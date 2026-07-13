Tourisme

Le train touristique Huê - Phong Nha devrait être mis en service à partir du 1er septembre

La province de Quang Tri et la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam accélèrent la finalisation du projet de train touristique reliant Huê à Phong Nha, avec l’objectif de mettre en exploitation cette nouvelle liaison ferroviaire le 1er septembre. Ce produit touristique inédit vise à connecter les patrimoines et sites remarquables du Centre septentrional du Vietnam, tout en renforçant les liens régionaux et la compétitivité du secteur touristique.

Photo d'illustration. Source: VNA
Photo d'illustration. Source: VNA

Quang Tri (VNA) - La province de Quang Tri coopère activement avec la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) pour finaliser rapidement le projet de développement du train touristique Huê - Phong Nha, avec l’ambition de lancer l’exploitation de cette ligne à partir du 1er septembre.

Cette nouvelle liaison ferroviaire devrait devenir un produit touristique spécifique, reliant plusieurs destinations patrimoniales et paysages emblématiques de la région du Centre septentrional, contribuant ainsi à renforcer les liens interrégionaux et à améliorer la compétitivité du secteur touristique.

Selon le projet élaboré par la VNR, le trajet du train touristique Huê - Phong Nha s’étendra sur environ 190 kilomètres et reliera les gares de Huê, Dong Ha, My Trach, Dong Hoi et Tho Loc. Le voyage devrait durer environ 4 heures et 30 minutes, avec un prix de billet prévu à partir de 360 000 dôngs par personne et par trajet.

Le train devrait être composé de sept voitures aménagées dans une perspective d’expérience touristique, avec des espaces dédiés à la présentation de la culture locale, à l’exposition des produits OCOP (produits répondant au programme "À chaque commune son produit"), à la gastronomie ainsi qu’aux spectacles d’art traditionnel.

Cette ligne permettra aux visiteurs de découvrir plusieurs destinations majeures, notamment l'Ensemble de monuments de Huê, la citadelle de Quang Tri, les tunnels de Vinh Moc et le parc national de Phong Nha - Ke Bang. Elle vise à promouvoir le modèle "Un voyage - de nombreuses expériences", en assurant une connexion harmonieuse entre le transport ferroviaire, les services touristiques, l’hébergement et les activités de découverte.

Lors d’une récente réunion entre la VNR et le Comité populaire de la province de Quang Tri, les participants ont estimé que ce projet présente une forte faisabilité et correspond aux orientations de développement touristique régional, tout en permettant une exploitation efficace des infrastructures ferroviaires existantes.

Plusieurs propositions ont été avancées pour doter le train d'une identité visuelle inspirée du patrimoine régional, associant les teintes ocre et jaune emblématiques de l'ancienne cité impériale de Huê, le vert du parc national de Phong Nha-Ke Bang ainsi que l'image de Quang Tri, terre de paix. Les espaces intérieurs devraient également être aménagés de manière à offrir une expérience immersive, mettant en valeur les richesses patrimoniales, les paysages et les sites historiques emblématiques des localités traversées.

Les participants ont également recommandé d'adopter une politique tarifaire compétitive, de diversifier les offres combinant hébergement, visites et transports de correspondance, d'établir des horaires adaptés, de mieux cibler les clientèles visées, ainsi que de renforcer les infrastructures de connexion et les acitivités de promotion afin d'optimiser l'exploitation de cette ligne ferroviaire.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Quang Tri, Hoang Xuan Tan, a estimé que le développement du train touristique Huê - Phong Nha constituait une orientation appropriée pour favoriser la coopération touristique régionale, valoriser les patrimoines et les paysages, et créer un nouvel élan pour le développement de l’économie touristique locale.

Afin de garantir la mise en service de la ligne dans les délais prévus, il a demandé aux services, secteurs et unités concernés de poursuivre leur coordination étroite avec la VNR pour accélérer la finalisation du projet et préparer toutes les conditions nécessaires à son exploitation.

Selon Hoang Xuan Tan, il est nécessaire de concentrer les efforts sur l’amélioration des infrastructures reliant les gares aux zones et sites touristiques, de développer des produits d’expérience liés à la culture, à l’histoire, à la gastronomie et aux produits OCOP locaux, ainsi que de renforcer les liens avec les agences de voyage, les établissements d’hébergement et les prestataires de services pour proposer des offres touristiques intégrées.

Par ailleurs, la province encouragera la transformation numérique dans la gestion, la billetterie et la promotion touristique, afin de faire du train Huê - Phong Nha un produit touristique emblématique, contribuant à accroître l’attractivité et la compétitivité du tourisme de Quang Tri et de l’ensemble de la région du Centre septentrional. -VNA

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