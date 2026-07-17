Culture-Sports

Les vieilles pierres sonores donnent de la voix au bord de la mer

Des pierres anciennes, façonnées par la nature et animées par la main de l’homme, chanteront à nouveau au bord de la mer à Nha Trang. Un programme culturel d’une semaine, articulé autour d’un rare ensemble de 54 lithophones, invite les visiteurs à découvrir la vitalité intemporelle du patrimoine musical vietnamien.

Au site panoramique national de Hòn Chồng-Hòn Đỏ, les visiteurs peuvent assister à des performances sur le lithophone unique de 54 pièces assemblé par le collectionneur Nguyên Xuân Quang. Photo: baovanhoa.vn
Au site panoramique national de Hòn Chồng-Hòn Đỏ, les visiteurs peuvent assister à des performances sur le lithophone unique de 54 pièces assemblé par le collectionneur Nguyên Xuân Quang. Photo: baovanhoa.vn

Nha Trang (VNA) - Le son des pierres anciennes résonnera à nouveau le long du littoral de Nha Trang grâce à l’exposition d’un ensemble unique de 54 lithophones au site panoramique national de Hon Chông-Hon Do.

Organisé par le Centre de conservation du patrimoine culturel de la province de Khanh Hoa, le programme du 15 juillet au 21 juillet, sur le thème «La pierre chante la chanson de la mer bleue», figure parmi les temps forts culturels du Festival de la mer de Khánh Hòa 2026.

Outre les représentations quotidiennes de cet instrument remarquable, les visiteurs peuvent assister à des concerts d’ensembles traditionnels, participer à des ateliers pratiques et découvrir une exposition de photographies célébrant le riche patrimoine culturel des communautés ethniques du Vietnam.

Des sonorités anciennes, cachets intemporels

Khanh Hoa est depuis longtemps reconnue comme le berceau du lithophone de Khanh Son, découvert dans le massif de Doc Gao, dans l’ancien district de Khanh Son, par un paysan de l’ethnie Raglai qui l’a remis à l’Etat en mars 1979 à des fins de recherche, de conservation et d’exposition publique.

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Le lithophone de Khanh Son. Photo: Département du patrimoine culturel

Composé de 12 pierres taillées et de deux baguettes en pierre en forme de concombre, cet ensemble est considéré par les spécialistes comme un objet bimillénaire, voire plus. D’autres ont été mis au jour dans cette localité et ses environs.

En 2024, la collection de lithophones de Khanh Son a été officiellement classée Trésor national, confirmant ainsi son importance en tant que l’un des plus remarquables héritages archéologiques et musicaux du pays.

S’appuyant sur cet héritage, le festival de cette année présente un ensemble de 54 lithophones, assemblé par le collectionneur Nguyên Xuân Quang après des années de recherche et de dévouement.

Au-delà de son impressionnante tessiture, l’instrument revêt une signification symbolique. Ses 54 lames de pierre soigneusement sélectionnées représentent l’unité des 54 groupes ethniques du Vietnam, faisant de l’instrument à la fois une création musicale et un hommage à la diversité culturelle du pays.

Expérience culturelle immersive

Le festival propose aux visiteurs une variété d’activités interactives tout au long de la semaine. Outre les spectacles d’artistes confirmés et de musiciens traditionnels, les visiteurs auront l’occasion de jouer du lithophone sous la direction d’artisans, et ainsi de mieux apprécier l’un des plus anciens instruments de percussion de l’humanité.

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L'exposition photographique « Couleurs des cultures ethniques du Viêt Nam » présente les traditions, les costumes et la vie quotidienne des diverses communautés ethniques du pays. Photo: baovanhoa.vn

En complément des spectacles, l’exposition photographique «Couleurs des cultures ethniques du Vietnam» présente des images saisissantes de la vie quotidienne, des costumes traditionnels et des coutumes des communautés à travers le pays.

Les organisateurs indiquent que les préparatifs ont combiné médias traditionnels et plateformes de communication numérique afin de toucher un public plus large. Des partenariats avec des agences de voyages permettent d’intégrer le programme aux circuits touristiques, tant pour les visiteurs vietnamiens qu’internationaux.

Cette approche s’inscrit dans une démarche plus globale visant à exploiter les technologies numériques et l’innovation pour préserver le patrimoine culturel, tout en le rendant plus accessible et attrayant pour le public d’aujourd’hui.

Sur fond de mer, où le rythme des vagues se mêle aux résonances des vieilles pierres, l’événement offre aux visiteurs une occasion unique de vivre l’histoire à travers la musique. Plus qu’un simple spectacle, il illustre comment le patrimoine traditionnel peut continuer à s’épanouir en adoptant de nouvelles formes de communication avec le public. Pour les voyageurs visitant Nha Trang cet été, le programme promet un mélange mémorable de culture, d’histoire et de la musique intemporelle des pierres. — VNA

source
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