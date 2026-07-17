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Projection du film "Mưa Đỏ" (Pluie rouge) au Laos

Une projection spéciale du film "Mưa Đỏ" (Pluie Rouge) à l’intention des cadres et anciens responsables des commissions du Parti, des ministères et des secteurs du Laos s'est récemment tenue à Vientiane (au Laos).

L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam s'exprime à l'événement. Photo : VNA
L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam s'exprime à l'événement. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - À l’occasion du 49ᵉ anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos (18 juillet 1977 - 18 juillet 2026), l’ambassade du Vietnam au Laos, en coordination avec le Centre culturel du Vietnam au Laos et la société Star Telecom (Unitel), a organisé le 16 juillet à Vientiane une projection spéciale du film "Mưa Đỏ" (Pluie Rouge) à l’intention des cadres et anciens responsables des commissions du Parti, des ministères et des secteurs du Laos.

Cet événement culturel revêt une profonde signification politique, visant à concrétiser le concept de "cohésion stratégique" Vietnam-Laos dans les domaines de la culture et de l’information pour l’étranger. Cette manifestation constitue non seulement un espace pour revisiter une histoire héroïque, mais aussi une opportunité de cultiver la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples pour un développement croissant.

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Des représentants des deux pays posent pour une photo de souvenir lors de la projection du film "Pluie rouge" au Laos. Photo : VNA

Ont participé à l’événement des dirigeants, d’anciens responsables et des cadres des organes lao, ainsi que des représentants des agences de presse des deux pays.

Prenant la parole à cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a souligné la portée historique du Traité de 1977, document stratégique ayant jeté des bases politiques et juridiques solides pour consolider, bâtir et développer la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Il a affirmé que ce traité demeurait le fondement solide de la cohésion stratégique globale entre les deux pays dans cette nouvelle phase de développement. Selon le diplomate, le film "Mưa Đỏ" est une œuvre épique qui reconstitue avec fidélité les 81 jours et nuits de combats pour la défense de l’ancienne citadelle de Quang Tri, permettant aux jeunes générations de mieux comprendre les sacrifices consentis par leurs aînés et de prendre conscience de leur responsabilité dans la préservation de la paix.

Cet événement illustre concrètement la mise en œuvre des orientations du Comité central en matière de culture et de technologies, tout en contribuant au renforcement de la coopération dans le domaine de l’information et de la communication extérieures.

Lauréat du Lotus d’Or et du Cerf-volant d’Or 2025, et représentant du cinéma vietnamien aux 98ᵉ Oscars, ce film constitue une passerelle entre le passé et le présent, transmettant des valeurs de patriotisme et des idéaux humanistes. Le succès de cette projection contribue à sensibiliser profondément les jeunes générations à la valeur inestimable de la paix ainsi qu'à l’amitié et à la solidarité indéfectibles entre les deux nations.- VNA

#Nouvelle ère #Vietnam-Laos #Pluie rouge #Mưa Đỏ
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