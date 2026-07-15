Hanoï accueillera son premier Festival international des arts martiaux

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Hanoï (VNA) - Hanoï organisera, du 7 au 9 août, la première édition du Festival international des arts martiaux de Hanoï à la Cité impériale de Thang Long et sur plusieurs autres sites de la ville, avec la participation de milliers de maîtres et pratiquants vietnamiens et étrangers.

​Lors d’une conférence de presse tenue le 15 juillet, le directeur adjoint du Service municipal de la Culture et des Sports, Pham Xuan Tai, a indiqué que cet événement constituerait un rendez-vous culturel, sportif et diplomatique d’envergure internationale, destiné à promouvoir le patrimoine des arts martiaux vietnamiens et leurs valeurs dans la société contemporaine.

Le choix de ce site patrimonial exceptionnel traduit la volonté de Hanoï de conjuguer préservation et valorisation du patrimoine culturel traditionnel avec le développement des échanges et de la coopération internationaux, tout en créant un produit culturel et sportif emblématique de la capitale.

Selon le comité d'organisation, le Festival réunira quelque 1 500 à 2 000 maîtres, pratiquants, entraîneurs, athlètes et artistes venus de Hanoï, d'autres provinces et villes du Vietnam ainsi que de nombreuses délégations étrangères. L'événement devrait attirer entre 10 000 et 15 000 spectateurs et être suivi par plus de 100 000 personnes via les plateformes numériques.​

Le programme comprendra des cérémonies d’ouverture et de clôture, des démonstrations et compétitions d’arts martiaux traditionnels et modernes, des expositions de costumes, d’armes, de documents et d’objets historiques, ainsi que des espaces interactifs permettant au public de découvrir la culture martiale vietnamienne. Des activités de promotion de la culture, du tourisme et du patrimoine de Hanoï sont également prévues.​

Quatre compétitions ouvertes seront organisées à cette occasion : les championnats de Hanoï de taekwondo, de danse de la licorne et du dragon, de wushu et de vovinam.

Selon les organisateurs, sept délégations internationales réunissant 53 maîtres et pratiquants, ainsi que deux équipes vietnamiennes, ont déjà confirmé leur participation.

Le Festival international des arts martiaux de Hanoï 2026 ambitionne de devenir un événement culturel et sportif phare de la capitale, contribuant à promouvoir son image, à faire rayonner les valeurs culturelles et martiales vietnamiennes et à affirmer sa capacité à accueillir de grands événements d'envergure régionale et internationale. -VNA

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