA

Le Vietnam promeut une aquaculture en cages verte et intelligente en Asie

Les intervenants ont présenté diverses solutions, notamment des cages en PEHD, des systèmes d’alimentation automatisés, la surveillance environnementale basée sur l’Internet des objets (IoT), des applications d’intelligence artificielle (IA) et l’aquaculture multitrophique intégrée, afin d’améliorer la productivité et la durabilité.

Transformation de produits agricoles à la Société Cofidec, à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le Vietnam reste l’économie la plus dynamique de l’ASEAN en 2026 au premier semestre 2026

Selon plusieurs institutions financières et experts internationaux, le Vietnam a conservé au premier semestre 2026 sa position d’économie à la croissance la plus rapide de l’ASEAN. Les solides performances de l’investissement, de l’industrie manufacturière et du commerce extérieur devraient soutenir cette dynamique malgré les incertitudes de l’économie mondiale.

Espace d'exposition et de présentation des produits lors de l'AI Day 2026. Photo : VNA

Le Vietnam, nouveau maillon stratégique des technologies de l’IA en Asie

Porté par l’essor de l’intelligence artificielle (IA), le Vietnam s’impose progressivement comme un maillon clé de la chaîne d’approvisionnement asiatique en équipements liés à l’IA. Selon des experts de HSBC, cette évolution ouvre de nouvelles perspectives de croissance, tout en posant de nouveaux défis dans un contexte mondial incertain.