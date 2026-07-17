Économie

Vietnam–AIEA : une coopération renforcée au service des applications pacifiques du nucléaire

Les deux parties prévoient désormais d'élaborer un nouveau cadre de coopération, en privilégiant des programmes de coopération prioritaires, réalisables et produisant des résultats concrets.

La zone centrale du chantier de la centrale nucléaire de Ninh Thuan 2, située dans le hameau de Thai An, commune de Vinh Hai. (Photo : Cong Thu/VNA)
La zone centrale du chantier de la centrale nucléaire de Ninh Thuan 2, située dans le hameau de Thai An, commune de Vinh Hai. (Photo : Cong Thu/VNA)

Hanoï (VNA) – La coopération entre le Vietnam et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) continue de se renforcer, avec 19 projets actuellement en cours dans des domaines tels que l'agriculture, la santé, la sûreté et la sécurité nucléaires, ainsi que les sciences physiques et chimiques.

Les autorités vietnamiennes estiment que ces programmes illustrent l'importance croissante des applications pacifiques des technologies nucléaires, qui contribuent à la protection des ressources en eau, à la sécurité alimentaire ainsi qu'à l'amélioration des normes industrielles et médicales.

Membre de l'AIEA depuis 1957, le Vietnam participe activement à la plupart des conventions internationales placées sous l'égide de l'Agence.

Najat Mokhtar, Directrice générale adjointe de l’AIEA chargée des sciences et des applications nucléaires, a souligné que cette coopération reflétait les efforts déployés depuis plusieurs générations par les scientifiques vietnamiens pour mettre les technologies nucléaires au service du développement économique et social. Elle a réaffirmé l'engagement de l'Agence à accompagner le Vietnam dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité des activités nucléaires à des fins pacifiques, tout en l'encourageant à participer davantage aux initiatives internationales de l'AIEA.

Selon elle, entre 2018 et 2023, le Vietnam a bénéficié du soutien direct de l'AIEA à travers 17 projets nationaux et de sa participation à 67 projets régionaux et interrégionaux.

La coopération s'est notamment intensifiée dans le domaine de la gestion des ressources en eau. Depuis 2023, l'AIEA et l'Institut vietnamien de l'énergie atomique mènent un programme destiné à évaluer et à surveiller la pollution marine ainsi que les effets du changement climatique le long des côtes vietnamiennes. Ce projet vise à protéger les ressources halieutiques, à préserver les moyens de subsistance des populations côtières et à améliorer la détection précoce des risques de pollution.

Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, a indiqué que le Vietnam considérait les sciences et les technologies nucléaires comme l'un des domaines jouant un rôle important dans la structure énergétique nationale. Selon lui, ces technologies ont déjà produit des résultats concrets dans des domaines aussi variés que l'agriculture, la surveillance des ressources en eau, l'industrie, la médecine, tandis que les systèmes de mesure ont été harmonisés avec les normes internationales.

Tran Chi Thanh, directeur de l'Institut vietnamien de l'énergie atomique, a précisé que le Vietnam poursuivait le développement des applications des rayonnements dans le traitement du cancer, la sélection variétale par mutation induite, l'irradiation des produits agricoles et alimentaires, ainsi que la lutte contre les insectes ravageurs du litchi et du fruit du dragon grâce à la technique des insectes stériles.

Nguyen Hoang Linh, directeur de l'Autorité vietnamienne de sûreté radiologique et nucléaire, a souligné que l'accompagnement de l'AIEA revêtait une importance particulière alors que le Vietnam mettait en œuvre sa Stratégie de développement et d'application de l'énergie atomique à des fins pacifiques à l'horizon 2035, avec une vision jusqu'en 2050. Le pays poursuit parallèlement le développement des projets de centrales nucléaires de Ninh Thuan 1 et Ninh Thuan 2, ainsi que la construction d'un Centre de recherche en sciences et technologies nucléaires.

Selon lui, le soutien de l'AIEA contribue directement au renforcement des capacités nationales en matière de gouvernance, de formation des ressources humaines, ainsi que de sûreté et de sécurité nucléaires.

Le Vietnam et l'AIEA ont signé un Cadre de programme national de coopération technique pour la période 2022-2027 consacré aux applications pacifiques de l'énergie atomique. Les deux parties prévoient désormais d'élaborer un nouveau cadre de coopération pour la période suivante, en privilégiant des programmes de coopération prioritaires, réalisables et produisant des résultats concrets. -VNA

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