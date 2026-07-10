Tourisme

Au-delà de la tendance, des hits viraux à l’attrait touristique durable

Au Vietnam et dans le monde entier, le tourisme inspiré par la musique et le cinéma est devenu une tendance de plus en plus influente. Les succès culturels peuvent offrir aux destinations une visibilité extraordinaire et une notoriété que l’argent seul ne peut souvent pas acheter. Mais attirer les visiteurs n’est que le point de départ.

Les produits touristiques de Bac Ninh attirent un grand nombre de visiteurs depuis la sortie du clip musical « Bac Bling ». Photo : VNA.
Les produits touristiques de Bac Ninh attirent un grand nombre de visiteurs depuis la sortie du clip musical « Bac Bling ». Photo : VNA.

Hanoi (VNA) – Le succès de "Bac Bling", "Je vois des fleurs jaunes sur l’herbe verte" et "Kong : Skull Island" montre comment la musique et le cinéma peuvent propulser les destinations vietnamiennes sur le devant de la scène. Cependant, l’expérience montre que seuls les lieux qui investissent dans les infrastructures, les services et la mise en valeur de leur culture peuvent transformer un phénomène culturel en une croissance touristique durable.

Lorsque "Bac Bling" de la chanteuse Hoa Minzy est devenu un phénomène sur les réseaux sociaux il y a environ un an, les visiteurs ont afflué à Bac Ninh pour voir les sites présentés dans le clip musical, notamment la pagode Dâu, le temple Ba Chua Kho, le village de poterie de Phu Lang, le village des estampes populaires de Dông Ho, les villages des chants populaires Quan Ho et le fameux "arbre solitaire".

Bac Ninh a rapidement réagi en proposant des visites guidées gratuites de son patrimoine, ce qui a entraîné une forte hausse du nombre de touristes dans un premier temps. Cet engouement a suscité l’espoir que la province ait trouvé un nouveau moteur pour le tourisme grâce aux voyages inspirés par l’art.

Une fois l’enthousiasme initial retombé, la plupart des temples, pagodes et maisons communales de la région ont continué d’attirer les foules, principalement pendant les périodes de festivals, tandis que la croissance tout au long de l’année est restée plus modeste que prévu.

Le Vietnam a déjà connu des exemples similaires. Le film "Je vois des fleurs jaunes sur l’herbe verte" (2015) a fait découvrir au public les paysages de Phu Yên, aujourd’hui intégrée à la province de Dak Lak.

Les autorités locales ont su tirer profit de cet engouement en promouvant des sites tels que Gành Da Dia (Falaise des plaques de pierre), la tour Nhan, le lagon de Ô Loan, le phare de Gành Den et la baie de Vung Rô, tout en investissant dans les infrastructures touristiques et les ressources humaines.

Cette stratégie s’est avérée payante : la croissance du tourisme a parfois dépassé les 20% par an, et des attractions auparavant négligées se sont solidement ancrées dans le paysage touristique.

Ninh Binh offre peut-être l’exemple le plus frappant de la manière dont un phénomène culturel peut se transformer en un attrait durable. Après le tournage de "Kong : Skull Island" dans la province et sa sortie en 2017, les opérateurs touristiques locaux ont rapidement intégré le décor du "village indigène" du film américain à leurs programmes de visites et intensifié la promotion de sites tels que le complexe paysager de Tràng An, Tam Côc–Bich Dông et la réserve naturelle des zones humides de Vân Long.

Même après que le buzz mondial autour du film se soit estompé et que l’attention initiale portée au tournage a faibli, le tourisme à Ninh Binh a continué de prospérer. La province demeure l’une des destinations touristiques les plus attractives du Vietnam et a depuis profité de son rôle de lieu de tournage pour d’autres productions.

Au Vietnam et dans le monde entier, le tourisme inspiré par la musique et le cinéma est devenu une tendance de plus en plus influente. Les succès culturels peuvent offrir aux destinations une visibilité extraordinaire et une notoriété que l’argent seul ne peut souvent pas acheter. Mais attirer des visiteurs n’est que le début.

Les voyageurs s’attendent également à des transports pratiques, un hébergement de qualité, une bonne cuisine, un cadre agréable, un service professionnel et des expériences culturelles authentiques. La capacité d’une destination à raconter son histoire de manière captivante est tout aussi importante. Ninh Binh et plusieurs autres localités ont démontré que l’alliance de ces fondamentaux avec la dynamique créée par la culture populaire peut produire des résultats durables.

La leçon est de plus en plus claire : les œuvres artistiques peuvent servir de puissant catalyseur pour le tourisme, mais sans investissement à long terme dans les infrastructures, les services et le personnel, même la tendance culturelle la plus en vogue peut disparaître aussi vite qu’elle apparaît. – VNA

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