L'identité culturelle, un atout pour renforcer l'attractivité des hébergements touristiques

Hanoï (VNA) – Le tourisme d'expérience culturelle locale connaît un essor croissant, faisant désormais de l'espace d'hébergement le point de départ d'une expérience de découverte. L'intégration judicieuse d'éléments culturels dans les établissements d'hébergement renforce considérablement l'attractivité des destinations.



À Hanoï, certains établissements ont déjà commencé à intégrer des éléments du patrimoine, des produits issus des villages de métiers et des matériaux artistiques traditionnels dans leur décoration intérieure, leurs services et les expériences proposées aux visiteurs.



Selon les recherches menées par l'architecte Doan Phuong, fondateur de la société D+ Vietnam, l'intégration de la culture dans les espaces d'hébergement répond à une demande réelle du marché. Environ 85 % des voyageurs souhaitent vivre des expériences culturelles authentiques et 78 % privilégient les établissements affichant une identité locale marquée. Par ailleurs, l'essor du tourisme durable stimule ce modèle : 76 % des touristes recherchent des expériences plus durables et 66 % espèrent que leurs dépenses bénéficieront aux communautés locales.



Cependant, l'exploitation des éléments locaux se limite souvent à de simples touches décoratives ou à des éléments complémentaires. Le séjour n'est pas encore devenu une véritable immersion culturelle, capable de susciter un intérêt profond chez les visiteurs ou de générer une valeur ajoutée pour la communauté.



Actuellement, l'exploitation des ressources locales dans le secteur de l'hébergement reste en deçà de son potentiel. Le marché manque encore d'espaces d'hébergement porteurs d'une forte identité culturelle vietnamienne. Si certains groupes hôteliers ont développé des modèles d'hébergement intégrant la culture locale, la plupart des hôtels de taille moyenne, des homestays et des établissements indépendants se limitent encore à répondre aux besoins d'hébergement, sans investir de manière systématique dans la création d'une véritable expérience culturelle.



L'espace d'hébergement constitue le premier point de contact entre le visiteur et la culture locale. L'une des principales limites réside dans le manque de coordination entre les acteurs : exploitants d'établissements d'hébergement, designers, artisans et agences de voyages ne forment pas encore une véritable chaîne de valeur.



Pour optimiser ces ressources, il est nécessaire d'élaborer un guide d'intégration culturelle pour le design et la gestion, de développer des circuits reliant hôtels et patrimoine et de renforcer la coopération entre entreprises et artisans. Chaque établissement pourra ainsi forger sa propre identité à travers un récit singulier autour de l'artisanat, de la gastronomie ou de l'histoire locale. -VNA